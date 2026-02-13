Avocatul lui Halep o apără pe Ana Bărbosu! EXCLUSIV. Howard Jacobs, cel care a obținut reducerea pedepsei Simonei, a preluat dosarul WADA vs. gimnasta din România
Ana Bărbosu și avocatul Howard Jacobs. Foto: colaj GOLAZO.ro
Avocatul lui Halep o apără pe Ana Bărbosu! EXCLUSIV. Howard Jacobs, cel care a obținut reducerea pedepsei Simonei, a preluat dosarul WADA vs. gimnasta din România

alt-text Cristian Munteanu
alt-text Publicat: 13.02.2026, ora 14:49
alt-text Actualizat: 13.02.2026, ora 14:59
  • Ana Bărbosu, 19 ani, a încălcat de trei ori regulamentul anti-doping instituit de World Anti-Doping Agency (WADA).
  • Apărarea ei, la dorința Universității Stanford, va fi asigurată de Howard Jacobs, cel care a reușit să-i reducă pedeapsa Simonei Halep de la 4 ani la nouă luni.
  • Stanford sare în ajutorul ei, urmând să se ocupe și de onorariul avocatului american, care se va ridica, în această fază a procedurilor, la câteva sute de mii de dolari.

Ana Bărbosu are un nou avocat în dosarul WADA (n.r. - World Anti-Doping Agency). Acesta e Howard Jacobs, cel care a apărat-o, la recurs, și pe Simona Halep în fața Tribunalul de Arbitraj Sportiv (n.r. - TAS)!

Și i-a redus fostei noastre sportive pedeapsa de la 4 ani, cât primise în urma procesului inițial, de la Sport Resolutions, la doar 9 luni.

Ana Bărbosu e pasibilă de suspendare!

Problema Anei Bărbosu este că a ratat trei controale anti-doping în ultimele 12 luni, iar acest lucru o face pasibilă de o suspendare de 2 ani, care, în cel mai bun caz, poate fi redusă la doar 12 luni.

O încălcare a regulilor a fost în România, când ofițerii anti-doping de la Agenția Națională Anti-Doping (n.r. - ANAD) nu au găsit-o la adresa pe care gimnasta spusese că va fi, iar două încălcări ale regulamentului WADA au survenit în SUA.

Ultima dintre acestea s-a petrecut acum câteva zile, când ofițerii anti-doping au intrat, fără să se legitimeze, în campusul Universității Stanford, și au căutat-o pe sportivă.

Însă ei au ajuns, conform informațiilor introduse de Ana Bărbosu în programul ADAMS, la sala de fitness, iar gimnasta era în camera ei, aflată la câteva sute de metri de locul în care se antrenează.

Programul ADAMS” înseamnă Sistemul de administrare și gestionare antidoping, un instrument securizat al Agenției Mondiale Antidoping (WADA), care centralizează datele sportivilor.

Acesta simplifică activitățile antidoping, inclusiv urmărirea locului unde se află sportivii, rezultatele testelor, scutirile pentru uz terapeutic (TUE) și pașaportul biologic al sportivului (ABP).

Surse GOLAZO.ro au dezvăluit că Universitatea Stanford a preluat dosarul Anei Maria Bărbosu, pe care nu vrea să o piardă ca studentă și sportivă, și l-a încredințat unuia dintre cei mai buni avocați din SUA, Howard Jacobs.

Acesta a reprezentat nume mari în cariera sa, pe lângă cel al Simonei Halep, ca Maria Sharapova, Veronica Campbell Brown, Floyd Landis, Marion Jones sau Tim Montgomery.

Totodată, surse GOLAZO.ro au dezvăluit că Ana Bărbosu și-a anunțat deja avocații, Sabin Gherdan și Mădălina Diaconu, că noul ei apărător este Jacobs.

