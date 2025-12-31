„Am avut dureri cumplite”  Ana Maria Brânză, despre cel mai dificil moment prin care a trecut în carieră: „Nu mai puteam ține ochii deschiși”
Ana Maria Brânză. Foto: Sport Pictures
Alte sporturi

„Am avut dureri cumplite” Ana Maria Brânză, despre cel mai dificil moment prin care a trecut în carieră: „Nu mai puteam ține ochii deschiși”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 31.12.2025, ora 20:27
alt-text Actualizat: 31.12.2025, ora 21:27
  • Ana Maria Brânză (41 de ani), cea mai titrată spadasină din istoria României, a vorbit despre cea mai dificilă competiție din cariera sa.

Multipla campioană olimpică și mondială a rememorat concursul de calificare care a avut loc la Gent, în Belgia, în urma căruia a obținut calificarea la Jocurile Olimpice de la Atena, din 2004.

Ce drum va alege Ianis Hagi? Gică Popescu a vorbit despre viitorul internaționalului român: „Sunt convins că nu va sta prea mult”
Citește și
Ce drum va alege Ianis Hagi? Gică Popescu a vorbit despre viitorul internaționalului român: „Sunt convins că nu va sta prea mult”
Citește mai mult
Ce drum va alege Ianis Hagi? Gică Popescu a vorbit despre viitorul internaționalului român: „Sunt convins că nu va sta prea mult”

Ana Maria Brânză: „Trei zile am avut dureri cumplite

Ana Maria Brânză a reușit acea performanță la doar 20 de ani, dar a precizat că sesiunea de calificare din Belgia a fost mai dificilă din punct de vedere emoțional decât turneul final de la Atena.

Fosta sportivă a declarat că întreaga responsabilitate a stat doar pe umerii ei, federația neavând mare încredere în ea, iar din cauza presiunii psihice a avut niște dureri de cap insuportabile.

„La floretă, bineînțeles, generația dinainte a avut foarte multe rezultate, dar în proba de spadă nu se întâmplase nimic până atunci.

Am reușit să o înving pe sportiva din Polonia și m-am calificat în finală, unde am întâlnit-o pe olandeza Sonia Tolk, pe care noi o poreclisem «mătușica» sau «nașa noastră».

Ne învingea constant, ne domina clar, pentru că avea un stil extrem de ciudat. Nu se încadra nici în școala franceză, nici în cea germană, nu semăna cu nimic. Aveai mereu impresia că se mișcă precum un șarpe. Niciuna dintre noi nu reușea să o bată.

În finală m-a învins cu 15-5. Consumul nervos a fost atât de mare, încât nu mai puteam ține ochii deschiși din cauza durerii de cap. Practic, acela a fost ultimul bilet pentru Atena și l-am obținut. După meci am izbucnit în plâns.

Domnul Octavian Zidaru, care era antrenor la acel moment, a venit să mă consoleze și mi-a spus: «Dar te-ai calificat». Eu încercam să-i explic, printre lacrimi, că plâng pentru că mă doare capul. Trei zile am avut dureri cumplite și nu mi-am revenit din cauza consumului psihic.

A fost cea mai grea competiție la care am participat vreodată. Nu Jocurile Olimpice în sine, ci competiția de calificare. A fost ceva cumplit pentru mine, pentru că îmi doream enorm să ajung acolo, știam că am o șansă și știam că depinde doar de mine.

Federația m-a trimis la concurs, iar de acolo totul ținea exclusiv de mine. De aceea spun că a fost extrem de greu. Nici nu am reușit să mă bucur pe deplin după calificare”, a declarat Ana Maria Brânză, conform iamsport.ro.

Multipla campioană olimpică și mondială s-a retras din activitate în 2021, la vârsta de 37 de ani. Ultimul turneu la care a participat a fost cel de Cupă Mondială din Dubai.

Cele mai importante medalii cucerite de Ana Maria Brânză în carieră:

Jocurile Olimpice:

  • Aur - spadă pe echipe, Rio de Janeiro, 2016
  • Argint - spadă individual, Beijing, 2008

Campionatele Mondiale:

  • Aur - spadă individual, 2010 și 2011

Ana Maria Brânză a obținut, în total, 20 de medalii la campionatele europene și mondiale și a fost desemnată de 7 ori campioană europeană, atât la individual, cât și pe echipe.

Aceasta a mai fost declarată de 3 ori cea mai bună spadasină din lume în anii 2008, 2009 și 2013.

Citește și

Ce drum va alege Ianis Hagi? Gică Popescu a vorbit despre viitorul internaționalului român: „Sunt convins că nu va sta prea mult”
Stranieri
20:04
Ce drum va alege Ianis Hagi? Gică Popescu a vorbit despre viitorul internaționalului român: „Sunt convins că nu va sta prea mult”
Citește mai mult
Ce drum va alege Ianis Hagi? Gică Popescu a vorbit despre viitorul internaționalului român: „Sunt convins că nu va sta prea mult”
Mutări importante la Craiova Luis Paradela s-a despărțit de clubul oltean. Ce transferuri pregătește Mihai Rotaru pentru 2026
Superliga
19:21
Mutări importante la Craiova Luis Paradela s-a despărțit de clubul oltean. Ce transferuri pregătește Mihai Rotaru pentru 2026
Citește mai mult
Mutări importante la Craiova Luis Paradela s-a despărțit de clubul oltean. Ce transferuri pregătește Mihai Rotaru pentru 2026

