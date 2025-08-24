Mandorlini n-a stat pe bancă De unde și alături de cine a urmărit noul antrenor al CFR-ului eșecul rușinos cu Oțelul

Andrea Mandorlini (65 de ani), noul antrenor al celor de la CFR Cluj, n-a stat pe bancă la duelul cu Oțelul, scor 1-4.

Deși a fost prezentat oficial la CFR Cluj, tehnicianul a ales să își amâne debutul în noul mandat.

Andrea Mandorlini, în lojă la Oțelul Galați - CFR Cluj

După ce a revenit la CFR Cluj, Andrea Mandorlini a urmărit partida de la Galați din lojă, alături de președintele clubului ardelean, Cristi Balaj.

Pe bancă s-au aflat secunzii Laurențiu Rus și Ovidiu Hoban.

Mandorlini, la al treilea mandat la CFR Cluj

Andrea Mandorlini a revenit la CFR Cluj, după ce a mai antrenat formația din Cluj în alte două mandate, ultima dată în sezonul 2023/2024.

Singurele două trofee câștigate de Mandorlini ca antrenor se leagă de CFR. Acesta a câștigat Campionatul și Cupa României, ambele în sezonul 2009/2010, atunci când tehnicianul italian era la prima experiență în fotbalul românesc.

Oțelul Galați - CFR Cluj, echipele de start

Oțelul: Popescu - Zhelev, Soriano, Lopes, Kazu - Lameira, Zivulic, Fernandes - Lopes, Patrick, Bană

Popescu - Zhelev, Soriano, Lopes, Kazu - Lameira, Zivulic, Fernandes - Lopes, Patrick, Bană Rezerve: Ursu, Rus,, Neicu, Iacob, Chira, Frunză, Bordun, Postelnicu, Sandu, Araujo, Ciobanu, Neicu

Ursu, Rus,, Neicu, Iacob, Chira, Frunză, Bordun, Postelnicu, Sandu, Araujo, Ciobanu, Neicu Antrenor: Laszlo Balint

Laszlo Balint CFR Cluj: Hindrich - Abeid, Ilie, Bogado, Kresic, Sfaiț - Emerllahu, Djokovic, Korenica - Badamosi, Postolachi

Hindrich - Abeid, Ilie, Bogado, Kresic, Sfaiț - Emerllahu, Djokovic, Korenica - Badamosi, Postolachi Rezerve: Gal, Malico, Gyorgy, Perianu, Fică, Păun, Cordea, Ciubancan, Biliboc, Deac, Ghorgjevski

Gal, Malico, Gyorgy, Perianu, Fică, Păun, Cordea, Ciubancan, Biliboc, Deac, Ghorgjevski Antrenor: Laurențiu Rus

