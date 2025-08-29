Probleme la FCSB Campioana nu poate introduce un fotbalist important pe lista UEFA: „O anomalie” + situația lui Thiam

- Mihai Stoica (60 de ani) a confirmat că Mamadou Thiam (30 de ani) va fi trecut pe lista UEFA a campioanei
- Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a vorbit și despre situația lui Joyskim Dawa (29 de ani).
FCSB a reușit calificarea în grupa XXL a Europa League pentru al doilea an consecutiv, iar astăzi a aflat cu ce echipe va juca în acest sezon.
Mihai Stoica: „O anomalie”
Prezent în studioul Prima Sport, Mihai Stoica a anunțat că Mamadou Thiam va fi introdus pe lista UEFA, în timp ce Joyskim Dawa, nu.
Oficialul celor de la FCSB a explicat motivul legat de absența fundașului camerunez și a anunțat că roș-albaștrii vor face o sesizare la ECA (European Club Association).
„Thiam va intra pe lista UEFA, Dawa nu. Pentru că nu poți intra pe parcurs. Pe lista UEFA introduci doar jucători care au drept de joc în Liga 1. Este diferit.
Spre exemplu, dacă Dawa va fi declarat jucător liber în interiorul acestei perioade de transferuri și va semna un contract cu noi fără să fie pe lista de Liga 1, poate fi introdus oricând pe listă.
La UEFA nu se mai poate modica lista. Și aici este o problemă pe care, iar, vreau să o ridicăm la ECA, la Roma, în octombrie.
Nu e normal ca în ianuarie să se joace două meciuri din faza principală, dar tu să nu poți schimba jucători pe listă.
Pentru că în ianuarie este perioadă de transferuri și sunt cluburi care sunt nemulțumite de jucători și pot schimba zece.
Ai voie să schimbi trei, ok, dar lasă-i să-i schimbi în ianuarie, nu după ce se termină faza principală. E o anomalie mare de tot”, a explicat Mihai Stoica la Prima Sport.
Adversarii lui FCSB din Europa League
- Go Ahead Eagles - FCSB
- FCSB - Bologna
- Basel - FCSB
- FCSB - Young Boys
- FCSB - Fenerbahce
- Steaua Roșie - FCSB
- FCSB - Feyenoord
- Dinamo Zagreb - FCSB
Programul încă nu este stabilit. UEFA urmează să-l transmită în următoarele zile. Datele în care vor avea loc partidele sunt următoarele:
- Etapa I - 24-25 septembrie
- Etapa II - 2 octombrie
- Etapa III - 23 octombrie
- Etapa IV - 6 noiembrie
- Etapa V - 27 noiembrie
- Etapa VI - 11 decembrie
- Etapa VII - 22 ianuarie
- Etapa VIII - 29 ianuarie