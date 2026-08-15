„Am încercat să fur câte un lucru de la ei” Drăgușin, despre lecțiile primite de la Cristiano Ronaldo, Bonucci și Chiellini la Juventus
Radu Drăgușin/ Foto: IMAGO
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„Am încercat să fur câte un lucru de la ei” Drăgușin, despre lecțiile primite de la Cristiano Ronaldo, Bonucci și Chiellini la Juventus

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 15.08.2026, ora 13:08
  • Radu Drăgușin (24 de ani), fundașul Fiorentinei și al naționalei României, a vorbit despre perioada petrecută la Juventus și despre lucrurile pe care le-a învățat de la Cristiano Ronaldo (41 de ani), fostul său coleg de la Torino.
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Internaționalul român s-a format la academia lui Juventus și a ajuns până la prima echipă, unde a avut ocazia să joace alături de Cristiano Ronaldo, unul dintre cei mai mari fotbaliști din istorie, câștigător a cinci Baloane de Aur.

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Drăgușin, despre lecțiile primite de la Cristiano Ronaldo, Bonucci și Chiellini la Juventus

„M-am uitat mai mult la el și datorită faptului că, atunci când am venit eu la Juventus la 16 ani, a venit și el la prima echipă. Mi-a atras și mai mult atenția, după am avut ocazia să mă antrenez și cu ei, evident și cu el.

Am încercat de fiecare dată să fur câte un lucru pe care îl făcea el: felul în care se antrena, cum se recupera, cum mânca. Eram acolo cu ei la mese, la antrenamente, aveam acces la toate facilitățile, el era acolo cu mulți alți jucători de talie mondială.

A fost o perioadă de 6 luni în care am încercat să absorb tot ce am putut de la ei, să văd fiecare detaliu, și multe dintre aceste detalii le port cu mine și acum.

Cred că cel mai puternic detaliu pe care l-am preluat atunci este că pe cât de important e să te antrenezi, pe atât de important e să te recuperezi.

Dacă ai un corp sănătos care este recuperat, ești gata să depui din nou aceeași muncă și să-ți depășești limitele. Dacă nu te recuperezi bine, nu dormi bine, nu ai o alimentație bună, corpul tău nu duce, mai ales la nivelul acesta”, a spus Drăgușin, la podcastul „Vorbitorincii”.

3 meciuri
a jucat Radu Drăgușin alături de Cristiano Ronaldo la Juventus, însă cei doi au petrecut doar 53 de minute împreună pe teren, în sezonul 2020-2021

Pe lângă Cristiano Ronaldo, Drăgușin a avut ocazia să joace la Juventus și alături de Leonardo Bonucci și Giorgio Chiellini, doi dintre cei mai importanți fundași italieni ai ultimelor decenii.

„Erau toți «monștri» acolo. Nu scrie în contract că seniorii trebuie să-i ajute pe juniori, dar acolo am găsit niște oameni foarte deschiși. Pe lângă faptul că îi urmăream în detaliu, pentru că sunt o enciclopedie pentru fundașii centrali, uneori veneau și spuneau lucruri după o fază sau o acțiune.

Nu cred că s-au gândit atât de departe (n.r. - că, la nevoie, ar trebui să-i înlocuiesc). Doar acolo, pe moment, veneau cu un sfat pe care să-l folosesc”, a mai spus fundașul român

Cu Ronaldo nu aveam același contact precum cu fundașii, dar presupun că da (n.r. - făcea și el precum Bonucci și Chiellini) Radu Drăgușin, jucător la fiorentina

Radu Drăgușin a debutat recent pentru Fiorentina în victoria cu Benevento, scor 4-1, din Cupa Italiei. Fundașul român a fost titular, a jucat 87 de minute și a oferit o pasă decisivă.

Drăgușin, despre disciplina de la Tottenham: „Te elimini singur dacă nu respecți standardele”

Drăgușin a vorbit și despre metodele de lucru întâlnite în Anglia, unde a evoluat pentru Tottenham înainte de împrumutul la Fiorentina. Fundașul a remarcat că, pentru meciurile de pe teren propriu, jucătorii nu intră de regulă în cantonament, ci se prezintă direct la stadion cu câteva ore înainte de start.

„Nu am avut o perioadă (n.r. - cantonament), dar s-au mai schimbat antrenorii. În Anglia este foarte normal să nu ai cantonament.

Dacă meciul e mâine acasă, trebuie să te prezinți cu patru ore înainte de meci la stadion. Este un lucru pe care nu îl făceam în Italia, dar este interesant. Este mai lejer, stai mai mult acasă cu familia, stai în patul tău.

Acolo standardele sunt atât de ridicate încât te elimini singur dacă nu le respecți. Trebuie să te informezi cum merg lucrurile odată ce ai ajuns la o echipă cu acest program.

Trebuie să te iei după jucătorii care sunt deja acolo, pe lângă faptul că mai sunt amenzi și penalizări. Nu vrei să fii cel care a întârziat și i-a făcut pe ceilalți să aștepte”, a spus Drăgușin.

48 de meciuri
a jucat Radu Drăgușin la Tottenham în doi ani și jumătate în toate competițiile (35 de partide în Premier)

Radu Drăgușin: „Cea mai importantă componentă ești tu”

Fundașul român a vorbit și despre mentalitatea pe care consideră că trebuie să o aibă un fotbalist pentru a se menține la cel mai înalt nivel.

„Să dai totul și încă ceva cred că este legat foarte mult de mentalitatea și responsabilitatea pe care o ai în fotbal, în cazul meu. În momentul în care tu ești setat și ai un mindset, că tu te duci acolo și trebuie să dovedești că meriți să fii acolo, că acolo este locul tău, cred că asta înseamnă să dai totul și încă ceva.

Bineînțeles, ai nevoie și de oamenii potriviți lângă tine, anturajul este foarte important. Pe lângă familie, cred că este foarte important să ai staff-ul corect: nutriționist, fizioterapeut, preparator fizic. Avem o adevărată armată de oameni care ne creează mediul cel mai bun de a performa, noi trebuie doar s-o facem.

Pentru a reuși și pentru a avea succes, oamenii și anturajul nu sunt cea mai importantă componentă. Cea mai importantă componentă ești tu.

Nimeni nu o să poată să muncească pentru tine, nimeni nu o să poată să facă sacrificiile pe care trebuie să le faci tu”, a mai spus Drăgușin.

Într-adevăr, am avut norocul că am venit dintr-o familie de sportivi, ambii mei părinți au făcut performanță la cel mai înalt nivel. Ei mi-au spus de fiecare dată că talentul fără muncă nu valorează absolut nimic, am avut noroc că i-am avut pe ei Radu Drăgușin

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