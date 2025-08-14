Andrei Gheorghiță (23 de ani) , mijlocașul FCSB-ului, a fost împrumutat oficial la U Cluj.

Va juca un sezon pentru ardeleni, iar clubul a inclus în înțelegere opțiunea de transfer definitiv.

Andrei Gheorghiță nu a mai fost dorit de Gigi Becali la FCSB și a fost pe punctul de a pleca la Petrolul Ploiești, înainte de a ajunge la U Cluj.

Andrei Gheorghiță a fost împrumutat la U Cluj

Andrei Gheorghiță a fost adus de FCSB la începutul acestui an de la Poli Iași pentru 120.000 de euro.

A bifat 15 meciuri în tricoul roș-albaștrilor și a marcat un singur gol, în Europa League, cu PAOK Salonic.

În acest sezon, după ce a evoluat în trei partide, a fost împrumutat la U Cluj, unde a fost prezentat oficial.

„Salutare, sunt Andrei Gheorghiță și mă bucur să fiu alături de voi. Ne vedem pe stadion. Haide «U»”, a fost primul mesaj al mijlocașului.

La U Cluj, Gheorghiță va purta numărul 77, număr purtat în sezonul 2024-2025 de Vladislav Blănuță, jucător care fusese împrumutat de la FCU Craiova și care a bifat 37 de meciuri pentru clujeni, în care a marcat 12 goluri și a oferit patru pase decisive.

1 gol în 15 meciuri a marcat Gheorghiță la FCSB, în Europa League, cu PAOK, scor 2-1

Startul excelent din sezonul 2024-2025 i-a adus și convocarea la echipa U21 a României, antrenată de Daniel Pancu, unde a jucat două amicale: 1-0 cu Portugalia și 0-2 cu Olanda. Totuși, nu a participat la Euro U21.

„Clubul nostru îi urează mult succes alături de noii săi colegi!”, i-a transmis FCSB lui Gheorghiță, pe rețelele de socializare.

Mihai Stoica, despre clauza lui Gheorghiță la U Cluj

Mihai Stoica a confirmat că există o clauză în contractul de împrumut al mijlocașului, care îl împiedică să evolueze împotriva fostei echipe, dacă ardelenii nu vor să plătească în plus.

„Nu se pune problema de aşa ceva (n.r. - clauză de număr de meciuri jucate). Doar că trebuie să plătească în situaţia în care vor să-l folosească împotriva noastră.

Nu interzice nimeni să joace împotriva noastră, dar trebuie plătit”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

