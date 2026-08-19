„Este un campionat tare”  Decizia luată de Alexandru Musi după oferta primită din MLS: „Gândirea mea e asta”

Alexandru Musi (22 de ani) a oferit o primă reacție după ce Dinamo ar fi primit o ofertă importantă din MLS în schimbul său.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Ar fi vorba de New York City, club dispus să achite 1,8 milioane de euro pentru fotbalistul venit anul trecut de la FCSB.

Alexandru Musi, prima reacție după oferta primită din MLS: „Mă concentrez pe ce am de făcut aici”

Deși ar putea ajunge într-un campionat mult mai puternic, acolo unde evoluează și starul Lionel Messi, Alexandru Musi își dorește să rămână, pentru moment, la Dinamo.

„Orice jucător vrea să joace într-un campionat mai puternic, să-i fie bine lui şi familiei lui, dar deocamdată sunt aici şi mă concentrez pe ce am de făcut aici.

Nu ştii ce o să fie pe viitor. Dar eu sunt la Dinamo, am văzut şi eu zvonurile. Nu ştiu, nu a ajuns nimic oficial la mine. Este un campionat tare. Văd ce îmi apare pe TikTok.

Gândirea mea e să fac un sezon bun la Dinamo, să câştig un trofeu, să ajut echipa să îşi îndeplinească obiectivele şi cam atât. Capul nu îmi este la plecare”, a spus Musi, conform as.ro.

1,8 milioane de euro este cota de piață a lui Alexandru Musi, conform Transfermarkt

Anunțul privind interesul americanilor pentru Musi a fost făcut marți de Cristian Cernodolea, impresarul fotbalistului. Conform acestuia, Dinamo și-ar dori aproximativ 3 milioane de euro pentru a accepta mutarea.

Musi a ajuns la Dinamo în vara anului 2025, fiind adus de la FCSB în schimbul lui Dennis Politic. „Câinii” s-au ales și cu un milion de euro.

În acest sezon, fotbalistul a jucat în toate meciurile disputate, până acum, de Dinamo (5), reușind să înscrie 2 goluri și să ofere o pasă decisivă.

15 goluri a produs Alexandru Musi în cele 44 de meciuri disputate în tricoul lui Dinamo: a marcat de 10 ori și a livrat 5 pase decisive

Ce a declarat, marți, impresarul lui Alexandru Musi

„Da, există un interes concret pentru Musi de la un club important din MLS care este familiar cu jucătorii români. Dinamo cere o sumă importantă, circa 3 milioane de euro, și e de înțeles.

Trebuie să apreciem munca depusă de conducerea celor de la Dinamo, să reconstruiești o echipă în așa manieră într-o vară, este fantastic. Este normal să-și dorească acum ca Musi să rămână pentru a se bate la trofee, e un jucător important.

Dar conducerea celor de la Dinamo trebuie de asemenea să înțeleagă că pretențiile importante la o sumă de transfer trebuie să se reflecte în statutul jucătorului în echipă.

Pe teren, Musi e deja important și a demonstrat-o. Vom vedea ce va fi în următoarea perioadă”, a declarat Cristian Cernodolea, potrivit fanatik.ro.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport