Probleme la FCSB Campioana nu poate introduce un fotbalist important pe lista UEFA: „O anomalie” + situația lui Thiam

Mihai Stoica (60 de ani) a confirmat că Mamadou Thiam (30 de ani) va fi trecut pe lista UEFA a campioanei

va fi trecut pe lista UEFA a campioanei Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a vorbit și despre situația lui Joyskim Dawa (29 de ani).

FCSB a reușit calificarea în grupa XXL a Europa League pentru al doilea an consecutiv, iar astăzi a aflat cu ce echipe va juca în acest sezon.

Mihai Stoica: „O anomalie”

Prezent în studioul Prima Sport, Mihai Stoica a anunțat că Mamadou Thiam va fi introdus pe lista UEFA, în timp ce Joyskim Dawa, nu.

Oficialul celor de la FCSB a explicat motivul legat de absența fundașului camerunez și a anunțat că roș-albaștrii vor face o sesizare la ECA (European Club Association).

„Thiam va intra pe lista UEFA, Dawa nu. Pentru că nu poți intra pe parcurs. Pe lista UEFA introduci doar jucători care au drept de joc în Liga 1. Este diferit.

Spre exemplu, dacă Dawa va fi declarat jucător liber în interiorul acestei perioade de transferuri și va semna un contract cu noi fără să fie pe lista de Liga 1, poate fi introdus oricând pe listă.

La UEFA nu se mai poate modica lista. Și aici este o problemă pe care, iar, vreau să o ridicăm la ECA, la Roma, în octombrie.

Nu e normal ca în ianuarie să se joace două meciuri din faza principală, dar tu să nu poți schimba jucători pe listă.

Pentru că în ianuarie este perioadă de transferuri și sunt cluburi care sunt nemulțumite de jucători și pot schimba zece.

Ai voie să schimbi trei, ok, dar lasă-i să-i schimbi în ianuarie, nu după ce se termină faza principală. E o anomalie mare de tot”, a explicat Mihai Stoica la Prima Sport.

Adversarii lui FCSB din Europa League

Go Ahead Eagles - FCSB

FCSB - Bologna

- Bologna Basel - FCSB

FCSB - Young Boys

- Young Boys FCSB - Fenerbahce

- Fenerbahce Steaua Roșie - FCSB

FCSB - Feyenoord

- Feyenoord Dinamo Zagreb - FCSB

Programul încă nu este stabilit. UEFA urmează să-l transmită în următoarele zile. Datele în care vor avea loc partidele sunt următoarele:

Etapa I - 24-25 septembrie

Etapa II - 2 octombrie

Etapa III - 23 octombrie

Etapa IV - 6 noiembrie

Etapa V - 27 noiembrie

Etapa VI - 11 decembrie

Etapa VII - 22 ianuarie

Etapa VIII - 29 ianuarie

