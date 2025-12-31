Mutări importante la Craiova Luis Paradela s-a despărțit de clubul oltean. Ce transferuri pregătește Mihai Rotaru pentru 2026 +5 foto
Jucători U Craiova
Superliga

Mutări importante la Craiova Luis Paradela s-a despărțit de clubul oltean. Ce transferuri pregătește Mihai Rotaru pentru 2026

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 31.12.2025, ora 19:21
  • Luis Paradela (28 de ani) s-a despărțit de Universitatea Craiova, după ce înțelegerea dintre cele două părți a ajuns la final.
  • Acum, oltenii plănuiesc mai multe transferuri care să întărească fiecare linie în 2026.

Universitatea Craiova a încheiat anul 2025 pe primul loc în Liga 1, însă finanțatorul Mihai Rotaru vrea să întărească și mai mult lotul pentru lupta din a doua jumătate a sezonului.

Lovitură pentru Real Madrid Kylian Mbappe va fi indisponibil din cauza accidentării la genunchi » Cât va lipsi și ce partide va rata francezul
Citește și
Lovitură pentru Real Madrid Kylian Mbappe va fi indisponibil din cauza accidentării la genunchi » Cât va lipsi și ce partide va rata francezul
Citește mai mult
Lovitură pentru Real Madrid Kylian Mbappe va fi indisponibil din cauza accidentării la genunchi » Cât va lipsi și ce partide va rata francezul

Universitatea Craiova plănuiește transferuri importante

Clubul oltean a anunțat miercuri despărțirea de Luis Paradela, după ce contractul jucătorului cubanez a ajuns la scadență.

După accidentarea gravă suferită la începutul lui 2025, care l-a ținut în afara terenului aproape pe tot parcursul anului, Craiova nu a mai prelungit înțelegerea cu acesta.

În schimb, pe partea de sosiri, Craiova ar intenționa să-l transfere pe tânărul Andrei Coubiș, fotbalistul împrumutat de AC Milan la Sampdoria, care nu a bifat însă niciun minut la clubul genovez, potrivit gsp.ro.

Discuțiile ar urma să fie tot pentru o mutare sub formă de împrumut, „rossonerii” cerând 100.000 de euro pentru un transfer definitiv.

În plus, oltenii îl au pe listă și pe Olimpiu Moruțan, internaționalul român legitimat la Aris Salonic, pe care îl vor fie ca împrumut, fie definitiv, dacă cele două cluburi ajung la un acord care să le avantajeze pe ambele, susține publicația sportdog.gr.

Cea mai surprinzătoare țintă este însă Alexandru Iamandache, mijlocașul ofensiv al celor de la CS Afumați, formație care evoluează în Liga 2.

Formația din Bănie i-ar fi propus un salariu de 5.000 de euro pe lună jucătorului care de la 1 ianuarie 2026 intră în ultimele 6 luni de contract, conform prosport.ro.

U Craiova - Csikszereda (meci). Ultima partidă din Superliga în 2025. Foto: Sportpictures
U Craiova - Csikszereda (meci). Ultima partidă din Superliga în 2025. Foto: Sportpictures

Galerie foto (5 imagini)

U Craiova - Csikszereda (meci). Ultima partidă din Superliga în 2025. Foto: Sportpictures U Craiova - Csikszereda (meci). Ultima partidă din Superliga în 2025. Foto: Sportpictures U Craiova - Csikszereda (meci). Ultima partidă din Superliga în 2025. Foto: Sportpictures U Craiova - Csikszereda (meci). Ultima partidă din Superliga în 2025. Foto: Sportpictures U Craiova - Csikszereda (meci). Ultima partidă din Superliga în 2025. Foto: Sportpictures
+5 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

Campioni și la amenzi  Sancțiuni-record la FCSB, după regula impusă de Becali » Bîrligea e cel mai afectat
Superliga
17:59
Campioni și la amenzi Sancțiuni-record la FCSB, după regula impusă de Becali » Bîrligea e cel mai afectat
Citește mai mult
Campioni și la amenzi  Sancțiuni-record la FCSB, după regula impusă de Becali » Bîrligea e cel mai afectat
Operat de urgență la inimă Roberto Carlos, supus unei intervenții chirurgicale care a durat trei ore » Cum se simte legenda braziliană
Campionate
16:51
Operat de urgență la inimă Roberto Carlos, supus unei intervenții chirurgicale care a durat trei ore » Cum se simte legenda braziliană
Citește mai mult
Operat de urgență la inimă Roberto Carlos, supus unei intervenții chirurgicale care a durat trei ore » Cum se simte legenda braziliană

