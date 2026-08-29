România a ratat trei medalii Un loc 4 și două locuri 5 în finalele de sâmbătă de la Campionatele Mondiale de Canotaj

Sportivii români au obținut, sâmbătă, un loc 4 și două locuri 5 în finalele A de la Campionatele Mondiale de Canotaj de la Amsterdam.

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Vineri, Simona Radiș și Adriana Adam au cucerit medalia de aur în proba feminină de dublu rame, după ce au încheiat finala cu timpul 6:49.86, cu aproape șapte secunde înaintea Franței.

Sportivii români, un loc 4 și două locuri 5 în finalele de la Campionatele Mondiale de Canotaj

În proba de patru rame feminin, echipajul format din Ancuța Bodnar, Maria Lehaci, Magdalena Rusu și Geanina Juncanariu a fost aproape să obțină medalia de bronz, după ce a încheiat pe locul al patrulea, cu timpul de 06:29.27.

Aurul a fost câștigat de americanele Molly Bruggeman, Azja Czajkowski, Teal Cohen și Kaitlin Knifton, care au obținut timpul de 06:09.87.

Podiumul a fost complet de echipajele din Australia, cu 06:12.40, și Olanda, cu 06:13.74.

La patru rame masculin, Cosmin Iulian Pleșescu, Leontin Nuțescu, Andrei Vatamaniuc și Ciprian Tudosă s-au clasat pe locul 5, cu timpul de 05:50.14.

Titlul mondial a fost cucerit de americanii Gus Rodriguez, Peter Chatain, Christopher Carlson și Pieter Quinton, care au încheiat cursa cu aproape 9 secunde mai devreme decât echipajul românesc, 05:41.57.

Podiumul a fost completat de Olanda, 05:41.84, și Marea Britanie, 05:44.16. Pe locul 4 s-a clasat Germania, cu timpul de 05:49.64.

În proba de patru vâsle feminin, Roxana Anghel, Gabriela Tivodariu, Andrada Moroșanu și Iulia Bălăucă au încheiat pe locul 5, cu timpul de 06:19.30, la 9 secunde distanță de medalia de bronz.

Aurul a fost câștigat de Olanda, prin echipajul format din Marieke Keijser, Lisa Bruijnincx, Margot Leeuwenburgh și Tessa Dullemans, 06:08.18.

Marea Britanie a obținut argintul, cu timpul 06:09.78, iar SUA s-a clasat pe poziția a treia, 06:10.33. Pe locul 4 a fost Australia, care a obținut timpul de 06:18.04.

Tot vineri, România a fost aproape de medalie și în finala masculină de dublu rame.

Ștefan Berariu și Florin Lehaci au terminat pe locul 4, după ce s-au aflat pe poziția a treia după primii 1.500 de metri.

Finalul le-a aparținut însă italienilor Matteo Lodo și Giovanni Codato, care au recuperat spectaculos și au trecut în fața echipajului românesc. Berariu și Lehaci au încheiat cursa la aproximativ cinci secunde în urma italienilor.

8 medalii a cucerit România la Campionatele Europene de canotaj de la Varese, Italia (31 iulie - 2 august). A terminat competiția pe locul 1 în clasamentul medaliilor: 6 aur, 1 argint și 1 bronz

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