Coubiș, la Sampdoria! Românul a fost prezentat oficial la noua sa echipă » Detaliile tranzacției. Condiția pusă de AC Milan +14 foto
Andrei Coubiș foto: instagram.com/Sampdoria
Stranieri

Coubiș, la Sampdoria! Românul a fost prezentat oficial la noua sa echipă » Detaliile tranzacției. Condiția pusă de AC Milan

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 30.08.2025, ora 20:20
alt-text Actualizat: 30.08.2025, ora 20:35
  • Andrei Coubiș (21 de ani) a fost prezentat oficial de Sampdoria.
  • Coubiș nu a răspuns la momentul în care a fost chemat la echipa națională U21, iar până acum a evoluat la echipele de juniori ale celor de la AC Milan.

Coubiș va evolua acum de acum în Serie B, la Sampdoria, formație la care ar putea ajunge și Adrian Rus.

Panică după Chelsea - Fulham Au crezut că e un atac armat și au arestat un tânăr de 16 ani » De ce avea un pistol asupra sa
Citește și
Panică după Chelsea - Fulham Au crezut că e un atac armat și au arestat un tânăr de 16 ani » De ce avea un pistol asupra sa
Citește mai mult
Panică după Chelsea - Fulham Au crezut că e un atac armat și au arestat un tânăr de 16 ani » De ce avea un pistol asupra sa

Andrei Coubiș este noul jucător al celor de la Sampdoria

„Rossonerii” a bătut palma cu Sampdoria pentru transferul lui Coubiș, sub formă de împrumut pentru un sezon și cu obligația de cumpărare în anumite condiții.

Suma pe care Sampdoria ar urma să o plătească este de aproximativ 150.000 de euro. Totodată, AC Milan ar urma să păstreze 50% din drepturile federative ale jucătorului, scrie sempremilan.com.

Internaționalul român a purtat banderola de căpitan la echipa secundă a lui AC Milan, dar a prins minute și la echipa de seniori în câteva dintre amicalele acestei veri.

Însă, în amicalul disputat cu Chelsea, Coubiș a avut o prestație dezamăgitoare, cu autogol și cartonaș roșu în doar 19 minute, după un fault din postura de ultim apărător.

Andrei Coubiș, eliminat în Chelsea - AC Milan (FOTO: captură video Channel 5 Sport)
Andrei Coubiș, eliminat în Chelsea - AC Milan (FOTO: captură video Channel 5 Sport)

Galerie foto (14 imagini)

Andrei Coubiș, eliminat în Chelsea - AC Milan (FOTO: captură video Channel 5 Sport) Andrei Coubiș, eliminat în Chelsea - AC Milan (FOTO: captură video Channel 5 Sport) Andrei Coubiș, eliminat în Chelsea - AC Milan (FOTO: captură video Channel 5 Sport) Andrei Coubiș, eliminat în Chelsea - AC Milan (FOTO: captură video Channel 5 Sport) Andrei Coubiș, eliminat în Chelsea - AC Milan (FOTO: captură video Channel 5 Sport)
+14 Foto
labels.photo-gallery

Așa cum a anunțat anterior GOLAZO.ro, oficialii FRF au încercat să discute cu fundașul pentru a-l convinge să joace pentru România la Campionatul European U21 din această vară, însă Coubiș nu a răspuns.

La Euro 2022, fundașului i s-a reproșat că petrece prea mult timp alături de adversarii italieni, cele două reprezentative fiind cazate în același hotel. Selecționerul naționalei U19 era Adrian Văsâi.

Andrei Coubiș a fost dorit și de Dinamo

Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, declara miercuri că ajunsese la un acord cu AC Milan privind transferul lui Coubiș. Mutarea a picat ulterior, pentru că nu s-a ajuns la o înțelegere și cu jucătorul.

„Ne-am înţeles cu AC Milan, rămânem în coproprietate, mai sunt mici detalii la contractul jucătorului. Are un potenţial foarte mare, este un jucător foarte puternic, are nevoie de jocuri la un nivel cât mai ridicat.

