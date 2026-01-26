Ohanian despre ICE Soțul Serenei Williams reacționează după ce un american a fost ucis de agenții federali

Alexis Ohanian (42 de ani), soțul Serenei Williams (44 de ani) a reacționat în urma crimei din Minneapolis.

Kristi Noem, secretarul american pentru securitate internă, susține că polițiștii au acționat conform legii.

Agenții federali din Minneapolis l-au ucis pe asistentul medical Alex Pretti, în timpul unei operațiuni de aplicare a legii anti-migrație.

Incidentul a stârnit un val de proteste în orașul din Minnesota.

Alexis Ohanian, reacție după ce un american a fost împușcat de agenți în Minneapolis

Soțul Serenei Williams a condamnat reacția violentă agenților federali, imediat după ce protestele din nordul Statelor Unite au luat amploare.

„Sunt suficient în vârstă să-mi amintesc când dreptul unui american de a purta arme - chiar și în timpul unor proteste - era ceva ce dreapta credea că guvernul federal nu trebuie niciodată să încalce.

ICE a împușcat un bărbat în spate, în timp ce era imobilizat. Avem nevoie ca liderii noștri să conducă chiar acum - să amelioreze situația” , a scris Alexis Ohanian, pe X.

I'm old enough to remember when an American's right to bear arms—even while protesting—was something the right all believed the federal government must never infringe upon. ICE shot a man in the back while he was restrained. We need our leaders to lead right now—deescalate. — Alexis Ohanian 🗽 (@alexisohanian) January 26, 2026

Kristi Noem susține nevinovăția poliției: „ I-a atacat pe ofițerii noștri”

Decesul lui Alex Pretti a avut loc pe 24 ianuarie, când acesta avut un conflict cu forțele de ordine din Minneapolis.

Secretarul american pentru securitate internă a susținut că a fost vina lui Alex Pretti pentru răspunsul violent al agenților federali, care ar fi acționat în legitimă apărare.

„Această persoană a apărut pentru a împiedica o operațiune a forțelor de ordine și i-a atacat pe ofițerii noștri.

Au reacționat conform instruirii lor… aceasta este o revoltă violentă, când cineva apare cu arme și le folosește pentru a ataca ofițerii de aplicare a legii”, a spus Kristi Noem.

.@Sec_Noem: "This individual showed up to impede a law enforcement operation, and assaulted our officers. They responded according to their training... this is a violent riot, when you have someone showing up with weapons, and are using them to assault law enforcement officers." pic.twitter.com/wkXj8mIFzA — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) January 24, 2026

După episodul violent, protestele din Minneapolis s-au intensificat.

Incidentul a avut loc la două săptămâni după ce Renee Good a fost împușcată de agenții federali, în propria mașină, după ce a refuzat să coboare din autovehicul.

Mama lui Alexis Ohanian a imigrat ilegal în SUA

Subiectul violenței față de imigranți este sensibil pentru cofondatorul Reddit și pentru că mama sa, Anke, cetățean german, a emigrat ilegal în SUA.

Fostul om de afaceri a dezvăluit că mama sa a sosit în Statele Unite cu viză „au pair”, ce i-a permis să locuiască și să lucreze în țară timp de maxim 12 luni.

Totuși, după expirarea vizei, a rămas în SUA ilegal până când s-a căsătorit cu tatăl lui Alexis Ohanian și a primit dreptul de reședință.

Ca fiu al unui imigrant fără acte (mama mea a depășit termenul de ședere al vizei au pair ani de zile înainte de a se căsători cu tatăl meu, un cetățean american), este o chestiune profund personală: Reddit nu ar exista dacă ICE ar fi venit după ea Alexis Ohanian, octombrie 2025

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport