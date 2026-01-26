Ohanian despre ICE Soțul Serenei Williams reacționează după ce un american a fost ucis de agenții federali

- Alexis Ohanian (42 de ani), soțul Serenei Williams (44 de ani) a reacționat în urma crimei din Minneapolis.
- Kristi Noem, secretarul american pentru securitate internă, susține că polițiștii au acționat conform legii.
Agenții federali din Minneapolis l-au ucis pe asistentul medical Alex Pretti, în timpul unei operațiuni de aplicare a legii anti-migrație.
Incidentul a stârnit un val de proteste în orașul din Minnesota.
Alexis Ohanian, reacție după ce un american a fost împușcat de agenți în Minneapolis
Soțul Serenei Williams a condamnat reacția violentă agenților federali, imediat după ce protestele din nordul Statelor Unite au luat amploare.
„Sunt suficient în vârstă să-mi amintesc când dreptul unui american de a purta arme - chiar și în timpul unor proteste - era ceva ce dreapta credea că guvernul federal nu trebuie niciodată să încalce.
ICE a împușcat un bărbat în spate, în timp ce era imobilizat. Avem nevoie ca liderii noștri să conducă chiar acum - să amelioreze situația”, a scris Alexis Ohanian, pe X.
Kristi Noem susține nevinovăția poliției: „I-a atacat pe ofițerii noștri”
Decesul lui Alex Pretti a avut loc pe 24 ianuarie, când acesta avut un conflict cu forțele de ordine din Minneapolis.
Secretarul american pentru securitate internă a susținut că a fost vina lui Alex Pretti pentru răspunsul violent al agenților federali, care ar fi acționat în legitimă apărare.
„Această persoană a apărut pentru a împiedica o operațiune a forțelor de ordine și i-a atacat pe ofițerii noștri.
Au reacționat conform instruirii lor… aceasta este o revoltă violentă, când cineva apare cu arme și le folosește pentru a ataca ofițerii de aplicare a legii”, a spus Kristi Noem.
După episodul violent, protestele din Minneapolis s-au intensificat.
Incidentul a avut loc la două săptămâni după ce Renee Good a fost împușcată de agenții federali, în propria mașină, după ce a refuzat să coboare din autovehicul.
Mama lui Alexis Ohanian a imigrat ilegal în SUA
Subiectul violenței față de imigranți este sensibil pentru cofondatorul Reddit și pentru că mama sa, Anke, cetățean german, a emigrat ilegal în SUA.
Fostul om de afaceri a dezvăluit că mama sa a sosit în Statele Unite cu viză „au pair”, ce i-a permis să locuiască și să lucreze în țară timp de maxim 12 luni.
Totuși, după expirarea vizei, a rămas în SUA ilegal până când s-a căsătorit cu tatăl lui Alexis Ohanian și a primit dreptul de reședință.
Ca fiu al unui imigrant fără acte (mama mea a depășit termenul de ședere al vizei au pair ani de zile înainte de a se căsători cu tatăl meu, un cetățean american), este o chestiune profund personală: Reddit nu ar exista dacă ICE ar fi venit după ea Alexis Ohanian, octombrie 2025