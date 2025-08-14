Are China la picioare  Alexandru Mitriță, primul trofeu la Zhejiang
Alexandru Mitriță FOTO: Instagram
Are China la picioare Alexandru Mitriță, primul trofeu la Zhejiang

Gabriel Neagu
Publicat: 14.08.2025, ora 20:09
alt-text Actualizat: 14.08.2025, ora 20:09
  • Alexandru Mitriță (30 de ani) a fost desemnat Jucătorul lunii iulie în Superliga Chineză.
  • Românul i-a uimit pe asiatici cu evoluțiile sale în tricoul lui Zhejiang FC.

Sosit în această vară de la Universitatea Craiova, la Zhejiang, Alexandru Mitriță a impresionat prin evoluțiile sale din campionatul Chinei.

Citește și
Alexandru Mitriță, jucătorul lunii iulie în China

Fostul atacant al Craiovei i-a convins pe chinezi să fie desemnat drept cel mai bun jucător al lunii iulie.

Alexandru Mitriță strălucește, câștigând trofeul pentru jucătorul lunii iulie în Superliga Chinei, cu 89 de puncte. A fost în fruntea votului presei, cu 63 de puncte”, a scris clubul Zhejiang pe contul oficial de Instagram.

În luna iulie, Alexandru Mitriță a jucat două meciuri în Superliga Chinei. Jucătorul sosit de la Universitatea Craiova a marcat o „dublă”, în victoria împotriva lui Yunnan Yukun, 3-1, dar și golul decisiv din meciul cu Wuhan Three Towns, 3-2.

23 de selecții
a strâns Alexandru Mitriță pentru prima reprezentativă a României și a marcat patru goluri

Alexandru Mitriță, evoluții consistente în China

Alexandru Mitriță s-a alăturat lotului lui Zhejiang FC în această vară și s-a adaptat rapid la fotbalul din China.

Românul s-a remarcat încă de la primele apariții în tricoul echipei din Hangzhou.

Românul are, până în acest moment, 7 goluri marcate și 3 assisturi, în 6 meciuri disputate. Cu Mitriță în teren, Zhejiang a obținut 4 victorii și a pierdut 2 meciuri.

4 milioane de euro
este cota de piață a românului, potrivit Transfermarkt.

