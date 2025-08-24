Oțelul - CFR Cluj 4-1. Ardelenii nu și-au revenit după umilința trăită în Europa League, 2-7 cu Hacken, și demisia lui Dan Petrescu.

Ardelenii s-au întrecut în gafe în duelul din etapa #7 a Ligii 1.

FOTO. Bolgado și Hindrich, cadou pentru Fernandes

În minutul 25, Leo Bolgado, fundașul CFR-ului, a încercat să repună mingea de la șase metri cu o pasă către portarul Hindrich, însă a trimis aiurea balonul.

Hindrich n-a fost atent și până să reacționeze era deja prea târziu.

Mingea a fost interceptată de Ștefan Bană, care a trecut de Matei Ilie și a pasat în centrul careului către Patrick Fernandes, jucătorul Oțelului introducând fără probleme mingea în poarta clujenilor.

Pentru Bolgado meciul s-a și încheiat în debutul reprizei secunde, când și-a lovit un adversar și a văzut „roșu” direct.

FOTO. Hindrich s-a driblat singur

În minutul 76, CFR a venit cu o nouă gafă. Hindrich s-a complicat inutil după o pasă primită de la Abeid. Același Bană a făcut a presing, a anticipat intenția de dribling a lui Hindrich și l-a deposedat. Apoi a trimis balonul în poarta rămasă goală.

