Mandorlini, misiune grea Mesaj clar înainte de CFR Cluj - FCSB: „Să nu uităm că joacă de 20 de ani în Europa” » Solicitare pentru Becali: „Vreau să știu” +13 foto
Andrea Mandorlini foto: imago
Superliga

Mandorlini, misiune grea Mesaj clar înainte de CFR Cluj - FCSB: „Să nu uităm că joacă de 20 de ani în Europa” » Solicitare pentru Becali: „Vreau să știu”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 30.08.2025, ora 21:13
alt-text Actualizat: 30.08.2025, ora 21:14
  • Andrea Mandorlini (65 de ani) a prefațat partida cu FCSB din etapa #8 a Ligii 1.
  • CFR Cluj - FCSB se joacă duminică, de la 21:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Mandorlini încearcă să se acomodeze rapid după revenirea la CFR Cluj și să ajute echipa să depășească perioada dificilă prin care trece.

Coubiș, la Sampdoria! Românul a fost prezentat oficial la noua sa echipă » Detaliile tranzacției. Condiția pusă de AC Milan
Citește și
Coubiș, la Sampdoria! Românul a fost prezentat oficial la noua sa echipă » Detaliile tranzacției. Condiția pusă de AC Milan
Citește mai mult
Coubiș, la Sampdoria! Românul a fost prezentat oficial la noua sa echipă » Detaliile tranzacției. Condiția pusă de AC Milan

Andrea Mandorlini: „Vom lupta ca CFR să ajungă acolo unde îi este locul”

„Am început să reintrăm în cotidian. E încă dificil, după meci am avut recuperare, foarte puțin timp pentru antrenamente, e o perioadă mai dificilă, însă mă bucur că am reușit un rezultat pozitiv joi seară.

E un meci greu mâine (n.red. - duminică) și trebuie să dăm totul. Meciul clar va fi unul dificil. Atât pentru noi, cât și pentru ei. Vreau să felicit FCSB și Craiova pentru calificarea în grupe, dar să nu uităm că CFR are aproape 20 de ani de când joacă în Europa și vom lupta să ajungă acolo unde îi e locul.

Mi-ar plăcea să profit de pauza asta, dar sunt mulți jucători care pleacă chiar și 10 zile de la echipă. Nu vom putea lucra cu toți, mulți încă sunt accidentați, dar trebuie să mergem mai departe”, a spus Mandorlini la conferința de presă.

CFR Cluj, antrenament oficial înaintea meciului cu Hacken FOTO Facebook/CFR Cluj
CFR Cluj, antrenament oficial înaintea meciului cu Hacken FOTO Facebook/CFR Cluj

Galerie foto (13 imagini)

CFR Cluj, antrenament oficial înaintea meciului cu Hacken FOTO Facebook/CFR Cluj CFR Cluj, antrenament oficial înaintea meciului cu Hacken FOTO Facebook/CFR Cluj CFR Cluj, antrenament oficial înaintea meciului cu Hacken FOTO Facebook/CFR Cluj CFR Cluj, antrenament oficial înaintea meciului cu Hacken FOTO Facebook/CFR Cluj CFR Cluj, antrenament oficial înaintea meciului cu Hacken FOTO Facebook/CFR Cluj
+13 Foto
labels.photo-gallery

Andrea Mandorlini, despre Louis Munteanu: „Aș fi fericit să rămână”

Tehnicianul a comentat și convocarea atacantului la echipa națională și zvonurile despre posibilul transfer.

„Cât despre Louis, sunt fericit pentru el că este jucător de națională și sper să fie o perioadă bună pentru el.

Ne-ar plăcea să-l avem în continuare, însă nu știu ce se va întâmpla, vom vedea în ultima săptămână de mercato. Eu, ca antrenor, aș fi fericit să rămână, dar acum mă concentrez doar pe meciul de mâine”, a mai spus Mandorlini.

Mesaj pentru Gigi Becali

Întrebat ce părere are despre faptul că finanțatorul FCSB a anunțat deja echipa de start pentru meciul de la Cluj, Mandorlini a oferit un răspuns diplomat.

„Gigi Becali este un tip simpatic prin ceea ce spune și prin comportamentul dânsului. Primul 11 anunțat de el la FCSB nu influențează alegerile mele în privința formulei de start. Aș vrea să-l felicit pentru modul cum se îmbracă și aș vrea să știu de unde își cumpără ținutele”, a declarat tehnicianul.

Citește și

Liga 1, etapa #8 FCSB, Craiova, CFR și Argeș joacă astăzi, Craiova» Toate partidele + clasamentul actualizat
Superliga
09:20
Liga 1, etapa #8 FCSB, Craiova, CFR și Argeș joacă astăzi, Craiova» Toate partidele + clasamentul actualizat
Citește mai mult
Liga 1, etapa #8 FCSB, Craiova, CFR și Argeș joacă astăzi, Craiova» Toate partidele + clasamentul actualizat
Piastri, încă un pole! Dublă McLaren în calificările din Olanda . Diferență minusculă față de Norris! » Surpriză pe locul 4
Formula 1
20:29
Piastri, încă un pole! Dublă McLaren în calificările din Olanda. Diferență minusculă față de Norris! » Surpriză pe locul 4
Citește mai mult
Piastri, încă un pole! Dublă McLaren în calificările din Olanda . Diferență minusculă față de Norris! » Surpriză pe locul 4

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Pachetul 2, modificare de ultimă oră: noile taxe și reformele statului au trecut de Guvern, dar fără una dintre părțile importante de tăieri
Pachetul 2, modificare de ultimă oră: noile taxe și reformele statului au trecut de Guvern, dar fără una dintre părțile importante de tăieri
Pachetul 2, modificare de ultimă oră: noile taxe și reformele statului au trecut de Guvern, dar fără una dintre părțile importante de tăieri
CFR Cluj liga 1 andrea mandorlini fcsb
Știrile zilei din sport
Dennis Man, „remarcabil de slab” Românul, sancționat de presa olandeză după înfrângerea rușinoasă suferită de PSV: „Invizibil de data asta”
Stranieri
30.08
Dennis Man, „remarcabil de slab” Românul, sancționat de presa olandeză după înfrângerea rușinoasă suferită de PSV: „Invizibil de data asta”
Citește mai mult
Dennis Man, „remarcabil de slab” Românul, sancționat de presa olandeză după înfrângerea rușinoasă suferită de PSV: „Invizibil de data asta”
Programul FCSB în Europa League Cu cine debutează campioana. Când joacă cu Feyenoord și cu Fenerbahce » Toate detaliile
Europa League
30.08
Programul FCSB în Europa League Cu cine debutează campioana. Când joacă cu Feyenoord și cu Fenerbahce » Toate detaliile
Citește mai mult
Programul FCSB în Europa League Cu cine debutează campioana. Când joacă cu Feyenoord și cu Fenerbahce » Toate detaliile
„Mi-a fost rușine că sunt antrenor” Măldărășanu și-a distrus jucătorii după meciul cu Dinamo: „Dacă aveam o groapă, mă băgam în ea”
Superliga
00:11
„Mi-a fost rușine că sunt antrenor” Măldărășanu și-a distrus jucătorii după meciul cu Dinamo: „Dacă aveam o groapă, mă băgam în ea”
Citește mai mult
„Mi-a fost rușine că sunt antrenor” Măldărășanu și-a distrus jucătorii după meciul cu Dinamo: „Dacă aveam o groapă, mă băgam în ea”
Programul U Craiova în Conference League Echipa lui Rădoi debutează departe de „Ion Oblemenco” » Când vin Mainz și Sparta Praga în Bănie
Conference League
30.08
Programul U Craiova în Conference League Echipa lui Rădoi debutează departe de „Ion Oblemenco” » Când vin Mainz și Sparta Praga în Bănie
Citește mai mult
Programul U Craiova în Conference League Echipa lui Rădoi debutează departe de „Ion Oblemenco” » Când vin Mainz și Sparta Praga în Bănie
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
10:51
„Dați-vă jos tricourile!” Moruțan, prins în scandalul de la Aris după înfrângere. Protest dur ultras. Ce s-a întâmplat în vestiar
„Dați-vă jos tricourile!” Moruțan, prins în scandalul de la Aris după înfrângere. Protest dur ultras. Ce s-a întâmplat în vestiar
10:47
Real Madrid, 3 goluri anulate Fanii madrileni, revoltați! Ce au strigat și ce a postat Mbappe după meci
Real Madrid, 3 goluri anulate Fanii madrileni, revoltați! Ce au strigat și ce a postat Mbappe după meci
11:01
Sorana Cîrstea, jefuită Românca, apel disperat: „Nu are nicio valoare materială, doar una sentimentală!”
Sorana Cîrstea, jefuită Românca, apel disperat:  „Nu are nicio valoare materială, doar una sentimentală!”
10:25
Eliminată de la US Open Jaqueline Cristian, învinsă de Amanda Anisimova. România, fără reprezentantă la turneul de la New York
Eliminată de la US Open Jaqueline Cristian, învinsă de Amanda Anisimova. România, fără reprezentantă la turneul de la New York
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!
U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc
Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025
Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul
Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a <span>luat-o</span> la vale
Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul
FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea
Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici <span>și-ai</span> dracului
Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie
Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?
Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa
Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo
O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe
Un om important

Cristian Geambașu: Un om important

Cristian Geambașu: Un om important
Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei
Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: <span>Lăsați-i</span> în pace pe baschetbaliști
Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie
Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați
Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!
Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter <span>ego-ul</span> lui Zicu?
Top stiri din sport
Pericol în Liga 1 FOTO. Critici dure la adresa terenului după Unirea Slobozia - U Cluj 0-1: „Nu e în regulă deloc!”
Superliga
30.08
Pericol în Liga 1 FOTO. Critici dure la adresa terenului după Unirea Slobozia - U Cluj 0-1: „Nu e în regulă deloc!”
Citește mai mult
Pericol în Liga 1 FOTO. Critici dure la adresa terenului după Unirea Slobozia - U Cluj 0-1: „Nu e în regulă deloc!”
Scandal în Premier League FOTO. Fulham a răbufnit după înfrângerea cu Chelsea.  Acuzații de furt : „E incredibil!” » Cele trei faze controversate
Campionate
30.08
Scandal în Premier League FOTO. Fulham a răbufnit după înfrângerea cu Chelsea. Acuzații de furt: „E incredibil!” » Cele trei faze controversate
Citește mai mult
Scandal în Premier League FOTO. Fulham a răbufnit după înfrângerea cu Chelsea.  Acuzații de furt : „E incredibil!” » Cele trei faze controversate
Moment de neînțeles la US Open VIDEO. Colega Soranei Cîrstea și-a certat adversarele: „Lipsă de respect!” » Românca, uimită de gest
Tenis
30.08
Moment de neînțeles la US Open VIDEO. Colega Soranei Cîrstea și-a certat adversarele: „Lipsă de respect!” » Românca, uimită de gest
Citește mai mult
Moment de neînțeles la US Open VIDEO. Colega Soranei Cîrstea și-a certat adversarele: „Lipsă de respect!” » Românca, uimită de gest
UEFA va judeca FCSB pentru rasism  Reprezentantul FARE la meciul cu Aberdeen a făcut un nou raport acuzator la adresa campioanei. Ce a scris și ce riscă FCSB
Europa League
30.08
UEFA va judeca FCSB pentru rasism Reprezentantul FARE la meciul cu Aberdeen a făcut un nou raport acuzator la adresa campioanei. Ce a scris și ce riscă FCSB
Citește mai mult
UEFA va judeca FCSB pentru rasism  Reprezentantul FARE la meciul cu Aberdeen a făcut un nou raport acuzator la adresa campioanei. Ce a scris și ce riscă FCSB

Echipe/Competiții

fcsb 87 CFR Cluj 44 dinamo bucuresti 16 rapid 6 Universitatea Craiova 52 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi 3 uta arad 10 farul constanta 8

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
31.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share