Nu a fost la sala de fitness

Astăzi e ultima zi, în cazul în care nu există o amânare, în care apărarea Anei Bărbosu poate depune dosarul cu justificări, explicații, în cazul care e, în acest moment, în administrative review.

WADA oferă sportivilor, care au încălcat de trei ori în 12 luni regulamentul anti-doping, șapte zile în care pot explica circumstanțele în care au ratat vizita ofițerilor anti-doping.

Aceștia, pe baza informațiilor completate de sportivi în programul ADAMS, fac vizite inopinate la adresele unde îi pot găsi pe atleți. Dacă cei din urmă nu sunt găsiți la locațiile unde au confirmat că vor fi, atunci se consideră că încalcă regulile WADA și se sustrag controalelor anti-doping.

Apărarea Anei Bărbosu s-ar putea baza pe înregistrările video și ale cardului de acces din campus, care arată că gimnasta noastră se afla acolo la momentul vizitei ofițerilor anti-doping.

Deci nu a introdus în programul ADAMS o locație, iar ea era în altă parte, greșeala fiind că a specificat sala de fitness a Universității Stanford, în timp ce se afla în dormitorul ei din incinta campusului.

În plus, ofițerii anti-doping au intrat la Stanford University fără să se legitimeze, deci fără a primi un card de acces. Iar regulile stipulează clar că oricine intră în campus trebuie să se legitimeze, pentru că trebuie să se știe ce persoane, în afara studenților, sunt prezente la Universitate în cazul unor atacuri armate.

Avocatul Howard Jacobs FOTO athleteslawyer.com Avocatul Howard Jacobs FOTO athleteslawyer.com
Avocatul Howard Jacobs FOTO athleteslawyer.com

Cine este Howard Jacobs

Howard Jacobs va costa, cel mai probabil, câteva sute de mii de dolari Universitatea Stanford pentru a o apăra pe Ana Bărbosu. Onorariul acestuia se învârte în jurul sumei de 500$ pe oră. Rămâne de văzut dacă acesta o va apăra pe gimnasta noastră și la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (n.r. - TAS), în care rejudecării cazului bronzului olimpic de la Paris 2024.

Avocatul american are o experiență uriașă în cazurile de dopaj. Acesta a reprezentat peste 200 de sportivi de-a lungul carierei, iar câteva dintre numele mari pe care le-a apărat au obținut și micșorări ale pedepselor inițiale sunt:

  • Simona Halep, tenis, 2024: Roxadustat în sânge, substanță dopantă, suspendare inițială de patru ani, redusă la nouă luni de TAS pentru că proba de sânge nu a fost corect transportată.
  • Maria Sharapova, jucătoare de tenis, 2016: dopată cu Medonium, suspendare inițială de doi ani - redusă la 15 luni.
  • Veronica Campbell Brown, atletă, 2014: găsită având în sânge substanța Lasix, care ascunde posibile substanțe interzise, suspendată pe o perioadă nedeterminată – absolvită de vină pentru că probele „nu au respectat standardele internaționale necesare”.
  • Marin Cilic, jucător de tenis, 2013: dopat cu Nikethamide, suspendare inițială de nouă luni - redusă la patru.
  • Diana Taurasi, jucătoare de baschet, 2011: dopată cu Modafinil, suspendată pe o perioadă nedeterminată - absolvită după retractarea laboratorului turc ce a analizat probele.
  • Floyd Landis, ciclist, 2007: dopat cu Testosteron sintetic, suspendat doi ani - suspendare rămasă în vigoare.
  • Marion Jones, atletă, 2006: dopată cu Eritropoietină, suspendată pentru doi ani - condamnată pentru sperjur la șase luni de închisoare, s-a retras din activitate.
  • Tim Montgomery, atlet, 2005: dopat cu Testosteron sintetic și Human growth hormone - USADA a cerut o suspendare pe viață, TAS i-a dat numai doi ani.

stanford WADA agentia nationala anti-doping ana maria barbosu howard jacobs
