Discurs vehement L-a pus la zid pe Gigi Becali: „Un clovn! Cu astfel de personaje n-o să ai niciodată fotbal!”

Alin Stoica (46 de ani) a lansat un atac dur la adresa lui Gigi Becali (68 de ani), patronul de la FCSB.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Campion în Belgia cu Anderlecht şi cu Club Brugge, fostul internațional susține că fotbalul românesc nu poate evolua, cât timp personaje ca Gigi Becali au putere de decizie la un club.

Alin Stoica, atac devastator la adresa lui Gigi Becali: „În cel mai fericit caz era la Walt Disney! Un clovn”

„Ai un patron care se laudă la televizor că face schimbările la echipă. Mai mult, văd că unii îl mai şi umflă pe la ziare, că i-ar trebui licenţa de antrenor. Eu n-am văzut aşa ceva într-o lume normală. Să şi recunoască faptul că face schimbări şi să fie sunat pentru audienţă să discute tactica.

E o problemă când te uiţi în fiecare seară la ce spune un om care a jignit pe toată lumea. Cu tot respectul, într-o societate normală n-avea ce căuta, în cel mai fericit caz era pe la Walt Disney, Euro Disney, ceva care să distreze oamenii, un clovn.

Cum vrei după aceea ca fotbalul românesc să evolueze? Dacă nimeni nu-i spune nimic! Un personaj care înjura ziariştii, jignea femeile. Mai şi recunoaşte, n-am văzut în nicio ţară să se întâmple asta.

Şi după aia se vor rezultate. «Hai, patroane, ia-ţi licenţa!», se glumeşte. Ce licenţă? Că el, săracul, nici nu ştie să alerge. Asta e ca la table, poker sau ce juca el pe acolo, că oricum îi plăceau jocurile de noroc. E o cacealma ce face, iar România o ia în glumă.

Te mai miri după aia că n-ai fotbal. Cu astfel de personaje n-o să ai niciodată fotbal”, a declarat Alin Stoica, citat de primasport.ro.

Alin Stoica/ Foto: Instagram @stoica_alin_1

Alin Stoica: „Aşteptăm un salvator care nu mai are ce salva”

Alin Stoica crede că adevărata valoare a fotbalului românesc s-a văzut la meciurile jucate în Europa.

„Cine a eliminat echipele româneşti în Europa? Să te elimine ăia, să mă ierte Dumnezeu că nici nu ştiu cum îi cheamă, Auditiva, Audativa (n.r. Auda).

Craiova, la fel, Ararat ăia. Prin anii 2000 băteam genul ăsta de echipe de la 5 în sus. Vrem să trăim într-o prostie din asta, într-o minciună şi să aşteptăm un salvator care nu mai are ce salva.

Să fim corecţi, la echipa naţională cel mai bun antrenor din lumea asta nu poate face nimic dacă n-are materie primă”, a concluzionat Alin Stoica.

Steaua, Club Brugge, Siena, Progresul, Poli Timișoara. KAA Gent, Mouscron, FC Brașov, Vojvodina, SSU Poli, Wetteren și Concordia Chiajna 2 sunt echipele pentru care a evoluat Alin Stoica de-a lungul carierei.

12 selecții a bifat Alin Stoica pentru naționala României

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport