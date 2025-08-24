Mandorlini, prezentat oficial Italianul s-a întors la CFR Cluj, după demisia lui Dan Petrescu: „Mister a urmărit îndeaproape echipa”

CFR Cluj a oficializat numirea lui Andrea Mandorlini (65 de ani) în funcția de antrenor al echipei.

Liber de contract din ianuarie 2024, când a plecat tot de la CFR Cluj, italianul s-a întors în Gruia pentru a-l înlocui pe Dan Petrescu, care și-a dat demisia după înfrângerea umilitoare cu suedezii de la Hacken, scor 2-7.

Andrea Mandorlini, prezentat oficial de CFR Cluj

Ardelenii au făcut anunțul prin intermediul rețelelor de socializare.

„Bine ai revenit în Gruia, Andrea Mandorlini!

CFRiști, vă anunțăm că Andrea Mandorlini revine pe banca tehnică a echipei noastre, în calitate de antrenor principal.

În ultimii doi ani, Mister Mandorlini a urmărit îndeaproape echipa, cunoaște ceea ce înseamnă CFR Cluj și suntem convinși că vasta sa experiență va fi un atu important pentru clubul nostru.

Alături de antrenorul italian, CFR Cluj a reușit, în 2010, să câștige cel de-al doilea event din istoria echipei noastre.

Îți urăm mult succes, Mister, și cât mai multe reușite și momente de neuitat alături de noi!”, a scris CFR Cluj pe pagina oficială de Facebook.

Andrea Mandorlini, debut cu Oțelul Galați

Aflat la al treilea mandat pe banca formației din Gruia, Mandorlini va debuta chiar azi la meciul pe care CFR Cluj îl are programat la Galați, cu Oțelul.

Partida este liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, cu începere de la ora 16:15.

De-a lungul carierei sale, Mandorlini a mai antrenat echipe precum Atalanta, Bologna, Sassuolo, Hellas Verona, Genoa sau Cremonese.

2 trofee a câștigat Andrea Mandorlini ca antrenor al CFR-ului (Campionatul și Cupa României, în sezonul 2009/2010)

