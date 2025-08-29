Probleme la FCSB  Campioana nu poate introduce un fotbalist important pe lista UEFA: „O anomalie” + situația lui Thiam +7 foto
Joyschim Dawa și Mamadou Thiam/ Foto: montaj GOLAZO.ro
Europa League

Probleme la FCSB Campioana nu poate introduce un fotbalist important pe lista UEFA: „O anomalie” + situația lui Thiam

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 29.08.2025, ora 21:01
alt-text Actualizat: 29.08.2025, ora 21:01
  • Mihai Stoica (60 de ani) a confirmat că Mamadou Thiam (30 de ani) va fi trecut pe lista UEFA a campioanei
  • Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a vorbit și despre situația lui Joyskim Dawa (29 de ani).

FCSB a reușit calificarea în grupa XXL a Europa League pentru al doilea an consecutiv, iar astăzi a aflat cu ce echipe va juca în acest sezon.

Arbitrul de la CFR Cluj - FCSB Ultima dată l-a scos din minți pe Mihai Stoica: „Nu mai iese la pensie?”
Citește și
Arbitrul de la CFR Cluj - FCSB Ultima dată l-a scos din minți pe Mihai Stoica: „Nu mai iese la pensie?”
Citește mai mult
Arbitrul de la CFR Cluj - FCSB Ultima dată l-a scos din minți pe Mihai Stoica: „Nu mai iese la pensie?”

Mihai Stoica: „O anomalie”

Prezent în studioul Prima Sport, Mihai Stoica a anunțat că Mamadou Thiam va fi introdus pe lista UEFA, în timp ce Joyskim Dawa, nu.

Oficialul celor de la FCSB a explicat motivul legat de absența fundașului camerunez și a anunțat că roș-albaștrii vor face o sesizare la ECA (European Club Association).

„Thiam va intra pe lista UEFA, Dawa nu. Pentru că nu poți intra pe parcurs. Pe lista UEFA introduci doar jucători care au drept de joc în Liga 1. Este diferit.

Spre exemplu, dacă Dawa va fi declarat jucător liber în interiorul acestei perioade de transferuri și va semna un contract cu noi fără să fie pe lista de Liga 1, poate fi introdus oricând pe listă.

La UEFA nu se mai poate modica lista. Și aici este o problemă pe care, iar, vreau să o ridicăm la ECA, la Roma, în octombrie.

Nu e normal ca în ianuarie să se joace două meciuri din faza principală, dar tu să nu poți schimba jucători pe listă.

Pentru că în ianuarie este perioadă de transferuri și sunt cluburi care sunt nemulțumite de jucători și pot schimba zece.

Ai voie să schimbi trei, ok, dar lasă-i să-i schimbi în ianuarie, nu după ce se termină faza principală. E o anomalie mare de tot”, a explicat Mihai Stoica la Prima Sport.

Galerie foto (7 imagini)

FCSB - Aberdeen, returul „dublei” din play-off-ul Europa League (FOTO: IMAGO) FCSB - Aberdeen, returul „dublei” din play-off-ul Europa League (FOTO: Sport Pictures) FCSB - Aberdeen, returul „dublei” din play-off-ul Europa League (FOTO: Sport Pictures) FCSB - Aberdeen, returul „dublei” din play-off-ul Europa League (FOTO: Sport Pictures) FCSB - Aberdeen, returul „dublei” din play-off-ul Europa League (FOTO: Sport Pictures)
+7 Foto
labels.photo-gallery

Adversarii lui FCSB din Europa League

  • Go Ahead Eagles - FCSB
  • FCSB - Bologna
  • Basel - FCSB
  • FCSB - Young Boys
  • FCSB - Fenerbahce
  • Steaua Roșie - FCSB
  • FCSB - Feyenoord
  • Dinamo Zagreb - FCSB

Programul încă nu este stabilit. UEFA urmează să-l transmită în următoarele zile. Datele în care vor avea loc partidele sunt următoarele:

  • Etapa I - 24-25 septembrie
  • Etapa II - 2 octombrie
  • Etapa III - 23 octombrie
  • Etapa IV - 6 noiembrie
  • Etapa V - 27 noiembrie
  • Etapa VI - 11 decembrie
  • Etapa VII - 22 ianuarie
  • Etapa VIII - 29 ianuarie

VIDEO. Marius Avram, „Lumini și Umbre”, ep. 13. Presiuni, corupție și sacrificii ascunse în arbitraj

Citește și

FCSB, secretul unui succes mare Analiză de la masa presei. Ce au făcut bine roș-albaștrii și Charalambous. Ce n-a făcut patronul
Europa League
23:31
FCSB, secretul unui succes mare Analiză de la masa presei. Ce au făcut bine roș-albaștrii și Charalambous. Ce n-a făcut patronul
Citește mai mult
FCSB, secretul unui succes mare Analiză de la masa presei. Ce au făcut bine roș-albaștrii și Charalambous. Ce n-a făcut patronul
S-a întors la FCSB! Prezență surpriză la antrenamentul campioanei » Când ar putea juca
Europa League
19:33
S-a întors la FCSB! Prezență surpriză la antrenamentul campioanei » Când ar putea juca
Citește mai mult
S-a întors la FCSB! Prezență surpriză la antrenamentul campioanei » Când ar putea juca

