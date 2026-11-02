Scandal în Superclasico! FOTO. Jucătorul eliminat, escortat de agenți cu scuturi. Cum i-a provocat pe fanii rivalei

Gonzalo Montiel (29 de ani), fundașul dreapta al celor de la River Plate, a fost escortat de doi agenți de securitate echipați cu scuturi anti-revoltă, după ce a fost eliminat în derby-ul cu Boca Juniors, scor 0-1.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

La Bombonera a fost arhiplină la un nou episod al celebrului Superclasico din Argentina. Așa cum era de așteptat, derby-ul dintre Boca Juniors și River Plate nu a fost lipsit de momente tensionate.

FOTO. Gonzalo Montiel, escortat de doi agenți de securitate, după ce a fost eliminat în Boca Juniors - River Plate 1-0

În minutul 79 al partidei, fundașul dreapta al oaspeților a avut o intrare tare asupra lui Lautaro Blanco. „Centralul” Nicolas Ramirez nu a stat pe gânduri și a scos direct cartonașul roșu.

Fundașul dreapta i-a provocat apoi pe zgomotoșii suporteri ai gazdelor, în timp ce se plimba pe marginea terenului după ce a fost eliminat, arătând spre el însuși, spre emblema River Plate de pe tricou și făcând un gest cu degetul arătător, scrie independent.co.uk.

În mod clar, Montiel făcea referire la cele două finale câștigate de River Plate împotriva rivalei în 2018, transmițând practic mesajul: „Eu am fost campion pe acest stadion!”.

Spiritele s-au încins în tribune, iar suporterii lui Boca au aruncat cu obiecte și sticle de apă în direcția fundașului. Pentru a părăsi terenul în siguranță, Montiel a fost însoțit de doi agenți cu scuturi anti-revoltă.

După eliminarea fundașului dreapta, River a fost nevoită să evolueze cu doar 9 jucători de câmp. Lucas Martinez Quarta (30 de ani) văzuse și el cartonașul roșu încă din minutul 10.

Boca a câștigat partida în urma reușitei semnate de Lautaro di Lollo (22 de ani) în minutul 27.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport