Mandorlini n-a stat pe bancă De unde și alături de cine a urmărit noul antrenor al CFR-ului eșecul rușinos cu Oțelul
Andrea Mandorlini FOTO: Sport Pictures
Mandorlini n-a stat pe bancă De unde și alături de cine a urmărit noul antrenor al CFR-ului eșecul rușinos cu Oțelul

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 24.08.2025, ora 18:07
alt-text Actualizat: 24.08.2025, ora 18:40
  • Andrea Mandorlini (65 de ani), noul antrenor al celor de la CFR Cluj, n-a stat pe bancă la duelul cu Oțelul, scor 1-4.

Deși a fost prezentat oficial la CFR Cluj, tehnicianul a ales să își amâne debutul în noul mandat.

Andrea Mandorlini, în lojă la Oțelul Galați - CFR Cluj

După ce a revenit la CFR Cluj, Andrea Mandorlini a urmărit partida de la Galați din lojă, alături de președintele clubului ardelean, Cristi Balaj.

Pe bancă s-au aflat secunzii Laurențiu Rus și Ovidiu Hoban.

Andrea Mandorlini. Foto - captură Prima Sport Andrea Mandorlini. Foto - captură Prima Sport
Andrea Mandorlini. Foto - captură Prima Sport

Mandorlini, la al treilea mandat la CFR Cluj

Andrea Mandorlini a revenit la CFR Cluj, după ce a mai antrenat formația din Cluj în alte două mandate, ultima dată în sezonul 2023/2024.

Singurele două trofee câștigate de Mandorlini ca antrenor se leagă de CFR. Acesta a câștigat Campionatul și Cupa României, ambele în sezonul 2009/2010, atunci când tehnicianul italian era la prima experiență în fotbalul românesc.

Oțelul Galați - CFR Cluj, echipele de start

  • Oțelul: Popescu - Zhelev, Soriano, Lopes, Kazu - Lameira, Zivulic, Fernandes - Lopes, Patrick, Bană
  • Rezerve: Ursu, Rus,, Neicu, Iacob, Chira, Frunză, Bordun, Postelnicu, Sandu, Araujo, Ciobanu, Neicu
  • Antrenor: Laszlo Balint
  • CFR Cluj: Hindrich - Abeid, Ilie, Bogado, Kresic, Sfaiț - Emerllahu, Djokovic, Korenica - Badamosi, Postolachi
  • Rezerve: Gal, Malico, Gyorgy, Perianu, Fică, Păun, Cordea, Ciubancan, Biliboc, Deac, Ghorgjevski
  • Antrenor: Laurențiu Rus

CFR Cluj antrenor liga 1 andrea mandorlini
