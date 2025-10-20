Musi nu-l înțelege pe Kopic Solicitarea antrenorului l-a băgat în ceață pe fotbalistul lui Dinamo: „Nu știu de ce ne cere asta” + ce a spus Cîrjan

DINAMO - RAPID 0-2. Alexandru Musi (21 de ani) și Cătălin Cîrjan (22 de ani) jucătorii gazdelor, au vorbit despre înfrângerea din derby.

Musi a fost integralist în meciul de pe Arena Națională, în ciuda faptului că în urmă cu câteva zile era incert, după accidentarea suferită la naționala României U21.

DINAMO - RAPID 0-2 . Alexandru Musi: „Nu știu de ce ne cere asta”

Fostul jucător al celor de la FCSB s-a declarat suprins de decizia lui Zeljko Kopic, care l-a mutat, la un moment dat, în flancul drept al atacul, în locul scoțianului Armstrong.

„Nu știu de ce ne cere să schimbăm pozițiile, dar cred că știe dânsul mai bine. El a văzut că pot să joc destul de bine și în dreapta și în stânga și probabil de asta, să destabilizăm echipele” , a spus Musi la Prima Sport.

Musi a dezvăluit că resimte in continuare dureri, după lovitura primită în Cipru, dar a dorit să se sacrifice pentru echipă.

„Eu am avut o mică accidentare, sunt în continuare cu dureri, dar nu am ce să fac, trag de mine ca să ajut echipa să fie cât mai sus în clasament”.

Alexandru Musi: „Nu știu cum a scos Koljic mingea acolo”

Musi a tras câteva concluzii și despre meci și s-a arătat uluit de intervenția fabuloasă a lui Elvir Koljic, de pe linia porții.

„Am făcut un meci bun, am controlat jocul, dar asta e, nu avem ce să facem, ne concentrăm acum pe următorul meci.

Am zis acolo că o bagă în poartă colegul meu, nu ştiu cum a scos Koljic cu călcâiul, a fost incredibil, dar asta este, am avut şi ghinion.

Eu cred că noi am făcut un meci bun, iau acest aspect pozitiv pentru viitor.”.

VIDEO. Intervenția salvatoare a lui Koljic în Dinamo - Rapid 0-2

Cătălin Cîrjan: „Nu știu ce puteam face mai mult”

Fost jucător la Rapid, Cătălin Cîrjan susține că nu a simțit nimic special înaintea partidei.

Fotbalistul lui Dinamo crede că roș-albii au avut ghinion și consideră că giuleștenii nu au avut nimic în plus față de aceștia.

„A fost un meci ca oricare altul. Îmi doream să îmi ajut echipa și să câștigăm, dar n-a fost să fie.

Nu cred că Rapid a avut ceva în plus, în prima repriză s-a jucat pe contre, dar per total cred că am avut ocaziile mai clare.

Am avut bara din a doua repriză (n.r. a lui Sivis, la 0-2)... Din păcate, n-a vrut să intre în seara asta, nu știu ce puteam face mai mult, dar așa e la fotbal, ne revenim și vom câștiga săptămâna viitoare.

O seară dificilă, dar a venit și momentul ăsta, după nouă meciuri cu rezultate pozitive. Dar sunt sigur că vom reveni împreună. E un duș rece”, a spus Cîrjan pentru sursa citată.

VIDEO. Autogolul lui Gnahore a deblocat tabela în Dinamo - Rapid 0-2

