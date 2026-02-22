Charlambous, nervos la conferință Întrebarea care l-a iritat pe antrenorul de la FCSB: „Rușine trebuie să le fie celor care fură”

- Elias Charalambous (45 de ani) a prefațat partida cu Metaloglobus, programată luni, de la 20:00.
- Meciul va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
La conferința premergătoare partidei din etapa #28, antrenorul campioanei a fost iritat de una dintre întrebările jurnaliștilor.
Elias Charalambous: „Rușine trebuie să le fie celor care fură”
Întrebat dacă poziția din clasament este una rușinoasă după 27 de etape, având în vedere parcursul din sezonul anterior, Charalambous a răspuns:
„Rușine? Ce înseamnă rușine? Rușine trebuie să le fie celor care fură sau care fac lucruri greșite. Când muncești și ești corect, nu trebuie să îți fie niciodată rușine.
Poate rezultatele nu sunt cele dorite, dar «rușine» este un cuvânt foarte grav. Trebuie să faci niște lucruri foarte urâte ca să îți fie rușine.
Nu știu ce vrea să spună (n.r. - reporterul). Uneori lucrurile merg bine, alteori nu. Sigur, echipa nu trebuia să fie pe această poziție, dar vom lupta pentru șansele pe care le avem. Noi am adus echipa în situația asta, noi vom încerca să o scoatem”, a spus Charalambous, potrivit sport.ro.
FOTO. U Craiova - FCSB 1-0, ultimul meci jucat de campioană
Galerie foto (41 imagini)
Elias Charalambous: „Nu există scuze!”
În continuare, tehnicianul cipriot a vorbit și despre starea gazonului de pe Arena Națională, care s-a deteriorat în urma derby-ului dintre Rapid - Dinamo, scor 2-1.
„Am văzut terenul, Cătălin (n.r. - membrul staff-ului) a fost acolo dimineață, mi-a spus că e într-o condiție proastă, dar asta este. Ne antrenăm pe sintetic, nu este ușor. Oriunde am juca, trebuie să ne adaptăm, să găsim soluții și să câștigăm.
Nu este ideal, dar toate echipele se antrenează și joacă în astfel de condiții. Nu există scuze! Să te antrenezi pe sintetic nu este bine pentru jucători, pentru mușchi, dar asta este situația.
Am mai experimentat zăpada. E primul an în care este atât de multă zăpadă, dar este în regulă”, a mai spus Elias Charalambous.
Clasamentul din Liga 1 în acest moment
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|U Craiova
|27
|53
|2
|Dinamo
|28
|52
|3
|Rapid
|28
|52
|4
|U Cluj
|28
|48
|5
|CFR Cluj
|28
|47
|6
|FC Argeș
|27
|43
|7
|FC Botoșani
|28
|42
|8
|UTA Arad
|28
|42
|9
|Oțelul Galați
|28
|41
|10
|FCSB
|27
|40
|11
|Farul Constanța
|27
|37
|12
|Petrolul Ploiești
|27
|28
|13
|Csikszereda
|27
|25
|14
|Unirea Slobozia
|27
|24
|15
|Hermannstadt
|27
|17
|16
|Metaloglobus
|27
|11