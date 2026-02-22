„Nu cred că a vrut să lovească!” Președinta FRP răspunde acuzațiilor făcute de Eduard Novak și Marius Negrea la adresa patinatoarei Julia Sauter +9 foto
Julia Sauter a ocupat locul 17 în finala de patinaj artistic a JO de la Milano-Cortina 2026. Foto: IMAGO
Jocurile Olimpice

„Nu cred că a vrut să lovească!” Președinta FRP răspunde acuzațiilor făcute de Eduard Novak și Marius Negrea la adresa patinatoarei Julia Sauter

Cristian Munteanu
Publicat: 22.02.2026, ora 13:26
Actualizat: 22.02.2026, ora 14:57
  • Maria Coroamă crede că rezultatul făcut de Julia, locul 17, în proba de patinaj artistic, e „unul istoric”.
  • Eduard Novak, fost Ministru al Sportului, scrisese pe Facebook că „trăiește cea mai mare umilință la adresa sportului românesc de performanță”.
  • Marius Negrea, fostul antrenor al Juliei Sauter, declarase că aceasta „nu știe un cuvânt în românește”.

Maria Coroamă, președinta Federației Române de Patinaj, for ce încă așteaptă actele de la autorități pentru a fi oficial constituit, a acordat un amplu interviu GOLAZO.ro.

În prima parte a acestuia, care poate fi citită aici, am dialogat despre dificultatea întâmpinată de Julia Sauter atunci când staff-ul a încercat să obțină drepturile de autor pentru melodia pe care a patinat în programul liber.

După prestația Juliei Sauter de la JO Milano-Cortina, locul 17 în proba de patinaj artistic, mai multe persoane publice s-au arătat deranjate de atenția și expunerea media de care a beneficiat aceasta. Două dintre acestea au fost Eduard Novak, fostul ministru al Tineretului și Sportului, și Marius Negrea, fostul antrenor al Juliei. În a doua parte a interviului, Maria Coroamă le răspunde acestora.

Maria Coroamă: „Nu cred că a vrut s-o lovească”

Să vorbim și despre acest loc 17. E performanță bună pentru România?

Julia, cu acest rezultat, a scris istorie pentru România. E cea mai bună clasare în proba de patinaj artistic, la feminin, din istoria participărilor noastre la JO de iarnă. Ținând cont că doar să ajungi la aceste Jocuri Olimpice e extrem de greu... Înseamnă să concurezi cu medaliați cu aur, argint sau bronz la campionate europene sau mondiale. Acești 24 de sportivi (n.r. numărul celor calificați în finală) sunt, până la urmă, elita patinajului internațional.

Vă întreb acest lucru și ca urmare a declarațiilor făcute de Eduard Novak. Care, într-o postare de pe facebook, acuză faptul că „se vinde un loc 17 ca rezultatele lui Popovici”.

Nu am apucat să văd aceste declarații, pentru că de abia am aterizat în România (n.r. interviul integral a fost realizat sâmbătă). Dar nu cred că domnul Novak a vrut să lovească, neapărat, într-un sportiv, în Julia. S-ar putea să se refere și la faptul că infrastructura României nu ajută sau nu poate să creeze sportivi cu valoare mai mare de atât, cel puțin deocamdată. Așa mă gândesc, sincer.

Ați rostit un cuvânt deranjat pentru România ultimilor 30 de ani – „infrastructură”. Avem două patinoare unde sportivii se pot antrena. La Berceni și Țiriac, nu? Dar am înțeles că și acolo sunt destul de reduse culoarele de performanță (n.r. orele alocate sportivilor).

Da, așa e, într-adevăr. Sunt doar două, iar ca să ajungi la patinoarul din Otopeni trebuie să faci ceva eforturi. Foarte mulți copii au și mai bine de 40 de kilometri de mers, dacă stau în capătul celălalt al Bucureștiului. Berceniul, da, este un patinoar în București. E mai accesibil, însă ca și culoare de gheață, ca și negociere, e puțin mai complicat. Nu am stabilit o ordine clară nici cu ei. Mă rog, este mai nou deschis acest patinoar și încă nu avem totul așezat, pus la punct. Cum era în Flamaropol.

