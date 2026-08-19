„Este un campionat tare”  Decizia luată de Alexandru Musi după oferta primită din MLS: „Gândirea mea e asta”
Alexandru Musi
Superliga

„Este un campionat tare” Decizia luată de Alexandru Musi după oferta primită din MLS: „Gândirea mea e asta”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 19.08.2026, ora 19:54
  • Alexandru Musi (22 de ani) a oferit o primă reacție după ce Dinamo ar fi primit o ofertă importantă din MLS în schimbul său.
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Ar fi vorba de New York City, club dispus să achite 1,8 milioane de euro pentru fotbalistul venit anul trecut de la FCSB.

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Alexandru Musi, prima reacție după oferta primită din MLS: „Mă concentrez pe ce am de făcut aici”

Deși ar putea ajunge într-un campionat mult mai puternic, acolo unde evoluează și starul Lionel Messi, Alexandru Musi își dorește să rămână, pentru moment, la Dinamo.

„Orice jucător vrea să joace într-un campionat mai puternic, să-i fie bine lui şi familiei lui, dar deocamdată sunt aici şi mă concentrez pe ce am de făcut aici.

Nu ştii ce o să fie pe viitor. Dar eu sunt la Dinamo, am văzut şi eu zvonurile. Nu ştiu, nu a ajuns nimic oficial la mine. Este un campionat tare. Văd ce îmi apare pe TikTok.

Gândirea mea e să fac un sezon bun la Dinamo, să câştig un trofeu, să ajut echipa să îşi îndeplinească obiectivele şi cam atât. Capul nu îmi este la plecare”, a spus Musi, conform as.ro.

1,8 milioane de euro
este cota de piață a lui Alexandru Musi, conform Transfermarkt

Anunțul privind interesul americanilor pentru Musi a fost făcut marți de Cristian Cernodolea, impresarul fotbalistului. Conform acestuia, Dinamo și-ar dori aproximativ 3 milioane de euro pentru a accepta mutarea.

Musi a ajuns la Dinamo în vara anului 2025, fiind adus de la FCSB în schimbul lui Dennis Politic. „Câinii” s-au ales și cu un milion de euro.

În acest sezon, fotbalistul a jucat în toate meciurile disputate, până acum, de Dinamo (5), reușind să înscrie 2 goluri și să ofere o pasă decisivă.

15 goluri
a produs Alexandru Musi în cele 44 de meciuri disputate în tricoul lui Dinamo: a marcat de 10 ori și a livrat 5 pase decisive

Ce a declarat, marți, impresarul lui Alexandru Musi

„Da, există un interes concret pentru Musi de la un club important din MLS care este familiar cu jucătorii români. Dinamo cere o sumă importantă, circa 3 milioane de euro, și e de înțeles.

Trebuie să apreciem munca depusă de conducerea celor de la Dinamo, să reconstruiești o echipă în așa manieră într-o vară, este fantastic. Este normal să-și dorească acum ca Musi să rămână pentru a se bate la trofee, e un jucător important.

Dar conducerea celor de la Dinamo trebuie de asemenea să înțeleagă că pretențiile importante la o sumă de transfer trebuie să se reflecte în statutul jucătorului în echipă.

Pe teren, Musi e deja important și a demonstrat-o. Vom vedea ce va fi în următoarea perioadă”, a declarat Cristian Cernodolea, potrivit fanatik.ro.

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