Charlambous, nervos la conferință Întrebarea care l-a iritat pe antrenorul de la FCSB: „Rușine trebuie să le fie celor care fură”

Elias Charalambous (45 de ani) a prefațat partida cu Metaloglobus, programată luni, de la 20:00.

La conferința premergătoare partidei din etapa #28, antrenorul campioanei a fost iritat de una dintre întrebările jurnaliștilor.

Elias Charalambous: „Rușine trebuie să le fie celor care fură”

Întrebat dacă poziția din clasament este una rușinoasă după 27 de etape, având în vedere parcursul din sezonul anterior, Charalambous a răspuns:

„Rușine? Ce înseamnă rușine? Rușine trebuie să le fie celor care fură sau care fac lucruri greșite. Când muncești și ești corect, nu trebuie să îți fie niciodată rușine.

Poate rezultatele nu sunt cele dorite, dar «rușine» este un cuvânt foarte grav. Trebuie să faci niște lucruri foarte urâte ca să îți fie rușine.

Nu știu ce vrea să spună (n.r. - reporterul). Uneori lucrurile merg bine, alteori nu. Sigur, echipa nu trebuia să fie pe această poziție, dar vom lupta pentru șansele pe care le avem. Noi am adus echipa în situația asta, noi vom încerca să o scoatem”, a spus Charalambous, potrivit sport.ro.

Elias Charalambous: „Nu există scuze!”

În continuare, tehnicianul cipriot a vorbit și despre starea gazonului de pe Arena Națională, care s-a deteriorat în urma derby-ului dintre Rapid - Dinamo, scor 2-1.

„Am văzut terenul, Cătălin (n.r. - membrul staff-ului) a fost acolo dimineață, mi-a spus că e într-o condiție proastă, dar asta este. Ne antrenăm pe sintetic, nu este ușor. Oriunde am juca, trebuie să ne adaptăm, să găsim soluții și să câștigăm.

Nu este ideal, dar toate echipele se antrenează și joacă în astfel de condiții. Nu există scuze! Să te antrenezi pe sintetic nu este bine pentru jucători, pentru mușchi, dar asta este situația.

Am mai experimentat zăpada. E primul an în care este atât de multă zăpadă, dar este în regulă”, a mai spus Elias Charalambous.

Clasamentul din Liga 1 în acest moment

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 U Craiova 27 53 2 Dinamo 28 52 3 Rapid 28 52 4 U Cluj 28 48 5 CFR Cluj 28 47 6 FC Argeș 27 43 7 FC Botoșani 28 42 8 UTA Arad 28 42 9 Oțelul Galați 28 41 10 FCSB 27 40 11 Farul Constanța 27 37 12 Petrolul Ploiești 27 28 13 Csikszereda 27 25 14 Unirea Slobozia 27 24 15 Hermannstadt 27 17 16 Metaloglobus 27 11

