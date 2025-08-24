Bîrligea, suspendat de UEFA? Mihai Stoica, după ce atacantul a criticat arbitrajul de la meciul cu Aberdeen: „Nouă ni se poate întâmpla orice” +11 foto
Bîrligea, suspendat de UEFA? Mihai Stoica, după ce atacantul a criticat arbitrajul de la meciul cu Aberdeen: „Nouă ni se poate întâmpla orice”

  • FCSB - ABERDEEN. Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al roș-albaștrilor, a vorbit despre posibilitatea ca Daniel Bîrligea (25 de ani) să fie suspendat de UEFA la meciul retur, din play-off-ul Europa League.
  • FCSB - Aberdeen va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Pro TV, joi, cu începere de la ora 21:30.

Daniel Bîrligea a fost one-man show pentru FCSB, în meciul tur din Scoția. A marcat și a dat o pasă de gol, însă ar putea lipsi la retur.

La finalul meciului, atacantul roș-albaștrilor a atacat deciziile „centralului” olandez Serdar Gözübüyük  și chiar a cerut ca UEFA să deschidă o anchetă în ceea ce privește eliminarea lui Cisotti.

FCSB - ABERDEEN. Mihai Stoica: „Nouă ni se poate întâmpla orice”

Invitat în studioul Prima Sport, Mihai Stoica că a dezvăluit că l-a chestionat pe arbitrul Serdar Gözübüyük cu privire la faza controversată a partidei de la Aberdeen.

„Am vorbit cu arbitrul. I-am dat o variantă în care s-a întors cu spatele şi a plecat.

Arbitrul a zis că nu are intenţia să joace mingea. Da, dar nu în orice situaţie în care jucătorul nu are intenţia să joace mingea e roşu.

A zis că «ba da». Am văzut 100 trageri de tricou şi iei galben. Nu am văzut tragere de tricou şi să se dea roşu.

Eliminarea lui Cisotti în Aberdeen - FCSB
Eliminarea lui Cisotti în Aberdeen - FCSB

Faultul există, dar e cumva mai mult din neglijenţă. Încearcă să-l ferească, se duce cu genunchiul, îl şterge la picior.

Dacă era piedică, atunci era clar roşu. În afară de faptul că un adversar l-a lovit pe Tănase sălbatic şi i-a dat galben...

Tănase a scăpat singur şi m-am speriat, să nu-i dea al doilea galben pentru simulare. Am văzut faza, ăla l-a împins. A fost un arbitraj foarte slab”, a spus Mihai Stoica, citat de orangesport.ro

Întrebat dacă Bîrligea ar putea fi suspendat de UEFA după declarațiile făcute, Mihai Stoica a spus că nu știe nimic despre acest lucru, însă nu exclude această variantă.

„Nu ştiu. Până acum nu am auzit niciodată ca UEFA să suspende un jucător pentru declaraţii, dar nouă ni se poate întâmpla orice”, a concluzionat Mihai Stoica, potrivit sursei citate.

Ce a declarat Bîrligea

Daniel Bîrligea a făcut acuzații grave la adresa arbitrului olandez Serdar Gozubuyuk.

Cred că a fost o greșeală, după mine, la eliminarea lui Cisotti. Sperăm ca cei de la UEFA să facă o anchetă, ceva, pentru că arbitrul... l-am văzut din primul minut că a venit să țină cu ei.

Chiar, personal, din al doilea minut mi-a zis că vorbesc prea mult. I-am cerut un fault și m-a avertizat din al doilea minut. Nu știu cu ce aroganță a venit sau de unde a venit, dar a stricat un pic fotbalul. Și sper să avem un arbitraj mai corect la retur”, declara Bîrligea la finalul meciului din Scoția.

Aberdeen - FCSB, play-off Europa League. Foto - sportpictures (13).jpg
Aberdeen - FCSB, play-off Europa League. Foto - sportpictures (13).jpg

