Mandorlini, misiune grea Mesaj clar înainte de CFR Cluj - FCSB: „Să nu uităm că joacă de 20 de ani în Europa” » Solicitare pentru Becali: „Vreau să știu”

Andrea Mandorlini (65 de ani) a prefațat partida cu FCSB din etapa #8 a Ligii 1.

Mandorlini încearcă să se acomodeze rapid după revenirea la CFR Cluj și să ajute echipa să depășească perioada dificilă prin care trece.

Andrea Mandorlini: „Vom lupta ca CFR să ajungă acolo unde îi este locul”

„Am început să reintrăm în cotidian. E încă dificil, după meci am avut recuperare, foarte puțin timp pentru antrenamente, e o perioadă mai dificilă, însă mă bucur că am reușit un rezultat pozitiv joi seară.

E un meci greu mâine (n.red. - duminică) și trebuie să dăm totul. Meciul clar va fi unul dificil. Atât pentru noi, cât și pentru ei. Vreau să felicit FCSB și Craiova pentru calificarea în grupe, dar să nu uităm că CFR are aproape 20 de ani de când joacă în Europa și vom lupta să ajungă acolo unde îi e locul.

Mi-ar plăcea să profit de pauza asta, dar sunt mulți jucători care pleacă chiar și 10 zile de la echipă. Nu vom putea lucra cu toți, mulți încă sunt accidentați, dar trebuie să mergem mai departe”, a spus Mandorlini la conferința de presă.

Andrea Mandorlini, despre Louis Munteanu: „Aș fi fericit să rămână”

Tehnicianul a comentat și convocarea atacantului la echipa națională și zvonurile despre posibilul transfer.

„Cât despre Louis, sunt fericit pentru el că este jucător de națională și sper să fie o perioadă bună pentru el.

Ne-ar plăcea să-l avem în continuare, însă nu știu ce se va întâmpla, vom vedea în ultima săptămână de mercato. Eu, ca antrenor, aș fi fericit să rămână, dar acum mă concentrez doar pe meciul de mâine”, a mai spus Mandorlini.

Mesaj pentru Gigi Becali

Întrebat ce părere are despre faptul că finanțatorul FCSB a anunțat deja echipa de start pentru meciul de la Cluj, Mandorlini a oferit un răspuns diplomat.

„Gigi Becali este un tip simpatic prin ceea ce spune și prin comportamentul dânsului. Primul 11 anunțat de el la FCSB nu influențează alegerile mele în privința formulei de start. Aș vrea să-l felicit pentru modul cum se îmbracă și aș vrea să știu de unde își cumpără ținutele”, a declarat tehnicianul.