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Pachetul 2, modificare de ultimă oră: noile taxe și reformele statului au trecut de Guvern, dar fără una dintre părțile importante de tăieri
Pachetul 2, modificare de ultimă oră: noile taxe și reformele statului au trecut de Guvern, dar fără una dintre părțile importante de tăieri
Pachetul 2, modificare de ultimă oră: noile taxe și reformele statului au trecut de Guvern, dar fără una dintre părțile importante de tăieri
Mihai Stoica fcsb Joyskim Dawa mamadou thiam
Știrile zilei din sport
UEFA va judeca FCSB pentru rasism  Reprezentantul FARE la meciul cu Aberdeen a făcut un nou raport acuzator la adresa campioanei. Ce a scris și ce riscă FCSB
Europa League
12:23
UEFA va judeca FCSB pentru rasism Reprezentantul FARE la meciul cu Aberdeen a făcut un nou raport acuzator la adresa campioanei. Ce a scris și ce riscă FCSB
Citește mai mult
UEFA va judeca FCSB pentru rasism  Reprezentantul FARE la meciul cu Aberdeen a făcut un nou raport acuzator la adresa campioanei. Ce a scris și ce riscă FCSB
Cupele europene se văd la TV  Meciurile celor de la FCSB și U Craiova din Europa, respectiv Conference League vor putea fi urmărite pe două posturi
Campionate
11:52
Cupele europene se văd la TV Meciurile celor de la FCSB și U Craiova din Europa, respectiv Conference League vor putea fi urmărite pe două posturi
Citește mai mult
Cupele europene se văd la TV  Meciurile celor de la FCSB și U Craiova din Europa, respectiv Conference League vor putea fi urmărite pe două posturi
Mussolini a debutat în Serie A  Cele 6 litere trecute pe spatele tricoului purtat de strănepotul dictatorului fascist au surprins pe toată lumea
Campionate
11:57
Mussolini a debutat în Serie A Cele 6 litere trecute pe spatele tricoului purtat de strănepotul dictatorului fascist au surprins pe toată lumea
Citește mai mult
Mussolini a debutat în Serie A  Cele 6 litere trecute pe spatele tricoului purtat de strănepotul dictatorului fascist au surprins pe toată lumea
Fuziune imediată și stadion nou Cinci membri ai consiliului de administrație de la clubul sportiv și-au dat acordul! Cum se va numi arena
Campionate
12:18
Fuziune imediată și stadion nou Cinci membri ai consiliului de administrație de la clubul sportiv și-au dat acordul! Cum se va numi arena
Citește mai mult
Fuziune imediată și stadion nou Cinci membri ai consiliului de administrație de la clubul sportiv și-au dat acordul! Cum se va numi arena
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
17:56
Marele regret al lui Alibec De ce a picat transferul lui Denis la FC Porto: „Mi-am stricat imaginea”
Marele regret al lui Alibec De ce a picat transferul lui Denis la FC Porto: „Mi-am stricat imaginea”
18:51
Dioszegi, un car de nervi Patronul lui Sepsi a dat buzna în vestiar la pauza meciului: „Am țipat la ei! E insuportabil” » Ce l-a înfuriat
Dioszegi, un car de nervi Patronul lui Sepsi a dat buzna în vestiar la pauza meciului:  „Am țipat la ei! E insuportabil” » Ce l-a înfuriat
09:10
LIVE Unirea Slobozia - U Cluj, în etapa #8 din Liga 1 » Toate partidele + clasamentul actualizat
LIVE Unirea Slobozia - U Cluj , în etapa #8 din Liga 1 » Toate partidele + clasamentul actualizat
18:48
Ce se întâmplă la United? Ruben Amorim, afirmație ciudată: „Uneori îmi urăsc jucătorii”
Ce se întâmplă la United? Ruben Amorim , afirmație ciudată: „Uneori îmi urăsc jucătorii”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!
U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc
Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025
Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul
Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a <span>luat-o</span> la vale
Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul
FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea
Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici <span>și-ai</span> dracului
Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie
Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?
Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa
Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo
O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe
Un om important

Cristian Geambașu: Un om important

Cristian Geambașu: Un om important
Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei
Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: <span>Lăsați-i</span> în pace pe baschetbaliști
Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie
Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați
Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!
Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter <span>ego-ul</span> lui Zicu?
Top stiri din sport
De ce nu a fost convocat Dragomir Momentul decisiv pentru Mircea Lucescu: „N-am fost deloc mulțumit”
Nationala
09:00
De ce nu a fost convocat Dragomir Momentul decisiv pentru Mircea Lucescu: „N-am fost deloc mulțumit”
Citește mai mult
De ce nu a fost convocat Dragomir Momentul decisiv pentru Mircea Lucescu: „N-am fost deloc mulțumit”
Scurtcircuitul UEFA Decizia de neînțeles a forului european a mai făcut o victimă
Conference League
00:06
Scurtcircuitul UEFA Decizia de neînțeles a forului european a mai făcut o victimă
Citește mai mult
Scurtcircuitul UEFA Decizia de neînțeles a forului european a mai făcut o victimă
Coubiș semnează Italienii au făcut anunțul: „Face vizita medicală și parafează contractul”
Stranieri
10:28
Coubiș semnează Italienii au făcut anunțul: „Face vizita medicală și parafează contractul”
Citește mai mult
Coubiș semnează Italienii au făcut anunțul: „Face vizita medicală și parafează contractul”
Scene reprobabile la US Open VIDEO Un cuplu a furat o șapcă  oferită cadou unui copil de către Kamil Majchrzak
Tenis
14:55
Scene reprobabile la US Open VIDEO Un cuplu a furat o șapcă oferită cadou unui copil de către Kamil Majchrzak
Citește mai mult
Scene reprobabile la US Open VIDEO Un cuplu a furat o șapcă  oferită cadou unui copil de către Kamil Majchrzak

Echipe/Competiții

fcsb 90 CFR Cluj 43 dinamo bucuresti 16 rapid 7 Universitatea Craiova 51 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi 3 uta arad 10 farul constanta 8

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
30.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share