Evident, pentru el ştacheta acolo e un pic cam sus şi eu au văzut potenţialul, negocierile s-au dus în zona în care rămânem în coproprietate”, a spus Andrei Nicolescu recent, pentru Prima Sport.

VIDEO. Marius Avram, „Lumini și Umbre”, ep. 13. Presiuni, corupție și sacrificii ascunse în arbitraj

Citește și

Calcule pentru titlu Patronul FCSB a numit adversarii cu care se luptă » A exclus revelația sezonului: „N-are putere”
Superliga
19:43
Calcule pentru titlu Patronul FCSB a numit adversarii cu care se luptă » A exclus revelația sezonului: „N-are putere”
Citește mai mult
Calcule pentru titlu Patronul FCSB a numit adversarii cu care se luptă » A exclus revelația sezonului: „N-are putere”
Dioszegi, un car de nervi Patronul lui Sepsi a dat buzna în vestiar la pauza meciului:  „Am țipat la ei! E insuportabil” » Ce l-a înfuriat
Liga 2
18:51
Dioszegi, un car de nervi Patronul lui Sepsi a dat buzna în vestiar la pauza meciului: „Am țipat la ei! E insuportabil” » Ce l-a înfuriat
Citește mai mult
Dioszegi, un car de nervi Patronul lui Sepsi a dat buzna în vestiar la pauza meciului:  „Am țipat la ei! E insuportabil” » Ce l-a înfuriat

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Pachetul 2, modificare de ultimă oră: noile taxe și reformele statului au trecut de Guvern, dar fără una dintre părțile importante de tăieri
Pachetul 2, modificare de ultimă oră: noile taxe și reformele statului au trecut de Guvern, dar fără una dintre părțile importante de tăieri
Pachetul 2, modificare de ultimă oră: noile taxe și reformele statului au trecut de Guvern, dar fără una dintre părțile importante de tăieri
sampdoria ac milan transfer andrei coubis
Știrile zilei din sport
Dennis Man, „remarcabil de slab” Românul, sancționat de presa olandeză după înfrângerea rușinoasă suferită de PSV: „Invizibil de data asta”
Stranieri
30.08
Dennis Man, „remarcabil de slab” Românul, sancționat de presa olandeză după înfrângerea rușinoasă suferită de PSV: „Invizibil de data asta”
Citește mai mult
Dennis Man, „remarcabil de slab” Românul, sancționat de presa olandeză după înfrângerea rușinoasă suferită de PSV: „Invizibil de data asta”
Programul FCSB în Europa League Cu cine debutează campioana. Când joacă cu Feyenoord și cu Fenerbahce » Toate detaliile
Europa League
30.08
Programul FCSB în Europa League Cu cine debutează campioana. Când joacă cu Feyenoord și cu Fenerbahce » Toate detaliile
Citește mai mult
Programul FCSB în Europa League Cu cine debutează campioana. Când joacă cu Feyenoord și cu Fenerbahce » Toate detaliile
„Mi-a fost rușine că sunt antrenor” Măldărășanu și-a distrus jucătorii după meciul cu Dinamo: „Dacă aveam o groapă, mă băgam în ea”
Superliga
00:11
„Mi-a fost rușine că sunt antrenor” Măldărășanu și-a distrus jucătorii după meciul cu Dinamo: „Dacă aveam o groapă, mă băgam în ea”
Citește mai mult
„Mi-a fost rușine că sunt antrenor” Măldărășanu și-a distrus jucătorii după meciul cu Dinamo: „Dacă aveam o groapă, mă băgam în ea”
Programul U Craiova în Conference League Echipa lui Rădoi debutează departe de „Ion Oblemenco” » Când vin Mainz și Sparta Praga în Bănie
Conference League
30.08
Programul U Craiova în Conference League Echipa lui Rădoi debutează departe de „Ion Oblemenco” » Când vin Mainz și Sparta Praga în Bănie
Citește mai mult
Programul U Craiova în Conference League Echipa lui Rădoi debutează departe de „Ion Oblemenco” » Când vin Mainz și Sparta Praga în Bănie
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
10:51
„Dați-vă jos tricourile!” Moruțan, prins în scandalul de la Aris după înfrângere. Protest dur ultras. Ce s-a întâmplat în vestiar
„Dați-vă jos tricourile!” Moruțan, prins în scandalul de la Aris după înfrângere. Protest dur ultras. Ce s-a întâmplat în vestiar
10:47
Real Madrid, 3 goluri anulate Fanii madrileni, revoltați! Ce au strigat și ce a postat Mbappe după meci
Real Madrid, 3 goluri anulate Fanii madrileni, revoltați! Ce au strigat și ce a postat Mbappe după meci
11:01
Sorana Cîrstea, jefuită Românca, apel disperat: „Nu are nicio valoare materială, doar una sentimentală!”
Sorana Cîrstea, jefuită Românca, apel disperat:  „Nu are nicio valoare materială, doar una sentimentală!”
10:25
Eliminată de la US Open Jaqueline Cristian, învinsă de Amanda Anisimova. România, fără reprezentantă la turneul de la New York
Eliminată de la US Open Jaqueline Cristian, învinsă de Amanda Anisimova. România, fără reprezentantă la turneul de la New York
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!
U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc
Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025
Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul
Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a <span>luat-o</span> la vale
Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul
FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea
Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici <span>și-ai</span> dracului
Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie
Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?
Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa
Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo
O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe
Un om important