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

A treia tentativă. După ce duminică judecătorii numiți de PSD au părăsit ședința, CCR încearcă din nou azi să dea o decizie pe legea privind pensiile speciale ale magistraților
A treia tentativă. După ce duminică judecătorii numiți de PSD au părăsit ședința, CCR încearcă din nou azi să dea o decizie pe legea privind pensiile speciale ale magistraților
A treia tentativă. După ce duminică judecătorii numiți de PSD au părăsit ședința, CCR încearcă din nou azi să dea o decizie pe legea privind pensiile speciale ale magistraților
Jocurile Olimpice scrima Ana Maria Branza
Știrile zilei din sport
„Nu o pot controla”  Andrei Nicolescu, anunț despre stadiul fuziunii dintre Dinamo și clubul MAI
Superliga
31.12.2025
„Nu o pot controla” Andrei Nicolescu, anunț despre stadiul fuziunii dintre Dinamo și clubul MAI
Citește mai mult
„Nu o pot controla”  Andrei Nicolescu, anunț despre stadiul fuziunii dintre Dinamo și clubul MAI
S-a opus regimului comunist Cum au vrut autoritățile  să-i schimbe numele lui Ladislau Boloni, înainte de 1989: „Nu a acceptat”
Diverse
31.12.2025
S-a opus regimului comunist Cum au vrut autoritățile să-i schimbe numele lui Ladislau Boloni, înainte de 1989: „Nu a acceptat”
Citește mai mult
S-a opus regimului comunist Cum au vrut autoritățile  să-i schimbe numele lui Ladislau Boloni, înainte de 1989: „Nu a acceptat”
Revine Hagi în antrenorat?  Gică Popescu a venit cu detalii despre situația „Regelui”: „Își dorește asta”
Superliga
31.12.2025
Revine Hagi în antrenorat? Gică Popescu a venit cu detalii despre situația „Regelui”: „Își dorește asta”
Citește mai mult
Revine Hagi în antrenorat?  Gică Popescu a venit cu detalii despre situația „Regelui”: „Își dorește asta”
„Fără bani publici s-ar desființa” Deputatul Ionuț Stroe atrage atenția asupra depedenței de fonduri de la stat: „CSM București și Dinamo nu ar exista”
Handbal
31.12.2025
„Fără bani publici s-ar desființa” Deputatul Ionuț Stroe atrage atenția asupra depedenței de fonduri de la stat: „CSM București și Dinamo nu ar exista”
Citește mai mult
„Fără bani publici s-ar desființa” Deputatul Ionuț Stroe atrage atenția asupra depedenței de fonduri de la stat: „CSM București și Dinamo nu ar exista”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:56
„Nu o să vă dezamăgesc” Alex Dobre face bilanțul lui 2025 și le promite fanilor: „O să ofer Rapidului înapoi tot ceea ce sunt”
„Nu o să vă dezamăgesc” Alex Dobre face bilanțul lui 2025 și le promite fanilor: „O să ofer Rapidului înapoi tot ceea ce sunt”
09:42
„Putem lua titlul” A avut un început de sezon slab la Dinamo, dar a devenit un om bază și are planuri mărețe
„Putem lua titlul”  A avut un început de sezon slab la Dinamo, dar a devenit un om bază și  are planuri mărețe
10:21
„Mă interesa doar să câștig” De ce crede Sebastian Vettel că declinul său a început la Ferrari: „Charles Leclerc era mulțumit și cu un loc 5”
„Mă interesa doar să câștig” De ce crede Sebastian Vettel că declinul său a început la Ferrari: „Charles Leclerc era mulțumit și cu un loc 5”
21:25
Revine Hagi în antrenorat? Gică Popescu a venit cu detalii despre situația „Regelui”: „Își dorește asta”
Revine Hagi în antrenorat?  Gică Popescu a venit cu detalii despre situația „Regelui”: „Își dorește asta”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, <span>derby-uri</span> mai multe
„Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025
Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?
Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan
Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el
Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect
Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai
FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?
Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough
Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!
Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea
O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!
Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?
Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe
Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă
Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți
Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja
Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, <span>dă-o</span> naibii de școală!
Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit
Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori
Top stiri din sport
Transfer istoric! Louis Munteanu ar fi semnat cu DC United, într-o mutare record pentru fotbalul românesc » Toate detaliile + reacția impresarei jucătorului
Superliga
31.12.2025
Transfer istoric! Louis Munteanu ar fi semnat cu DC United, într-o mutare record pentru fotbalul românesc » Toate detaliile + reacția impresarei jucătorului
Citește mai mult
Transfer istoric! Louis Munteanu ar fi semnat cu DC United, într-o mutare record pentru fotbalul românesc » Toate detaliile + reacția impresarei jucătorului
Campioni și la amenzi  Sancțiuni-record la FCSB, după regula impusă de Becali » Bîrligea e cel mai afectat
Superliga
31.12.2025
Campioni și la amenzi Sancțiuni-record la FCSB, după regula impusă de Becali » Bîrligea e cel mai afectat
Citește mai mult
Campioni și la amenzi  Sancțiuni-record la FCSB, după regula impusă de Becali » Bîrligea e cel mai afectat
Operat de urgență la inimă Roberto Carlos, supus unei intervenții chirurgicale care a durat trei ore » Cum se simte legenda braziliană
Campionate
31.12.2025
Operat de urgență la inimă Roberto Carlos, supus unei intervenții chirurgicale care a durat trei ore » Cum se simte legenda braziliană
Citește mai mult
Operat de urgență la inimă Roberto Carlos, supus unei intervenții chirurgicale care a durat trei ore » Cum se simte legenda braziliană
Gâlcă nu mai are răbdare Avertisment pentru jucătorul care a costat 900.000 de euro » Ce trebuie să facă pentru a rămâne la Rapid
Superliga
31.12.2025
Gâlcă nu mai are răbdare Avertisment pentru jucătorul care a costat 900.000 de euro » Ce trebuie să facă pentru a rămâne la Rapid
Citește mai mult
Gâlcă nu mai are răbdare Avertisment pentru jucătorul care a costat 900.000 de euro » Ce trebuie să facă pentru a rămâne la Rapid

Echipe/Competiții

fcsb 49 CFR Cluj 25 dinamo bucuresti 10 rapid 9 Universitatea Craiova 7 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi uta arad farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
01.01

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share