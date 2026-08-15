Oprește Mourinho Barcelona? 5 întrebări GOLAZO.ro la startul noii ediții a campionatului Spaniei. Azi începe LaLiga
Începe Spania: El Clasico Barcelona-Real, dar și duelul românilor Rațiu-Radu. Fotomontaj GOLAZO.ro
Campionate

Oprește Mourinho Barcelona? 5 întrebări GOLAZO.ro la startul noii ediții a campionatului Spaniei. Azi începe LaLiga

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 15.08.2026, ora 11:10
alt-text Actualizat: 15.08.2026, ora 14:10
  • LaLiga este primul campionat din Top 5 Europa care demarează în acest weekend. 
  • Marea întrebare: cum va putea stopa Jose Mourinho ascensiunea Barcelonei?
  • Doi români la startul campionatului spaniol: Ionuț Radu (Celta Vigo) și Andrei Rațiu (Rayo Vallecano), ambii în Top 10 LaLiga sezonul trecut.
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Mondialul câștigat de Spania a rămas în urmă, au trecut 27 de zile, vacanța s-a încheiat, fotbalul la cel mai înalt nivel revine cu LaLiga, începând de astăzi, 15 august.

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GOLAZO.ro are cinci întrebări la startul noului sezon al campionatului iberic.

5,67 miliarde de euro
valorează toți jucătorii din LaLiga în 2026-2027, potrivit Transfermarkt

Barcelona mai are nevoie de un supervârf pentru a fi completă

  • Continuă Barcelona dominația LaLiga? 

Hansi Flick a impresionat, cucerind două titluri în primii doi ani în Catalunya. Și vrea „tripla”, cum nu a mai reușit nimeni în Spania de la marea Barcelona marca Pep Guardiola, 2009-2010-2011, cu Messi, Xavi și Iniesta.

Lamine Yamal, sezonul trecut, cu al doilea trofeu consecutiv de campion al Spaniei. Foto: Imago Lamine Yamal, sezonul trecut, cu al doilea trofeu consecutiv de campion al Spaniei. Foto: Imago
Lamine Yamal, sezonul trecut, cu al doilea trofeu consecutiv de campion al Spaniei. Foto: Imago

Problema antrenorului german: Barcelona a pierdut în această vară trei jucători importanți în ofensivă.

  • Ferran Torres (acord cu PSG) - 21 de goluri în 2025-2026. 
  • Robert Lewandowski (plecat la Chicago Fire) - 19 goluri. 
  • Marcus Rashford (întors la Manchester United) - 14 goluri. 
54 de goluri
au înscris împreună Ferran Torres, Lewandowski și Rashford stagiunea trecută

Campioana a cheltuit 100 de milioane până acum, aducându-i pe Gordon (Newcastle) și Adeyemi (Dortmund), două superextreme, totuși are nevoie de un vârf. Julian Alvarez e varianta visată, însă va reuși să-l ia de la Atletico, așa cum l-a luat pe Griezmann în 2019, pentru 120 de milioane?

Un mare pas înainte ar fi și transferul lui Rodri (Manchester City), MVP-ul CM 2026.

Barca negociază simultan în ambele direcții. Pentru Flick, ar fi extraordinar să-i aibă pe amândoi.

Mbappe: „Avem un antrenor care știe cum să câștige”

  • Reușește Jose Mourinho să redea puterea Madridului?

Real nu a mai cucerit titlul din 2024. Și Florentino Perez s-a întors la Jose Mourinho.

Portughezul a rupt dominația Barcelonei, cu titlul blanco din 2012, va mai reuși o dată această misiune?

Mourinho a cucerit 3 trofee la Real în 2010-2013: titlul în campionat, Cupa și Supercupa Spaniei. Foto: Imago Mourinho a cucerit 3 trofee la Real în 2010-2013: titlul în campionat, Cupa și Supercupa Spaniei. Foto: Imago
Mourinho a cucerit 3 trofee la Real în 2010-2013: titlul în campionat, Cupa și Supercupa Spaniei. Foto: Imago

Într-un interviu pentru Real Madrid TV, Kylian Mbappe era optimist: „Mourinho e un antrenor care știe cum să câștige”.

Deși, la 63 de ani, pare și el în căutarea succesului pe care-l avea în prima parte a carierei. Nu a mai cucerit un titlu de campion din 2015, cu Chelsea.

Sunt sigur că vom câștiga din nou trofee, ne dorim și se va întâmpla. Vom câștiga sezonul acesta Kylian Mbappe, atacant Real Madrid

Perez i-a adus șase jucători noi lui Mourinho, întărind fiecare linie:

  • Apărare - Dumfries (Inter), Konate (Liverpool), Cucurella (Chelsea). 
  • Mijloc - Bernardo Silva (Manchester City). 
  • Atac - Yan Diomande (RB Leipzig), Carlos Espi (Levante). 
225 de milioane de euro
a investit Real Madrid în transferuri în această vară. Cel mai mult, Yan Diomande (125)

Cholo nu mai vrea un sezon fără trofee

  • Își revin Simeone și Atletico?

Cu gândul la Champions League, marea sa țintă, Diego Simeone a neglijat sfârșitul LaLiga sezonul trecut.

S-a oprit în semifinalele CL, dar a terminat pe locul 4 cu Atletico în campionat, în spatele lui Villarreal.

Semifinalele Ligii și finala Copei del Rey nu înseamnă puțin, totuși nu înseamnă trofee, iar Cholo vrea trofee.

5 ani au trecut
de când Atletico nu a mai câștigat nicio competiție. Ultima performanță, titlul LaLiga în 2021

Va trebui să găsească soluții: a rămas fără Griezmann, Thiago Almada și Molina. I-a primit pe Hjulmand (40 de milioane, Sporting), Lee Kang-in (40, PSG), Grimaldo (22, Leverkusen). Și mai ales pe Cristian Romero, stoperul Argentinei, cumpărat de la Tottenham (40 de milioane).

Simeone nu vrea să-și piardă omul de gol, Julian Alvarez. Foto: Imago Simeone nu vrea să-și piardă omul de gol, Julian Alvarez. Foto: Imago
Simeone nu vrea să-și piardă omul de gol, Julian Alvarez. Foto: Imago

Încearcă să-l convingă pe Julian Alvarez să nu plece. Va reuși?

Schimbare la finalista Conference League

  • Poate cuplul Rayo-Rațiu mai mult cu noul antrenor?

Andrei Rațiu, 28 de ani, continuă la Rayo Vallecano, club cu care mai are contract până în 2030.

Venit la Rayo în 2023, Rațiu valorează astăzi 18 milioane de euro. Foto: Imago Venit la Rayo în 2023, Rațiu valorează astăzi 18 milioane de euro. Foto: Imago
Venit la Rayo în 2023, Rațiu valorează astăzi 18 milioane de euro. Foto: Imago

A avut un sezon 2025-2026 foarte bun, nu doar locul 8 în LaLiga, ci și finala Conference League (0-1 cu Crystal Palace).

50 de meciuri
a jucat Rațiu sezonul trecut la Rayo în toate competițiile: un gol, 4 assisturi

Nu mai are însă același antrenor. Tânărul Inigo Perez (38 de ani) a avansat la Villarreal. Fără el, cu Benat San Jose pe bancă, va putea realiza Rațiu mai mult în campionat? Primul obiectiv stabilit de noul tehnician: „Fanii să se simtă mândri de echipă”.

Cel mai valoros jucător al Celtei, locul 6 în LaLiga

  • Repetă Ionuț Radu sezonul bun cu Celta?

Transferat în vara lui 2025 la Celta Vigo, Ionuț Radu (29 de ani) a atins vârful carierei în LaLiga.

Titular în toate cele 38 de etape, portarul a fost ales MVP-ul echipei la sfârșitul unui sezon în care Celta a ocupat locul 6 și a jucat în „sferturile” Europa League.

Ionuț Radu este cotat la 9 milioane de euro pe Transfermarkt. Foto: Imago Ionuț Radu este cotat la 9 milioane de euro pe Transfermarkt. Foto: Imago
Ionuț Radu este cotat la 9 milioane de euro pe Transfermarkt. Foto: Imago

Se pregătește să intre și acum în faza principală a celei de-a doua competiții continentale.

50 de partide
a jucat Ionuț Radu la Celta Vigo (38 în campionat, 12 în Europa League)

Prima etapă LaLiga 2026-2027

Sâmbătă

20:30, Alaves - Getafe (Digi 2, Prima Sport 2)

22:30, Sevilla - Rayo Vallecano (Digi 2, Prima Sport 2)

Duminică

18:00, Santander - Villarreal (Digi 3, Prima Sport 2)

20:00, Espanyol - Levante (Digi 3, Prima Sport 2)

Luni

22:00, Deportivo - Elche (Digi 3, Prima Sport 2)

Miercuri

22:00, Atletico - Malaga (Digi 3)

Alte patru meciuri au fost amânate: Valencia - Betis (25 august, ora 22:00), Real Madrid - Real Sociedad (26 august, 22:00), Barcelona - Bilbao (27 august, 22:00), pentru a le da ocazia să revină jucătorilor care au evoluat în ultimele faze la CM 2026, și Celta - Osasuna (27 august, 21:30), din cauza problemelor cu gazonul ale echipei din Vigo („ciupercă”).

Top 5 valoare echipe LaLiga

  1. Real Madrid - 1,45 miliarde de euro*
  2. Barcelona - 1,28 miliarde
  3. Atletico - 629,3 milioane
  4. Villarreal - 324,6 milioane
  5. Real Sociedad - 252,3 milioane
  • Cifre Transfermarkt.

Top 5 achiziții LaLiga

  1. Yan Diomande (RB Leipzig-Real Madrid) - 125 milioane
  2. Anthony Gordon (Newcastle - Barcelona) - 70
  3. Marc Cucurella (Chelsea-Real Madrid) - 55
  4. Cristian Romero (Tottenham-Atletico) - 40
  5. Morten Hjulmand (Sporting-Atletico) - 40
605 milioane de euro
au cheltuit cluburile din Spania pentru transferuri în această vară

Top 5 vânzări LaLiga

  1. Gonzalo Garcia (Real Madrid-Fulham) - 40 de milioane
  2. Victor Munoz (Osasuna-Liverpool) - 40
  3. Alvaro Rodriguez (Elche-Bournemouth) - 25
  4. Carlos Espi (Levante-Real Madrid) - 25
  5. Nobel Mendy (Rayo-Hull) - 23,4
342,5 milioane de euro
au primit cluburile spaniole din vânzări de jucători

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