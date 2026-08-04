Așteaptă milioanele de la FIFA Infantino le-a promis bani înainte de Mondial, dar n-au primit nimic: forul refuză să comenteze!

Mai multe orașe din Statele Unite care au găzduit meciuri la Cupa Mondială din 2026 așteaptă în continuare o contribuție financiară promisă de FIFA

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Oficialii locali susțin că forul mondial le-ar fi garantat câte un milion de dolari pentru proiecte destinate comunității, însă banii nu au fost virați nici până acum, potrivit unui material publicat de The Athletic.

Infantino a promis un milion de dolari fiecărui oraș-gazdă din SUA

Înaintea Cupei Mondiale a Cluburilor organizate de SUA în 2025, președintele FIFA, Gianni Infantino, a anunțat că fiecare dintre cele 11 orașe-gazdă va primi câte un milion de dolari drept „contribuție pentru moștenirea competiției”.

Fondurile urmau să fie folosite pentru construirea unor terenuri de fotbal de mici dimensiuni și pentru proiecte sociale.

Ulterior, cele 11 orașe americane care au organizat și meciuri la Cupa Mondială din 2026 au cerut clarificări privind acordarea aceleiași sume, având în vedere că turneul final a presupus costuri și responsabilități considerabil mai mari.

Potrivit sursei citate, reprezentanți ai comitetelor locale de organizare afirmă că au primit în mai multe rânduri asigurări verbale din partea unor oficiali FIFA că și în cazul Mondialului din 2026 va exista aceeași contribuție de un milion de dolari pentru fiecare oraș. Totuși, organizația nu a făcut niciun anunț oficial, iar plățile nu au fost efectuate.

Orașele implicate sunt Seattle, San Francisco Bay Area, Los Angeles, Dallas, Houston, Kansas City, Atlanta, Philadelphia, New York/New Jersey, Miami și Boston.

Mai mulți reprezentanți ai comitetelor locale au declarat, sub protecția anonimatului, că încearcă să obțină răspunsuri din partea FIFA, întrucât unele structuri de organizare și-au încheiat deja activitatea, iar lipsa banilor complică închiderea rapoartelor financiare și distribuirea fondurilor către proiectele planificate.

FIFA a refuzat să comenteze informațiile apărute.

Nemulțumirea oficialilor americani este amplificată și de dimensiunea veniturilor înregistrate de forul mondial.

Cheltuielile pentru securitate, transport, infrastructură și logistică au fost suportate de orașele-gazdă

Pentru ciclul financiar 2023-2026, FIFA a raportat încasări de peste 15 miliarde de dolari, în timp ce bugetul operațional al Cupei Mondiale a fost estimat la aproximativ 2,7 miliarde de dolari.

Organizarea turneului a presupus investiții publice importante din partea autorităților americane. Cheltuielile pentru securitate, transport, infrastructură și logistică au fost suportate în mare măsură de orașele și statele gazdă, în timp ce FIFA a încasat majoritatea veniturilor provenite din bilete, drepturi TV, sponsorizări, concesiuni și parcări.

Un exemplu este Kansas City, unde comitetul local a primit aproape 87 de milioane de dolari din fonduri publice pentru organizarea competiției.

La această sumă s-au adăugat investiții private și alte facilități fiscale, inclusiv scutiri de taxe pentru biletele la meciuri.

De asemenea, autoritățile locale au suportat costuri suplimentare pentru securitate, culoare speciale de circulație destinate delegațiilor FIFA, eliminarea elementelor de branding care nu aparțineau forului mondial și modernizarea stadionului.

În perioada premergătoare turneului, costurile în creștere au generat numeroase discuții între autoritățile locale și FIFA, însă organizatorii au susținut constant că impactul economic al competiției va compensa investițiile realizate.

Estimările prezentate înaintea turneului indicau că Mondialul din 2026 urma să genereze aproximativ 30,5 miliarde de dolari pentru economia Statelor Unite.

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