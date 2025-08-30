Piastri, încă un pole! Dublă McLaren în calificările din Olanda . Diferență minusculă față de Norris! » Surpriză pe locul 4

- Oscar Piastri (24 de ani) va porni din pole-position în Marele Premiu de Formula 1 al Olandei.
- Va fi urmat de Lando Norris (25 de ani) și Max Verstappen (27 de ani). Cine s-a clasat pe locul 4, în rândurile de mai jos.
Piloții de la McLaren continuă duelul pentru titlul mondial. Lupta dintre cei doi a fost palpitantă pe circuitul de la Zandvoort și a fost dusă până în ultimele clipe ale calificărilor.
Oscar Piastri, pole position în Olanda. Isack Hadjar, performanța carierei
Deși Norris a fost cel mai rapid în toate cele trei sesiuni de antrenamente, Piastri a fost cel care a terminat pe prima poziție în Q1.
Britanicul a revenit în frunte la finalul Q2, însă Piastri a fost cel care s-a impus la finalul calificărilor, cu timpul de 1:08.662. Diferența dintre cei doi a fost de doar 12 sutimi de secundă.
Este al cincilea pole obținut de Piastri în acest sezon, după cele din China, Bahrain, Emilia-Romagna și Spania.
Max Verstappen (Red Bull) a terminat acasă pe locul al treilea, în timp ce Isack Hadjar (Racing Bulls, 20 de ani) a obținut cel mai bun rezultat din carieră, clasându-se pe 4.
George Russell (Mercedes) a fost al cincilea, în timp ce Charles Leclerc și Lewis Hamilton (ambii de la Ferrari) vor porni în cursa de pe 6, respectiv 7.
Grand Prix-ul Olandei va avea loc duminică, de la ora 16:00, în direct pe Antena 1 și pe platforma Antena Play.
Cum arată clasamentul general din Formula 1
|Loc/Pilot
|Echipă
|Puncte
|1. Oscar Piastri
|McLaren
|284
|2. Lando Norris
|McLaren
|275
|3. Max Verstappen
|Red Bull
|187
|4. George Russell
|Mercedes
|172
|5. Charles Leclerc
|Ferrari
|151
|6. Lewis Hamilton
|Ferrari
|109
|7. Kimi Antonelli
|Mercedes
|65
|8. Alexander Albon
|Williams
|54
|9. Nico Hulkenberg
|Kick Sauber
|37
|10. Esteban Ocon
|Haas
|27