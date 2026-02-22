„Nu mi se oferă nicio șansă” Campioana națională a României la patinaj artistic, Ana Beșchea, spune că s-ar putea lăsa de sport din cauza lipsei infrastructurii +6 foto
Ana Sofia Beșchea a ocupat locul 31 la ultima ediție a Campionatelor Europene, ediția 2025. Foto: IMAGO
Jocurile Olimpice

„Nu mi se oferă nicio șansă” Campioana națională a României la patinaj artistic, Ana Beșchea, spune că s-ar putea lăsa de sport din cauza lipsei infrastructurii

Cristian Munteanu
Publicat: 22.02.2026, ora 17:16
Actualizat: 22.02.2026, ora 17:17
  • Ana Sofia Beșchea, 21 de ani, multiplă campioană națională, ar putea fi pariul României, ca Julia Sauter, pentru Jocurile Olimpice franceze, din 2030.
  • Sportiva noastră crede că e mai bine pentru sportivi să plece în străinătate și să se antreneze, dar ea nu va face acest lucru.
  • Ana Sofia a apreciat evoluția Juliei Sauter de la JO 2026 și recunoaște că a visat că ar putea ajunge și ea la competiția-etalon a planetei.

Campioana națională a României «en titre» la patinaj artistic e Ana Sofia Beșchea, nepoata marelui Nicolae Bellu, de trei ori participant la JO, și fiica Marinei Beșchea, arbitră de patinaj artistic la JO Milano - Cortina 2026.

Ana Sofia Beșchea: „Mai mult ca un vis”

De trei ori medaliată cu aur la naționalele României de patinaj artistic, în 2020 (n.r. când a ieșit campioană națională și la junioare), 2021 și în acest an, Ana Sofia a acordat un interviu, în exclusivitate pentru GOLAZO.ro, în care a vorbit despre dificultățile cu care se confruntă, despre visul de a ajunge la JO, dar și despre realitatea care o face să rămână cu picioarele pe pământ.

Bună, Ana. În 2026 a fost momentul Juliei Sauter, în 2030 va fi momentul tău?

M-am gândit, dar așa... mai mult ca un vis. M-am imaginat la JO din Franța, normal, văzându-le pe fete. M-am gândit că poate am și o șansă dacă o să fie finalizat și proiectul cu Flamaropol, dacă o să primim un culoar și pe Berceni Arena. Poate să fie mai mulți antrenorii dispuși să ducă performanța la un nivel mai înalt.

Eu sunt următoarea în linie după Julia Sauter. Am reușit să merg de două ori la Europene, așa că sunt optimistă. Doar că nu am de gând să mă mut în altă țară, pentru pregătire, așa că ține destul de mult și de facilitățile din București. Dacă autoritățile sunt dispuse să investească.

Am vorbit și cu Maria Coroamă (n.r. viitoarea președintă a Federației Române de Patinaj) despre infrastructură. Bănuiesc că îți e greu să ajungi, în fiecare zi, la patinoarul „Țiriac Arena” din Otopeni. Cum e la cel din Berceni?

E bine, dar nu există culoar pentru performanță. Sau sunt foarte reduse. Suntem 20 pe gheață, vreme de 2 ore pe săptămână. E foarte greu să faci performanță așa. Dacă ar exista un patinoar de stat, ar fi altceva. Eu, la Flamaropol, începusem, dar s-a închis prin 2012. E la 50 de metri de casa mea, dar nu știu când se vor termina construcțiile la el.

Un sportiv care aspiră să meargă la Campionatele Europene, Mondiale, nu face performanță cu 2 ore pe săptămână. De cât ai avea nevoie, pe zi?

De vreo 3 ore de gheață pe zi. Dar, la situația actuală, și 2 ore pe zi de gheață ar fi extraordinar. Puteți să mai spuneți de patinoarul Flamaropol, unde am început să mă antrenez. Țiriac Arena, care are culoare de performanță, nu e ceva stabil, dar el practic oferă gheață performanței. Contra cost, adevărat, dar la un cost decent.

Eu am reușit să ajung la Europene de două ori, la patru Mondiale de juniori, dar pe banii mei. S-au făcut eforturi foarte mari pentru asta și nici dacă mi-aș fi dorit nu aș fi putut să mă antrenez mai mult, pentru rezultate și mai bune.

Pe banii tăi? De ce? Pentru că încă nu e constituită Federația Română de Patinaj?

Nu există finanțare. Federația, așa e, e în formare. Sper să facă și orașul ceva pentru sport, mai ales că suntem capitală europeană și avem mulți copii și adulți care vor să practice patinajul, dar nu le e oferită vreo șansă. Eu m-am antrenat mulți ani într-un mall. Asta până să se construiască Țiriac Arena.

Ana Sofia Beșchea: „Mie nu mi se oferă nicio șansă”

Julia are 28 de ani, iar tu 21. Crezi că în 7 ani, cât e diferența între voi, ai putea să ajungi la nivelul ei?

Am fost la un European cu Julia. A ieșit în fața mea, cu multe locuri, e mult mai bună, doar că mie nu mi se oferă nicio șansă. Ea se antrenează 100% în Germania, iar eu mă chinui să am câteva ore pe gheață în fiecare săptămână. Dacă ne uităm la rezultatele ei din trecut, nu erau aceleași ca acum. Aveam punctaje similare. Nici ea nu sărea triplele pe care le face azi. A fost nevoie de mulți ani și pentru ea ca să progreseze.

Cu cine te pregătești acum?

E mai complicat acum, pentru că antrenoarea mea s-a mutat pe patinaj recreațional și pe alte lucruri. Ideea e că antrenorii, din cauză că nu au multe ore ca să antreneze sportivi de performanță, se orientează spre patinaj recreațional sau pleacă în alte țări. Eu mă antrenez mai mult singură. Mă pregătesc cu cineva doar din când în când.

Ai spus că nu vrei să pleci în străinătate. Dar, dacă legăm toate lucrurile mi le-ai spus, infrastructură, bani, condiții, întrebarea e de ce?

Cunosc mulți sportivi care au plecat în afară să se antreneze. Eu nu am vrut să-mi pun «toate ouăle într-un coș» și sunt și anul trei la facultate. Am vrut să pun accentul și pe școală și pe sport. Am fost la buget în toți acești trei ani. Sunt în același timp și arbitră, m-am bucurat să comentez finala de patinaj a Jocurilor Olimpice la Eurosport.

Probabil că încet-încet o să mă limitez de la a mai patina și o să-mi asum că nu am vreo șansă să ajung la următoarele Jocuri Olimpice. Și, probabil, alții care aleg să se mute în altă țară, să se antreneze acolo, or să concureze pentru România.

Simt amărăciune în vocea ta. Julia Sauter a avut o evoluție bună la JO, după părerea ta?

Mi s-a părut un program excepțional. A arătat, în programul scurt, triplu-lutz plus triplu-tulup. Cea mai grea combinație pe care a executat-o în cariera. A fost degajată, s-a bucurat să fie acolo și mi-a plăcut foarte mult să o privesc. Cel mai bun program din cariera ei, cu un punctaj excelent.

Jocurile Olimpice patinaj artistic julia sauter maria coroama Ana Beschea
