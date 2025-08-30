Piastri, încă un pole! Dublă McLaren în calificările din Olanda . Diferență minusculă față de Norris! » Surpriză pe locul 4

Oscar Piastri (24 de ani) va porni din pole-position în Marele Premiu de Formula 1 al Olandei.

Va fi urmat de Lando Norris (25 de ani) și Max Verstappen (27 de ani). Cine s-a clasat pe locul 4, în rândurile de mai jos.

Piloții de la McLaren continuă duelul pentru titlul mondial. Lupta dintre cei doi a fost palpitantă pe circuitul de la Zandvoort și a fost dusă până în ultimele clipe ale calificărilor.

Oscar Piastri, pole position în Olanda. Isack Hadjar, performanța carierei

Deși Norris a fost cel mai rapid în toate cele trei sesiuni de antrenamente, Piastri a fost cel care a terminat pe prima poziție în Q1.

Britanicul a revenit în frunte la finalul Q2, însă Piastri a fost cel care s-a impus la finalul calificărilor, cu timpul de 1:08.662. Diferența dintre cei doi a fost de doar 12 sutimi de secundă.

Este al cincilea pole obținut de Piastri în acest sezon, după cele din China, Bahrain, Emilia-Romagna și Spania.

Max Verstappen (Red Bull) a terminat acasă pe locul al treilea, în timp ce Isack Hadjar (Racing Bulls, 20 de ani) a obținut cel mai bun rezultat din carieră, clasându-se pe 4.

George Russell (Mercedes) a fost al cincilea, în timp ce Charles Leclerc și Lewis Hamilton (ambii de la Ferrari) vor porni în cursa de pe 6, respectiv 7.

Grand Prix-ul Olandei va avea loc duminică, de la ora 16:00, în direct pe Antena 1 și pe platforma Antena Play.

QUALIFYING CLASSIFICATION



Piastri pips Norris to pole with Verstappen giving it everything to seize P3 👏#F1 #DutchGP pic.twitter.com/J7dUQg3MfZ — Formula 1 (@F1) August 30, 2025

Cum arată clasamentul general din Formula 1

Loc/Pilot Echipă Puncte 1. Oscar Piastri McLaren 284 2. Lando Norris McLaren 275 3. Max Verstappen Red Bull 187 4. George Russell Mercedes 172 5. Charles Leclerc Ferrari 151 6. Lewis Hamilton Ferrari 109 7. Kimi Antonelli Mercedes 65 8. Alexander Albon Williams 54 9. Nico Hulkenberg Kick Sauber 37 10. Esteban Ocon Haas 27

VIDEO. Marius Avram, „Lumini și Umbre”, ep. 13. Presiuni, corupție și sacrificii ascunse în arbitraj

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport