Piastri, încă un pole! Dublă McLaren în calificările din Olanda . Diferență minusculă față de Norris! » Surpriză pe locul 4
Oscar Piastri (Foto: IMAGO)
Formula 1

Piastri, încă un pole! Dublă McLaren în calificările din Olanda. Diferență minusculă față de Norris! » Surpriză pe locul 4

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 30.08.2025, ora 20:29
alt-text Actualizat: 30.08.2025, ora 20:30
  • Oscar Piastri (24 de ani) va porni din pole-position în Marele Premiu de Formula 1 al Olandei.
  • Va fi urmat de Lando Norris (25 de ani) și Max Verstappen (27 de ani). Cine s-a clasat pe locul 4, în rândurile de mai jos.

Piloții de la McLaren continuă duelul pentru titlul mondial. Lupta dintre cei doi a fost palpitantă pe circuitul de la Zandvoort și a fost dusă până în ultimele clipe ale calificărilor.

Oscar Piastri, pole position în Olanda. Isack Hadjar, performanța carierei

Deși Norris a fost cel mai rapid în toate cele trei sesiuni de antrenamente, Piastri a fost cel care a terminat pe prima poziție în Q1.

Britanicul a revenit în frunte la finalul Q2, însă Piastri a fost cel care s-a impus la finalul calificărilor, cu timpul de 1:08.662. Diferența dintre cei doi a fost de doar 12 sutimi de secundă.

Este al cincilea pole obținut de Piastri în acest sezon, după cele din China, Bahrain, Emilia-Romagna și Spania.

Max Verstappen (Red Bull) a terminat acasă pe locul al treilea, în timp ce Isack Hadjar (Racing Bulls, 20 de ani) a obținut cel mai bun rezultat din carieră, clasându-se pe 4.

George Russell (Mercedes) a fost al cincilea, în timp ce Charles Leclerc și Lewis Hamilton (ambii de la Ferrari) vor porni în cursa de pe 6, respectiv 7.

Grand Prix-ul Olandei va avea loc duminică, de la ora 16:00, în direct pe Antena 1 și pe platforma Antena Play.

Cum arată clasamentul general din Formula 1

Loc/PilotEchipăPuncte
1. Oscar PiastriMcLaren284
2. Lando NorrisMcLaren275
3. Max VerstappenRed Bull187
4. George RussellMercedes172
5. Charles LeclercFerrari151
6. Lewis HamiltonFerrari109
7. Kimi AntonelliMercedes65
8. Alexander AlbonWilliams54
9. Nico HulkenbergKick Sauber37
10. Esteban OconHaas27

