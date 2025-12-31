Mutări importante la Craiova Luis Paradela s-a despărțit de clubul oltean. Ce transferuri pregătește Mihai Rotaru pentru 2026

Luis Paradela (28 de ani) s-a despărțit de Universitatea Craiova, după ce înțelegerea dintre cele două părți a ajuns la final.

Acum, oltenii plănuiesc mai multe transferuri care să întărească fiecare linie în 2026.

Universitatea Craiova a încheiat anul 2025 pe primul loc în Liga 1, însă finanțatorul Mihai Rotaru vrea să întărească și mai mult lotul pentru lupta din a doua jumătate a sezonului.

Universitatea Craiova plănuiește transferuri importante

Clubul oltean a anunțat miercuri despărțirea de Luis Paradela, după ce contractul jucătorului cubanez a ajuns la scadență.

După accidentarea gravă suferită la începutul lui 2025, care l-a ținut în afara terenului aproape pe tot parcursul anului, Craiova nu a mai prelungit înțelegerea cu acesta.

În schimb, pe partea de sosiri, Craiova ar intenționa să-l transfere pe tânărul Andrei Coubiș, fotbalistul împrumutat de AC Milan la Sampdoria, care nu a bifat însă niciun minut la clubul genovez, potrivit gsp.ro.

Discuțiile ar urma să fie tot pentru o mutare sub formă de împrumut, „rossonerii” cerând 100.000 de euro pentru un transfer definitiv.

În plus, oltenii îl au pe listă și pe Olimpiu Moruțan, internaționalul român legitimat la Aris Salonic, pe care îl vor fie ca împrumut, fie definitiv, dacă cele două cluburi ajung la un acord care să le avantajeze pe ambele, susține publicația sportdog.gr.

Cea mai surprinzătoare țintă este însă Alexandru Iamandache, mijlocașul ofensiv al celor de la CS Afumați, formație care evoluează în Liga 2.

Formația din Bănie i-ar fi propus un salariu de 5.000 de euro pe lună jucătorului care de la 1 ianuarie 2026 intră în ultimele 6 luni de contract, conform prosport.ro.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport