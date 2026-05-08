Planul Anei Bărbosu Sursele GOLAZO.ro au dezvăluit strategia prin care gimnasta din România vrea să-și reducă suspendarea
Ana Bărbosu și avocatul ei, Howard Jacobs. Foto: IMAGO. Colaj: GOLAZO.ro
Gimnastica

alt-text Cristian Munteanu
alt-text Publicat: 08.05.2026, ora 13:37
alt-text Actualizat: 08.05.2026, ora 13:38
  • Ana Bărbosu (19 ani) a încălcat de trei ori regulile Anti-Doping ale World Gymnastics, riscând astfel o suspendare de doi ani.
  • Surse familiarizate cu acest caz susțin că echipa de avocați a Anei, condusă de Howard Jacobs, vrea să limiteze lunile în care Bărbosu va sta în afara competițiilor.
  • Ce se va întâmpla cu gimnasta noastră pe perioada suspendării dictate de ITA, afli în rândurile următoare.

ITA (n.r. - Agenția Internațională de Testare) a remis publicității un comunicat în care specifică, oficial, faptul că gimnasta Ana Maria Bărbosu a fost acuzată de încălcarea articolului 2.4 din regulile Anti-Doping ale World Gymnastics. De asemenea, ITA a dispus o suspendare provizorie a sportivei noastre.

În comunicatul ITA se mai specifică faptul că gimnasta, prin avocații ei, a cerut ca acest caz să fie trimis, pentru judecată, la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (n.r. - TAS). Aici, Ana Bărbosu va fi apărată de Howard Jacobs, avocatul care a obținut o reducere a pedepsei, de la 4 ani la 9 luni, în cazul de dopaj al Simonei Halep.

Surse GOLAZO.ro: „S-a autosuspendat, cel mai probabil”

Surse GOLAZO.ro dezvăluie care e scenariul cel mai plauzibil din spatele acestui comunicat. „Ana nu mai are competiții în acest moment. Deci, cel mai probabil, ea s-a autosuspendat pentru 3-4 luni, iar ITA a fost de acord cu asta. În clipa în care se va decide eventuala pedeapsă la TAS, suspendarea ipotetică va avea scăzute lunile de autosuspendare.

Adică, mai clar, dacă Ana va fi suspendată 6 luni, de exemple, ea va mai avea de ispășit doar 3 în cazul în care s-a autosuspendat acum pentru 3 luni. ITA nu e obligată să specifice cum a survenit suspendarea, dacă au dictat-o ei sau a luat sportiva decizia”.

Pentru a fi clar, această situație nu are nicio legătură cu substanțe interzise, iar eu sunt recunoscătoare pentru îndrumarea și sprijinul primite pe tot parcursul acestui proces. Ana Bărbosu, pe contul personal de Instagram

În aceste cazuri, precum cel al Anei Bărbosu, există trei tipuri de suspendări provizorii, spun sursele GOLAZO.ro.

„Una este cea voluntară, pe care poate s-o propună sportiva. Să zică: «da, mă suspend voluntar». Apoi există suspendarea provizorie obligatorie. Aceasta e pentru steroizi, substanțe care sunt considerate nespecifice și pentru nereguli în pașaportul biologic.

Și mai este varianta de suspendarea provizorie opțională sau facultativă care se poate impune în orice moment în procesul de gestionare a rezultatelor. Deci poate s-o impună autoritatea care gestionează cazul. Adică ITA, aici”.

Surse GOLAZO.ro: „Nu a fost la locație!”

Cum s-a ajuns la suspendare, informație oferită în exclusivitate de GOLAZO.ro? Sursele noastre lămuresc și acest aspect.

„Cât a fost în România, Ana era bine instruită de Federația de Gimnastică, pe timpul conducerii Carmencitei Constantin, cu privire la controalele inopinate ale ofițerilor de la anti-doping. Adică aceștia știau exact unde era gimnasta și o găseau la acea locație. O singură dată, relativ aproape de plecarea în SUA, ofițerii anti-doping de la Agenția Națională Anti-Doping (n.r. - ANAD) nu au găsit-o la adresa menționată de Ana în programul ADAMS”.

  • Programul ADAMS” înseamnă Sistemul de administrare și gestionare antidoping, un instrument securizat al Agenției Mondiale Antidoping (WADA), care centralizează datele sportivilor.
  • Acesta simplifică activitățile antidoping, inclusiv urmărirea locului unde se află sportivii, rezultatele testelor, scutirile pentru uz terapeutic (TUE) și pașaportul biologic al sportivului (ABP).
  • Conform regulamentelor anti-doping, sportivii sunt obligați să scrie, în aplicația ADAMS, locul unde se află, timp de 60 de minute, în fiecare zi, pentru ca agenții să poată efectua teste inopinate.

Ajunsă în SUA, la Stanford, acolo unde a primit o bursă de 100.000 de dolari, Bărbosu a mai încălcat de două ori protocolul Agenției Internaționale de Testare (n.r. - ITA).

Ultima dintre acestea s-a întâmplat atunci când ofițerii anti-doping au intrat, fără să se legitimeze, în campusul Universității Stanford, și au căutat-o pe sportivă.

22
ianuarie 2027 e data următoarei competiții a echipei de gimnastică feminină a Universității Stanford

Însă ei au ajuns, conform informațiilor introduse de Ana Bărbosu în programul ADAMS, la sala de fitness, iar gimnasta era în camera ei, aflată la câteva sute de metri de locul în care se antrenează.

În cazul în care Ana Bărbosu nu va putea demonta la TAS, ori pe vicii de procedură, ori pe alte motive, niciuna dintre cele trei abateri de la regulile Anti-Doping ale World Gymnastics, riscă o pedeapsă de până la 2 ani, care poate fi redusă, în acel mai bun caz, la 12 luni.

Sursele GOLAZO.ro au dezvăluit și se ce va întâmpla cu sportiva pe perioada suspendării. „Ana nu se mai poate antrena în sălile «oficiale» de gimnastică. Ca, de exemplu, în cea de la Stanford. Așa că va fi nevoită să se antreneze în săli particulare. Bursa de la Stanford nu e în pericol de a fi sistată, oricum. Și Simona Halep s-a antrenat în Dubai, dacă-mi amintesc bine, pe perioada suspendării”.

