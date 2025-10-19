Nemulțumirea lui Gâlcă Antrenorul lui Rapid nu se bucură după victoria cu Dinamo: „Nu arătăm ce aștept eu”

Dinamo - Rapid 0-2. Costel Gâlcă (53 de ani), antrenorul oaspeților, nu se bucură după victoria din derby.

Tehnicianul giuleștenilor și-a exprimat nemulțumirea cu privire la jocul echipei sale.

Rapid s-a impus în derby-ul etapei 13 din Liga. Giuleștenii au profitat de autogolul lui Eddy Gnahore din minutul 59. Aceștia au mai înscris în minutul 74 prin Cristi Manea, deși evoluau în inferioritate numerică.

Dinamo - Rapid 0-2 . Costel Gâlcă: „Nu arătăm nivelul pe care eu îl aștept”

Antrenorul lui Rapid nu se bucură după victoria din derby: spune că nu observă un progres vizibil în jocul echipei sale.

„Jucătorii mei au început să joace în spatele liniei defensive. Am încercat să-i atragem între linii, dar n-au venit.

Aveau spații mari între linii, între mijlocași și linia defensivă și atunci jucam fără sens acea minge în profunzime.

Repriza a doua la fel, am început destul de bine, dar după eliminare e normal să ne retragem puțin mai mult. Ne-am retras, am închis mai bine spațiile cu trei în apărare pentru că trebuia să le oprim centrările și să avem și jucători cu talie în defensivă.

Cu toate că lucrăm bine la antrenament, dar după aceea nu arătăm nivelul pe care eu îl aștept. Dar v-am spus, multe momente din joc au fost bune și îmi doresc ca pe viitor să avem mai multă maturitate în joc”, a declarat Costel Gâlcă la Digi Sport.

Costel Gâlcă, despre Koljic și Vulturar: „Mult noroc”

Antrenorul lui Rapid a vorbit despre intervenția acrobatică a lui Elvir Koljic, pe care a catalogat-o drept fiind norocoasă.

„Bine, și mult noroc, dar și coordonarea lui a făcut ca să poată să scoată acea minge. Până la urmă, în fotbal treci și prin aceste momente”, a adăugat antrenorul giuleștenilor.

Costel Gâlcă a vorbit și despre eliminarea lui Cătălin Vulturar din minutul 68.

„S-a dus cu intensitate, poate și terenul nu l-a ajutat, pentru că am văzut că i-a fugit și piciorul. Impactul a fost cu duritate mai mare și din cauza că a alunecat.

Dar câteodată, când nu ai experiență, se mai întâmplă și aceste lucruri”.

VIDEO. Autogolul lui Gnahore a deblocat tabela în Dinamo - Rapid 0-2

