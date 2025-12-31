„Am avut dureri cumplite”  Ana Maria Brânză, despre cel mai dificil moment prin care a trecut în carieră: „Nu mai puteam ține ochii deschiși”

Ana Maria Brânză (41 de ani), cea mai titrată spadasină din istoria României, a vorbit despre cea mai dificilă competiție din cariera sa.

Multipla campioană olimpică și mondială a rememorat concursul de calificare care a avut loc la Gent, în Belgia, în urma căruia a obținut calificarea la Jocurile Olimpice de la Atena, din 2004.

Ana Maria Brânză: „Trei zile am avut dureri cumplite”

Ana Maria Brânză a reușit acea performanță la doar 20 de ani, dar a precizat că sesiunea de calificare din Belgia a fost mai dificilă din punct de vedere emoțional decât turneul final de la Atena.

Fosta sportivă a declarat că întreaga responsabilitate a stat doar pe umerii ei, federația neavând mare încredere în ea, iar din cauza presiunii psihice a avut niște dureri de cap insuportabile.

„La floretă, bineînțeles, generația dinainte a avut foarte multe rezultate, dar în proba de spadă nu se întâmplase nimic până atunci.

Am reușit să o înving pe sportiva din Polonia și m-am calificat în finală, unde am întâlnit-o pe olandeza Sonia Tolk, pe care noi o poreclisem «mătușica» sau «nașa noastră».

Ne învingea constant, ne domina clar, pentru că avea un stil extrem de ciudat. Nu se încadra nici în școala franceză, nici în cea germană, nu semăna cu nimic. Aveai mereu impresia că se mișcă precum un șarpe. Niciuna dintre noi nu reușea să o bată.

În finală m-a învins cu 15-5. Consumul nervos a fost atât de mare, încât nu mai puteam ține ochii deschiși din cauza durerii de cap. Practic, acela a fost ultimul bilet pentru Atena și l-am obținut. După meci am izbucnit în plâns.

Domnul Octavian Zidaru, care era antrenor la acel moment, a venit să mă consoleze și mi-a spus: «Dar te-ai calificat». Eu încercam să-i explic, printre lacrimi, că plâng pentru că mă doare capul. Trei zile am avut dureri cumplite și nu mi-am revenit din cauza consumului psihic.

A fost cea mai grea competiție la care am participat vreodată. Nu Jocurile Olimpice în sine, ci competiția de calificare. A fost ceva cumplit pentru mine, pentru că îmi doream enorm să ajung acolo, știam că am o șansă și știam că depinde doar de mine.

Federația m-a trimis la concurs, iar de acolo totul ținea exclusiv de mine. De aceea spun că a fost extrem de greu. Nici nu am reușit să mă bucur pe deplin după calificare”, a declarat Ana Maria Brânză, conform iamsport.ro.

Multipla campioană olimpică și mondială s-a retras din activitate în 2021, la vârsta de 37 de ani. Ultimul turneu la care a participat a fost cel de Cupă Mondială din Dubai.

Cele mai importante medalii cucerite de Ana Maria Brânză în carieră:

Jocurile Olimpice:

Aur - spadă pe echipe, Rio de Janeiro, 2016

Argint - spadă individual, Beijing, 2008

Campionatele Mondiale:

Aur - spadă individual, 2010 și 2011

Ana Maria Brânză a obținut, în total, 20 de medalii la campionatele europene și mondiale și a fost desemnată de 7 ori campioană europeană, atât la individual, cât și pe echipe.

Aceasta a mai fost declarată de 3 ori cea mai bună spadasină din lume în anii 2008, 2009 și 2013.

