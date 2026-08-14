Ce făcea arbitrul în camera VAR FOTO. Cu ce obiect a fost surprins Sorin Costreie în direct, la FC Argeș - Farul

- FC ARGEȘ - FARUL. Arbitrul Sorin Costreie (37 de ani) a fost surprins de camerele TV în hub-ul VAR de la Mogoșoaia
Începând cu această stagiune, arbitrii din camera VAR nu mai sunt nevoiți să se deplaseze la stadion, aceștia urmărind meciurile din noul centru din Ilfov.
FC ARGEȘ - FARUL. Sorin Costreie, surprins cu țigara electronică în camera VAR
La partida FC Argeș – Farul, cei delegați de CCA în camera VAR au fost Daniel Mitruți și Sorin Costreie.
În momentul în care cei doi au fost prezentați pe transmisiunea TV, Costreie a fost surprins cu țigara electronică în mână.
Galerie foto (6 imagini)
Brigada de arbitri de la FC Argeș - Farul
- Arbitru: Găman George Cătălin
- Asistenți: Ilinca Cristi Daniel și Coza Ionuț Marius.
- Arbitru VAR: Costreie Adrian Sorin. Arbitru AVAR: Mitruți Daniel
FC Argeș - Farul, echipele de start
- FC Argeș : Căbuz - Oancea, Tudose, Sadriu, Tofan - Rădescu, Sierra, Rață - Pîrvu, Moldoveanu, Luvambo
- Rezerve: Crăciun, Șerban, Borța, Micovschi, Garutti, Antoniou, Alagbe, Gheorghe, Idowu, Dulcea, Balaure, Charpentier
- Antrenor: Bogdan Andone
- Farul : R. Munteanu - Bouzamoucha, Dican, Gustavo - Sîrbu, Njike, Ahlinvi, Țicu - Sylvestre, Doicaru, Radaslavescu
- Rezerve: Buzbuchi, Maftei, Larie, Cercel, Kaminski, Banu, N. Popescu, Vînă, Marincean, Tănasă, Vojtus
- Antrenor: Ioan Ovidiu Sabău