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

A treia tentativă. După ce duminică judecătorii numiți de PSD au părăsit ședința, CCR încearcă din nou azi să dea o decizie pe legea privind pensiile speciale ale magistraților
A treia tentativă. După ce duminică judecătorii numiți de PSD au părăsit ședința, CCR încearcă din nou azi să dea o decizie pe legea privind pensiile speciale ale magistraților
A treia tentativă. După ce duminică judecătorii numiți de PSD au părăsit ședința, CCR încearcă din nou azi să dea o decizie pe legea privind pensiile speciale ale magistraților
Universitatea Craiova TRANSFERURI olimpiu morutan luis paradela andrei coubis alexandru iamandache
Știrile zilei din sport
„Nu o pot controla”  Andrei Nicolescu, anunț despre stadiul fuziunii dintre Dinamo și clubul MAI
Superliga
31.12.2025
„Nu o pot controla” Andrei Nicolescu, anunț despre stadiul fuziunii dintre Dinamo și clubul MAI
Citește mai mult
„Nu o pot controla”  Andrei Nicolescu, anunț despre stadiul fuziunii dintre Dinamo și clubul MAI
S-a opus regimului comunist Cum au vrut autoritățile  să-i schimbe numele lui Ladislau Boloni, înainte de 1989: „Nu a acceptat”
Diverse
31.12.2025
S-a opus regimului comunist Cum au vrut autoritățile să-i schimbe numele lui Ladislau Boloni, înainte de 1989: „Nu a acceptat”
Citește mai mult
S-a opus regimului comunist Cum au vrut autoritățile  să-i schimbe numele lui Ladislau Boloni, înainte de 1989: „Nu a acceptat”
Revine Hagi în antrenorat?  Gică Popescu a venit cu detalii despre situația „Regelui”: „Își dorește asta”
Superliga
31.12.2025
Revine Hagi în antrenorat? Gică Popescu a venit cu detalii despre situația „Regelui”: „Își dorește asta”
Citește mai mult
Revine Hagi în antrenorat?  Gică Popescu a venit cu detalii despre situația „Regelui”: „Își dorește asta”
„Fără bani publici s-ar desființa” Deputatul Ionuț Stroe atrage atenția asupra depedenței de fonduri de la stat: „CSM București și Dinamo nu ar exista”
Handbal
31.12.2025
„Fără bani publici s-ar desființa” Deputatul Ionuț Stroe atrage atenția asupra depedenței de fonduri de la stat: „CSM București și Dinamo nu ar exista”
Citește mai mult
„Fără bani publici s-ar desființa” Deputatul Ionuț Stroe atrage atenția asupra depedenței de fonduri de la stat: „CSM București și Dinamo nu ar exista”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
10:36
Neymar a semnat Starul brazilian i-a ascultat sfatul lui Carlo Ancelotti. Obiectivul? CM 2026
Neymar a semnat  Starul brazilian i-a ascultat sfatul lui Carlo Ancelotti. Obiectivul? CM 2026
09:56
„Nu o să vă dezamăgesc” Alex Dobre face bilanțul lui 2025 și le promite fanilor: „O să ofer Rapidului înapoi tot ceea ce sunt”
„Nu o să vă dezamăgesc” Alex Dobre face bilanțul lui 2025 și le promite fanilor: „O să ofer Rapidului înapoi tot ceea ce sunt”
09:42
„Putem lua titlul” A avut un început de sezon slab la Dinamo, dar a devenit un om bază și are planuri mărețe
„Putem lua titlul”  A avut un început de sezon slab la Dinamo, dar a devenit un om bază și  are planuri mărețe
10:21
„Mă interesa doar să câștig” De ce crede Sebastian Vettel că declinul său a început la Ferrari: „Charles Leclerc era mulțumit și cu un loc 5”
„Mă interesa doar să câștig” De ce crede Sebastian Vettel că declinul său a început la Ferrari: „Charles Leclerc era mulțumit și cu un loc 5”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, <span>derby-uri</span> mai multe
„Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025
Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?
Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan
Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el
Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect
Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai
FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?
Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough
Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!
Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea
O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!
Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?
Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe
Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă
Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți
Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja
Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, <span>dă-o</span> naibii de școală!
Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit
Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori
Top stiri din sport
Transfer istoric! Louis Munteanu ar fi semnat cu DC United, într-o mutare record pentru fotbalul românesc » Toate detaliile + reacția impresarei jucătorului
Superliga
31.12.2025
Transfer istoric! Louis Munteanu ar fi semnat cu DC United, într-o mutare record pentru fotbalul românesc » Toate detaliile + reacția impresarei jucătorului
Citește mai mult
Transfer istoric! Louis Munteanu ar fi semnat cu DC United, într-o mutare record pentru fotbalul românesc » Toate detaliile + reacția impresarei jucătorului
Campioni și la amenzi  Sancțiuni-record la FCSB, după regula impusă de Becali » Bîrligea e cel mai afectat
Superliga
31.12.2025
Campioni și la amenzi Sancțiuni-record la FCSB, după regula impusă de Becali » Bîrligea e cel mai afectat
Citește mai mult
Campioni și la amenzi  Sancțiuni-record la FCSB, după regula impusă de Becali » Bîrligea e cel mai afectat
Operat de urgență la inimă Roberto Carlos, supus unei intervenții chirurgicale care a durat trei ore » Cum se simte legenda braziliană
Campionate
31.12.2025
Operat de urgență la inimă Roberto Carlos, supus unei intervenții chirurgicale care a durat trei ore » Cum se simte legenda braziliană
Citește mai mult
Operat de urgență la inimă Roberto Carlos, supus unei intervenții chirurgicale care a durat trei ore » Cum se simte legenda braziliană
Gâlcă nu mai are răbdare Avertisment pentru jucătorul care a costat 900.000 de euro » Ce trebuie să facă pentru a rămâne la Rapid
Superliga
31.12.2025
Gâlcă nu mai are răbdare Avertisment pentru jucătorul care a costat 900.000 de euro » Ce trebuie să facă pentru a rămâne la Rapid
Citește mai mult
Gâlcă nu mai are răbdare Avertisment pentru jucătorul care a costat 900.000 de euro » Ce trebuie să facă pentru a rămâne la Rapid

Echipe/Competiții

fcsb 49 CFR Cluj 25 dinamo bucuresti 10 rapid 9 Universitatea Craiova 7 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi uta arad farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
01.01

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share