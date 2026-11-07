„Merită să fie acolo” Jucătorul propus de Marius Șumudică la echipa națională: „Din punct de vedere al cifrelor...” +6 foto
Andrei Cordea
Superliga

„Merită să fie acolo” Jucătorul propus de Marius Șumudică la echipa națională: „Din punct de vedere al cifrelor...”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 07.11.2026, ora 11:59
alt-text Actualizat: 07.11.2026, ora 12:04
  • Marius Șumudică (55 de ani), antrenorul lui CFR Cluj, a vorbit despre performanțele lui Andrei Cordea (27 de ani), pe care îl vede drept o soluție potrivită pentru echipa națională.
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Atacantul de la CFR Cluj se va despărți de club la începutul perioadei de mercato din iarnă, după ce a bătut palma cu chinezii de la Yunnan Yukun, transfer confirmat chiar de tehnicianul echipei.

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Marius Șumudică: „Cordea merită să fie la echipa națională”

„Cordea este jucătorul lui CFR până în ianuarie și, din punctul meu de vedere, cât va putea și cât va duce, va juca la CFR până în ianuarie.

Este jucătorul CFR-ului. În ianuarie va pleca. Până atunci, în meciurile care sunt de jucat, dacă va fi sănătos, îl voi folosi.

Din punct de vedere al cifrelor și la ceea ce face Cordea, merită să fie în echipa națională. Și cred că mai sunt jucători la CFR care vor crește și vor bate la ușile echipelor naționale”, a declarat Marius Şumudică, la conferință, potrivit gsp.ro.

Andrei Cordea a debutat în tricoul echipei naționale pe 5 septembrie 2021. A fost integralist, sub comanda lui Mirel Rădoi, în victoria cu Liechtenstein din preliminariile CM 2022, scor 2-0. A mai bifat alte 4 selecții, ultima într-un amical cu Slovenia, 1-2, pe 17 noiembrie 2022.

10 goluri
a produs Andrei Cordea în tricoul lui CFR Cluj, în acest sezon (18 meciuri). A marcat de 6 ori și a livrat 4 pase decisive

În privința plecării, CFR Cluj și Yunnan Yukun au stabilit toate detaliile transferului. În China, Cordea îi va avea colegi pe românii Alexandru Ioniță (31 de ani) și Andrei Burcă (33 de ani).

Ardelenii vor încasa 600.000 de euro, în timp ce jucătorul va renunța la restanțe salariale în valoare de 140.000 de euro și ar urma să câștige un milion de euro pe an în China.

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CFR Cluj - Dinamo Foto sportpictures.eu .jpg

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Andrei Cordea a ajuns gratis la CFR Cluj în vara anului 2025, după despărțirea de Al Tai (Arabia Saudită).

El s-a impus rapid ca titular în tricoul „feroviarilor” și a devenit unul dintre cei mai importanți fotbaliști ai grupării din Gruia.

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