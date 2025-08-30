Coubiș, la Sampdoria! Românul a fost prezentat oficial la noua sa echipă » Detaliile tranzacției. Condiția pusă de AC Milan

Andrei Coubiș (21 de ani) a fost prezentat oficial de Sampdoria.

Coubiș nu a răspuns la momentul în care a fost chemat la echipa națională U21, iar până acum a evoluat la echipele de juniori ale celor de la AC Milan.

Coubiș va evolua acum de acum în Serie B, la Sampdoria, formație la care ar putea ajunge și Adrian Rus.

Andrei Coubiș este noul jucător al celor de la Sampdoria

„Rossonerii” a bătut palma cu Sampdoria pentru transferul lui Coubiș, sub formă de împrumut pentru un sezon și cu obligația de cumpărare în anumite condiții.

Suma pe care Sampdoria ar urma să o plătească este de aproximativ 150.000 de euro. Totodată, AC Milan ar urma să păstreze 50% din drepturile federative ale jucătorului, scrie sempremilan.com.

Internaționalul român a purtat banderola de căpitan la echipa secundă a lui AC Milan, dar a prins minute și la echipa de seniori în câteva dintre amicalele acestei veri.

Însă, în amicalul disputat cu Chelsea, Coubiș a avut o prestație dezamăgitoare, cu autogol și cartonaș roșu în doar 19 minute, după un fault din postura de ultim apărător.

Așa cum a anunțat anterior GOLAZO.ro, oficialii FRF au încercat să discute cu fundașul pentru a-l convinge să joace pentru România la Campionatul European U21 din această vară, însă Coubiș nu a răspuns.

La Euro 2022, fundașului i s-a reproșat că petrece prea mult timp alături de adversarii italieni, cele două reprezentative fiind cazate în același hotel. Selecționerul naționalei U19 era Adrian Văsâi.

Andrei Coubiș a fost dorit și de Dinamo

Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, declara miercuri că ajunsese la un acord cu AC Milan privind transferul lui Coubiș. Mutarea a picat ulterior, pentru că nu s-a ajuns la o înțelegere și cu jucătorul.

„Ne-am înţeles cu AC Milan, rămânem în coproprietate, mai sunt mici detalii la contractul jucătorului. Are un potenţial foarte mare, este un jucător foarte puternic, are nevoie de jocuri la un nivel cât mai ridicat.

Evident, pentru el ştacheta acolo e un pic cam sus şi eu au văzut potenţialul, negocierile s-au dus în zona în care rămânem în coproprietate”, a spus Andrei Nicolescu recent, pentru Prima Sport.