Cristian Geambașu: Un om important

Cristian Geambașu: Un om important
Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei
Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: <span>Lăsați-i</span> în pace pe baschetbaliști
Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie
Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați
Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!
Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter <span>ego-ul</span> lui Zicu?
Top stiri din sport
Pericol în Liga 1 FOTO. Critici dure la adresa terenului după Unirea Slobozia - U Cluj 0-1: „Nu e în regulă deloc!”
Superliga
30.08
Pericol în Liga 1 FOTO. Critici dure la adresa terenului după Unirea Slobozia - U Cluj 0-1: „Nu e în regulă deloc!”
Citește mai mult
Pericol în Liga 1 FOTO. Critici dure la adresa terenului după Unirea Slobozia - U Cluj 0-1: „Nu e în regulă deloc!”
Scandal în Premier League FOTO. Fulham a răbufnit după înfrângerea cu Chelsea.  Acuzații de furt : „E incredibil!” » Cele trei faze controversate
Campionate
30.08
Scandal în Premier League FOTO. Fulham a răbufnit după înfrângerea cu Chelsea. Acuzații de furt: „E incredibil!” » Cele trei faze controversate
Citește mai mult
Scandal în Premier League FOTO. Fulham a răbufnit după înfrângerea cu Chelsea.  Acuzații de furt : „E incredibil!” » Cele trei faze controversate
Moment de neînțeles la US Open VIDEO. Colega Soranei Cîrstea și-a certat adversarele: „Lipsă de respect!” » Românca, uimită de gest
Tenis
30.08
Moment de neînțeles la US Open VIDEO. Colega Soranei Cîrstea și-a certat adversarele: „Lipsă de respect!” » Românca, uimită de gest
Citește mai mult
Moment de neînțeles la US Open VIDEO. Colega Soranei Cîrstea și-a certat adversarele: „Lipsă de respect!” » Românca, uimită de gest
UEFA va judeca FCSB pentru rasism  Reprezentantul FARE la meciul cu Aberdeen a făcut un nou raport acuzator la adresa campioanei. Ce a scris și ce riscă FCSB
Europa League
30.08
UEFA va judeca FCSB pentru rasism Reprezentantul FARE la meciul cu Aberdeen a făcut un nou raport acuzator la adresa campioanei. Ce a scris și ce riscă FCSB
Citește mai mult
UEFA va judeca FCSB pentru rasism  Reprezentantul FARE la meciul cu Aberdeen a făcut un nou raport acuzator la adresa campioanei. Ce a scris și ce riscă FCSB

Echipe/Competiții

fcsb 87 CFR Cluj 44 dinamo bucuresti 16 rapid 6 Universitatea Craiova 52 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi 3 uta arad 10 farul constanta 8

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
31.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share