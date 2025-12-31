Ce drum va alege Ianis Hagi? Gică Popescu a vorbit despre viitorul internaționalului român: „Sunt convins că nu va sta prea mult” +21 foto
Ianis Hagi
Ce drum va alege Ianis Hagi? Gică Popescu a vorbit despre viitorul internaționalului român: „Sunt convins că nu va sta prea mult”

  • Gică Popescu (58 de ani) a vorbit despre situația lui Ianis Hagi (27 de ani), care evoluează în prezent la Alanyaspor.
  • Fostul mijlocaș al „Generației de Aur” crede că formația din Turcia este doar o opțiune temporară pentru Ianis.

Ianis Hagi a semnat cu Alanyaspor în vară, destul de târziu față de alți internaționali, spre sfârșitul perioadei de mercato, după despărțirea de Rangers.

Gică Popescu: „Sunt convins că nu va sta prea mult acolo”

Fostul jucător de la Barcelona e de părere că Alanyaspor este doar o soluție de moment pentru Ianis Hagi, care să-l ajute să revină la forma anterioară, din primele sezoane de la Rangers.

„Ce pot să spun e că au fost foarte multe discuții în acea perioadă. Ne întâlneam deseori și vorbeam despre acest lucru. Erau multe, multe echipe care îl doreau.

Până la urmă, decizia i-a aparținut lui Ianis. Sunt convins că a analizat și din punct de vedere financiar, și din punct de vedere sportiv această ofertă și s-a hotărât să meargă în Turcia. Eu sunt convins că nu va sta mult timp acolo.

Este o perioadă în care Ianis să revină la forma pe care a avut-o la un moment dat, și acum o face de multe ori foarte bine, fie la echipa națională, fie la echipa de club, dar nu cred că va rămâne mult timp acolo”, a declarat Gică Popescu, potrivit sport.ro.

Întrebat dacă l-a sfătuit cu ceva pe Ianis la momentul transferului în Turcia, Popescu a transmis:

„Avea cine să îl sfătuiască, crede-mă că nu avea nevoie de sfaturile mele, pentru că avea pe cineva lângă el care putea să îl sfătuiască la fel de bine ca mine sau mult mai bine, pentru că e tatăl său și e normal să gândească și să vadă lucrurile de aproape și să își cunoască copilul cum nimeni altcineva îl cunoaște”.

1,8 milioane de euro
este cota de piață a lui Ianis Hagi, potrivit transfermarkt.com

Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share