Schumacher „nu mai e imobilizat la pat” Detalii noi despre starea multiplului campion din Formula 1. Ce se întâmplă în vila cumpărată de la Florentino Perez

În presa din Anglia au apărut noi informații în ceea ce privește starea de sănătate a lui Michael Schumacher, multiplul campion mondial din Formula 1.

La 12 ani de la teribilul accident suferit în Alpii francezi, Schumacher locuiește în Mallorca, iar situația sa ar fi cunoscut o ușoară ameliorare. Detalii, în rândurile de mai jos

Puține detalii apar, în general, despre fostul pilot din Formula 1, Michael Schumacher, grav rănit într-un accident la schi, în 2013.

Soția sa, Corinna, și copiii l-au ținut departe de ochii curioșilor în cei 12 ani scurși de la accidentul suferit la schi.

Noutăți despre Michael Schumacher: „Nu e imobilizat la pat”

În prezent, Michael locuiește într-un conac din Spania, evaluat la 30 de milioane de lire sterline.

Fostul campion din Formula 1 „nu este imobilizat la pat”, însă nu se poate deplasa singur.

Conform lui Jonathan McEvoy, trimisul special al publicației engleze Daily Mail, Michael „este plimbat prin curtea vilei într-un scaun cu rotile de către asistente medicale și terapeuți, parte a unui alai medical care îi stă non-stop la dispoziție și care costă zeci de mii de lire sterline pe săptămână”.

În afară de un mic grup de rude și prieteni de încredere, Schumacher nu a mai fost văzut de la teribilul accident din 29 decembrie 2013.

Nu au apărut imagini cu el în starea de după accident, chiar dacă foști angajați au avut tentative de a face bani din asta. Ei au fost închiși, după ce au încercat să vândă imagini cu Schumacher pe dark web.

Jean Todt, fostul director de echipă de la Ferrari, este unul dintre puținii oameni care l-au văzut pe Michael de-a lungul anilor, după accident.

Neamțul e ca un fiu pentru francez, care s-a ferit să vorbească despre starea acestuia: „Michael luptă în continuare” s-a rezumat să spună de câte ori a fost întrebat.

Schumacher „înțelege unele lucruri. Probabil nu pe toate”

Unul dintre scenariile apărute în presă în ultimii ani a fost că Schumacher ar suferi de o afecțiune neurologică - pseudocomă - care permite cuiva să fie conștient de tot ceea ce se întâmplă, dar să fie incapabil să reacționeze în afară de a clipi aprobator sau dezaprobator.

Trimisul Daily Mail scrie că „mai multe surse mi-au spus că până și acest verdict sumbru este inexact. «Nu poți fi sigur dacă înțelege totul pentru că nu poate spune nimănui. Senzația este că înțelege unele dintre lucrurile care se întâmplă în jurul lui, dar probabil nu pe toate» , mi-a spus cineva apropiat de caz”.

7 titluri de campion mondial a câștigat Michael Schumacher de-a lungul carierei (1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004). Primele două cu Benetton, iar următoarele cinci cu Ferrari

În 2012, Michael Schumacher s-a retras din Formula 1.

FOTO: Așa arată vila în care locuiește Michael Schumacher în Mallorca

Corinna Schumacher a cumpărat Villa Yasmin în 2017, pentru vacanțele familiei.

Ulterior, în 2019, familia Schumacher s-a stabilit în vila din Mallorca.

Situată pe un deal, proprietatea are grădini extinse proiectate de un peisagist renumit, creând un mediu natural și relaxant.

Conacul i-a aparținut anterior lui Florentino Perez, președintele de la Real Madrid. L-a achiziționat în 2004 și a decis să-l vândă după moartea soției sale.

Vila, parte a unei proprietăți de 15.000 m2, oferă priveliști impresionante asupra Mării Mediterane, grădini luxuriante, două piscine și chiar un heliport privat, care permite familiei Schumacher să se deplaseze rapid și discret.

Proprietatea e formată din mai multe clădiri care includ reședința principală, case de oaspeți și spații de serviciu.

