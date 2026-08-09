Andrei Borza a dat lovitura în Turcia Detalii despre contractul fostului jucător de la Rapid
Andrei Borza/ Foto: Instagram/Corum FK
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Andrei Borza a dat lovitura în Turcia Detalii despre contractul fostului jucător de la Rapid

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 09.08.2026, ora 17:41
  • Andrei Borza (20 de ani) a fost transferat în această vară de Corum FK, formație recent promovată în prima ligă a Turciei.
  • Giovanni Becali (74 de ani), impresarul fundașului stânga, a dat detalii despre contractul semnat de tânărul fotbalist.
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După trei ani la Rapid, Borza a fost vândut la Corum FK pentru 2,2 milioane de euro. Fundașul stânga a semnat un contract valabil pe patru ani, cu opțiune de prelungire.

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Giovanni Becali: „Borza are un contract beton”

Mutarea în Turcia îi va aduce internaționalului român și un câștig substanțial din punct de vedere financiar.

„Borza e bine. Și-a făcut un contract frumos, bun de tot. El avea și la Rapid un contract superbun. Acum, în Turcia, are un contract de mai multe ori mărit față de cât avea la Rapid. Are un contract beton.

Da, nu are grija zilei de mâine. Este la o echipă unde ginerele lui Erdogan (n.r. președintele Turciei) este implicat cu președintele formației”, a declarat Giovanni Becali, citat de fanatik.ro.

  • Corum FK va debuta în noua stagiune din Turcia pe 14 august, când se va deplasa pe terenul campioanei Galatasaray.

Andrei Borza: „Am preferat să merg la o echipă la care pot juca”

Într-o declarație dată la plecarea de pe aeroport, fostul fundaș de la Rapid a explicat decizia luată în privința transferului.

„Cred că o să fie foarte frumos. Este o echipă nou-promovată, o nouă provocare pentru mine. Primul transfer în străinătate, merg cu forțe proaspete și gânduri pozitive.

Dacă m-a surprins acest transfer? Da, sincer da. Ieri s-a finalizat totul și mă bucur, atât pot să spun.

Dezamăgit? Nu. Am spus că iau pas cu pas cariera mea. Să mă duc la o echipă mare și să stau pe bancă sau să merg la o echipă la care pot să joc și să mă dezvolt?

Am preferat să fac asta. Echipa îmi dă multă încredere, asta mi s-a spus. Și asta caut, să am încredere și să pot juca”, a spus Andrei Borza, potrivit gsp.ro.

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