Zhejiang - Yunnan Yukun. Alexandru Mitriță (31 de ani), jucătorul gazdelor, a marcat o „triplă” și a oferit o pasă decisivă în prima repriză a meciului din etapa #25 din campionatul din China.

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Zhejiang a început spectacolul încă din minutul 2, atunci când mijlocașul Marko Tolic a deschis scorul, din pasa cu exteriorul printre fundași a lui Mitriță.

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FOTO. Alexandru Mitriță, hattrick și pasă de gol în meciul cu Yunnan Yukun

Alexandru Mitriță și-a trecut și el numele pe lista marcatorilor în minutul 4, atunci când jucătorul român a sprintat spre poarta adversă, a făcut un schimb de pase cu Tolic și a înscris după ce a trimis mingea pe lângă portarul celor de la Yunnan.

Mitriță și-a continuat recitalul și a dus scorul la 3-0 pentru Zhejiang în minutul 29, tot după o pasă decisivă a lui Tolic.

Acesta a scăpat singur cu portarul și, fără mari emoții, a trimis mingea în plasă.

În minutul 39, același Mitriță a pătruns în careu și a fost faultat de un adversar, după o intrare dură prin alunecare. Arbitrul a dictat penalty pentru Zhejiang, dar a avut nevoie de aprobare din camera VAR.

Faza a fost verificată timp de aproximativ 3 minute, iar „centralul” și-a menținut decizia inițială: penalty. Alexandru Mitriță a fost cel care a transformat.

Prima repriză a meciului s-a încheiat cu scorul de 5-0 pentru Zhejiang, după ce sud-coreeanul Jin-Seob Park a punctat în minutul 45+2.

Grație acestor reușite, Mitriță a ajuns la 8 goluri în 20 de partide disputate pentru formația din China. A oferit și 10 pase decisive.

3,5 milioane de euro este cota de piață a lui Alexandru Mitriță, conform Transfermarkt

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