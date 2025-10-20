Eliminat după 40 de secunde FOTO. ROȘU direct după o intrare de neînțeles în Getafe - Real Madrid

Getafa - Real Madrid 0-1. Allan Nyom (37 de ani), jucătorul gazdelor, a fost eliminat la doar 40 de secunde de la intrarea sa pe teren după un gest de neînțeles.

Real Madrid s-a impus, în deplasarea cu Getafe, cu scorul de 1-0, grație reușitei lui Mbappe din minutul 80.

Allan Nyom a intrat pe teren în minutul 75:22, în locul lui Kiko Femenia.

Getafe - Real Madrid 0-1 . Nyom, eliminat după 40 de secunde

N-a reușit să joace nici măcar un minut! Fundașul dreapta al lui Getafe a intrat direct în Vinicius. L-a lovit cu brațul în piept și i-a pus și piedică, deși brazilianul nu avea posesia balonului! Arbitrul partidei nu a stat la discuții și i-a arătat direct cartonașul roșu, la doar 40 de secunde de la intrarea sa pe teren.

Câteva minute mai târziu, Mbappe a reușit să înscrie pentru Real Madrid, din pasa lui Arda Guler.

Speranțele gazdelor de a mai obține ceva s-au spulberat definitiv în minutul 84, când Alex Sancris a văzut al doilea „galben” și a fost și el eliminat.

Reușita lui Mbappe a adus cele trei puncte pentru „galactici”, care sunt lideri în La Liga, cu 24 de puncte, două peste rivala Barcelona.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport