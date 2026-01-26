„Steaua nu este un proiect artificial” Suporterii roș-albaștrilor, scrisoare către premierul Ilie Bolojan: „Nu cerem bani pentru fotbal” » Cerințele fanilor din Ghencea  +44 foto
„Steaua nu este un proiect artificial" Suporterii roș-albaștrilor, scrisoare către premierul Ilie Bolojan: „Nu cerem bani pentru fotbal" » Cerințele fanilor din Ghencea

  • Suporterii celor de la Steaua au transmis o scrisoare deschisă către premierul Ilie Bolojan.
  • Asociația Steliștilor 1947 îi cere prim-ministrului să ia în calcul și situația echipei de fotbal a clubului Steaua, atunci când vorbește despre reformele necesare în administrația publică.

Premierul României a vorbit recent despre mai multe schimbări care sunt necesare la nivel administrativ sau în privința risipirii fondurilor venite de la stat, iar suporterii consideră că Steaua este unul dintre exemplele unde astfel de reforme ar trebui să apară.

AS47: „Nu cerem bani pentru fotbal”

Steaua are probleme în privința dreptului de promovare de mai multe sezoane, fiind blocată în Liga 2, iar fanii „roș-albaștri” cer acum o intervenție asupra clubului, prin care echipa să poată promova și, în același timp, să nu mai depindă de banii publici, ci de fonduri din mediul privat.

„Scrisoare deschisă.

Domnule prim-ministru Ilie Bolojan,

Discursul dumneavoastră de vineri despre reforma administrației publice a readus în spațiul public o serie de teme sensibile și necesare, legate de modul în care statul gestionează resursele și își asumă deciziile.

Ați vorbit despre risipă, despre proiecte făcute fără cap, despre stadioane fără echipe, școli fără copii, administrații supradimensionate și despre o nedreptate profundă: aceea că oamenii care muncesc și plătesc taxe ajung să susțină un sistem care nu mai funcționează în logica eficienței și a bunului-simț.

Ați spus un lucru esențial: statul trebuie să își asume partea lui de reformă și să nu mai consume resurse acolo unde nu există utilitate reală, impact sau viitor. Exact din acest punct vrem să pornim și noi.

Pentru că, dincolo de exemplele invocate de dumneavoastră, există o situație care durează de ani de zile și care spune foarte mult despre felul în care statul român reușește, uneori, să blocheze tocmai ceea ce ar putea funcționa corect, eficient și fără bani publici. Este vorba despre Steaua București.

Steaua nu este un proiect artificial. Nu este o investiție fără fundament. Nu este o entitate ținută în viață din inerție administrativă.

Este cel mai titrat club din istoria fotbalului românesc, cu identitatea, marca și palmaresul confirmate definitiv de instanțe, cu infrastructură sportivă modernă și cu un bazin uriaș de suporteri.

Cu toate acestea, Steaua este ținută de ani de zile în afara primei ligi nu din motive sportive, ci dintr-un amestec de incoerență, lipsă de decizie și management defectuos al statului.

Mai grav, statul român a tolerat și tolerează în continuare o situație profund inechitabilă: folosirea ilegală a identității Stelei de către un club privat, fără ca prejudiciile produse să fie recuperate, fără ca responsabilitățile să fie asumate și fără ca lucrurile să fie așezate, definitiv, pe baze corecte.

În timp ce se vorbește despre risipă și responsabilitate, aici avem un caz clar în care statul pierde bani, pierde credibilitate și blochează o soluție care ar putea deveni, paradoxal, un exemplu de reformă reușită.

Vrem să fie limpede: nu cerem bani pentru fotbal la Steaua. Dimpotrivă. Credem că Steaua este unul dintre puținele exemple în care statul ar putea face un pas înapoi, iar societatea, suporterii, mediul privat, partenerii corecți, să facă un pas înainte.

Cu transparență, cu reguli clare și cu o deschidere reală, Steaua poate funcționa în prima ligă fără a mai sta pe banii statului, exact în spiritul reformei pe care o invocați și chiar să sprijine financiar și nu numai, în timp, celelalte sporturi din cadrul Clubului Sportiv al Armatei.

Ceea ce cerem nu este o favoare, ci un dialog real și onest. Cerem ca statul să își clarifice propria poziție, să își asume deciziile pe care le-a amânat ani la rând și să nu mai trateze Steaua ca pe o problemă de evitat.

Știm că există discuții și intenții în această direcție, dar ele vin după foarte mulți ani în care au existat doar vorbe, nu soluții, iar soluțiile reale au fost evitate!

Dacă reforma înseamnă, așa cum ați spus, să nu mai irosim resurse și să nu mai blocăm dezvoltarea, atunci situația Stelei este exact genul de problemă care ar trebui rezolvată. Nu prin bani publici, ci prin claritate, legalitate și voință administrativă.

Steaua nu cere privilegii. Nu cere finanțare. Cere doar să nu mai fie ținută pe loc de propriul stat.

Cu respect,

Suporterii Stelei București”, a transmis Asociația Steliștilor 1947, pe pagina de Facebook.

CS Dinamo - CSA Steaua, în etapa #3 din Liga 2
CS Dinamo - CSA Steaua, în etapa #3 din Liga 2

CS Dinamo - CSA Steaua, în etapa #3 din Liga 2
Steaua evoluează în Liga 2 pentru al cincilea sezon consecutiv, fiind pe locul 8, după primele 17 etape.

Până acum, formația din Ghencea a obținut de două ori promovarea directă pe teren, iar o dată s-a clasat pe loc de baraj, însă nu a putut promova din cauza regulamentului, care nu le permite cluburilor de drept public să participe în primul eșalon.

