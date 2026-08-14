Ce făcea arbitrul în camera VAR FOTO. Cu ce obiect a fost surprins Sorin Costreie în direct, la FC Argeș - Farul

FC ARGEȘ - FARUL. Arbitrul Sorin Costreie (37 de ani) a fost surprins de camerele TV în hub-ul VAR de la Mogoșoaia

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Începând cu această stagiune, arbitrii din camera VAR nu mai sunt nevoiți să se deplaseze la stadion, aceștia urmărind meciurile din noul centru din Ilfov.

FC ARGEȘ - FARUL. Sorin Costreie, surprins cu țigara electronică în camera VAR

La partida FC Argeș – Farul, cei delegați de CCA în camera VAR au fost Daniel Mitruți și Sorin Costreie.

În momentul în care cei doi au fost prezentați pe transmisiunea TV, Costreie a fost surprins cu țigara electronică în mână.

Brigada de arbitri de la FC Argeș - Farul

Arbitru: Găman George Cătălin

Găman George Cătălin Asistenți : Ilinca Cristi Daniel și Coza Ionuț Marius.

: Ilinca Cristi Daniel și Coza Ionuț Marius. Arbitru VAR: Costreie Adrian Sorin. Arbitru AVAR: Mitruți Daniel

FC Argeș - Farul, echipele de start

FC Argeș : Căbuz - Oancea, Tudose, Sadriu, Tofan - Rădescu, Sierra, Rață - Pîrvu, Moldoveanu, Luvambo

Căbuz - Oancea, Tudose, Sadriu, Tofan - Rădescu, Sierra, Rață - Pîrvu, Moldoveanu, Luvambo Rezerve: Crăciun, Șerban, Borța, Micovschi, Garutti, Antoniou, Alagbe, Gheorghe, Idowu, Dulcea, Balaure, Charpentier

Crăciun, Șerban, Borța, Micovschi, Garutti, Antoniou, Alagbe, Gheorghe, Idowu, Dulcea, Balaure, Charpentier Antrenor: Bogdan Andone

Farul : R. Munteanu - Bouzamoucha, Dican, Gustavo - Sîrbu, Njike, Ahlinvi, Țicu - Sylvestre, Doicaru, Radaslavescu

R. Munteanu - Bouzamoucha, Dican, Gustavo - Sîrbu, Njike, Ahlinvi, Țicu - Sylvestre, Doicaru, Radaslavescu Rezerve: Buzbuchi, Maftei, Larie, Cercel, Kaminski, Banu, N. Popescu, Vînă, Marincean, Tănasă, Vojtus

Buzbuchi, Maftei, Larie, Cercel, Kaminski, Banu, N. Popescu, Vînă, Marincean, Tănasă, Vojtus Antrenor: Ioan Ovidiu Sabău

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