Și da, culoarele de gheață sunt limitate. De exemplu, în Otopeni ne întâlnim dimineața de la 7.30 la 9.20. E singurul culoar de patinaj artistic. Însă gândiți-vă că dacă este singurul culoar de patinaj artistic, automat trebuie să combinăm, simultan, diferite vârste. Am învățat să ne organizăm ca să fie totul ok și să nu avem nici accidentări.

220 de euro
e prețul pe oră cerut de patinoarul Berceni pentru sportivii și sportivele care vor să se antreneze pe gheață.

Iar la Berceni de ce e complicat?

Pentru că sunt puține ore. Sau, când sunt ore, sunt și alți oameni pe gheață. E un alt sistem, iar cluburile fac contracte cu ei. Însă dânșii au prioritățile lor. E complicat să găsești disponibilitate.

Bănuiesc că oamenii vor să facă și bani.

Exact, așa e. Despre asta e vorba.

Julia Sauter, reprezentanta României la JO de iarnă FOTO Imago
Julia Sauter, reprezentanta României la JO de iarnă FOTO Imago

Maria Coroamă: „Nu mi se pare corect”

Acuzațiile lui Marius Negrea sunt corecte? A spus despre Julia că e prima purtătoare de drapel din istorie care nu știe un cuvânt în românește.

Julia a depus jurământul pentru cetățenie în limba română. Știe anumite fraze și cuvinte în limba română. E adevărat că nu o vorbește fluent, dar înțelege absolut tot în română. Domnului Negrea îi pot înțelege frustrarea. Dar nu mi se pare corect să-și atace fosta sportivă. Mulți sportivi își schimbă antrenorul. Deci să o apuce în altă direcție, în altă țară. Cred că Marius a mers puțin cam departe cu declarația sa.

Înțeleg, e munca lui. Și am recunoscut-o întotdeauna. Însă trebuie menționat că Roxana Luca (n.r. actuala antrenoare a Juliei Sauter) a fost întotdeauna alături de Julia. Chiar și atunci când era cu Marius, era umbra lui Marius (n.r. Roxana Luca fiind antrenoare secundă). Deci Roxana sub nicio formă nu i-a furat sportiva. Julia este într-o formă foarte bună. A beneficiat de o planificare de antrenament excepțională. Și uite că a reușit să-și atingă vârful de formă la aceste Jocuri Olimpice.

Sportiva care reprezintă România la patinaj artistic n-a vrut să meargă la JO 2018 și 2022, iar acum e prima purtătoare de drapel din istorie care nu știe un cuvânt în românește. Marius Negrea pentru libertatea.ro

Infrastructură nu avem. Sau, dacă avem, sportivii găsesc greu culoare de a se antrena cum trebuie. Julia a spus că nu se vede participând la JO de peste patru ani. Noi cu cine mergem, la patinaj, în Alpii francezi pentru JO 2030? Ana Sofia Beșchea?

Ana Sofia Beșchea este în urma Juliei Sauter. Este senioare și ea. A participat la Europene de două ori. Însă mai avem sportivi care vin din spate. Într-adevăr, din cauza infrastructurii, numărul de copii care vin la patinaj s-a înjumătățit, aș putea spune. Și această problemă a plecat în momentul în care Flamaropolul s-a dărâmat. Patru ani de zile ne-am antrenat într-un mall.

Avem sportivi buni care vin din spate. Îi pregătim pentru FOTE 2027, iar ulterior pentru Jocurile Olimpice. Sunt două junioare de la Brașov care promit. Avem o sportivă care, la doar nouă ani, sare toate „triplele”. Din zona Harghita iarăși avem sportivi cu potențial. Ar fi fost mai mulți dacă nu s-ar fi întâmplat povestea cu Flamaropol.

Ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice Milano-Cortina se poate vedea integral pe Eurosport 1 și HBO Max, astăzi, de la ora 21:00.

Eduard Novak patinaj artistic julia sauter marius negrea maria coroama
