Cordea a semnat! CFR Cluj își pierde unul dintre cei mai importanți jucători » Cât încasează ardelenii

Andrei Cordea (27 de ani) va pleca de la CFR Cluj în ianuarie 2027.

Ardelenii au ajuns la un acord cu Yunnan Yukun, formație din prima ligă a Chinei.

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Toate documentele pentru transfer ar fi fost semnate, iar Cordea va rămâne la CFR Cluj până la deschiderea perioadei de mercato din iarnă.

Andrei Cordea pleacă în China. Câți bani va primi CFR Cluj

CFR Cluj și Yunnan Yukun au stabilit toate detaliile transferului. În China, Cordea îi va avea colegi pe românii Alexandru Ioniță (31 de ani) și Andrei Burcă (33 de ani).

Ardelenii vor încasa 600.000 de euro, iar Cordea va renunța la restanțe salariale în valoare de 140.000 de euro, conform gsp.ro.

Transferul îi va aduce lui Cordea și o creștere importantă a veniturilor.

Un milion de euro pe an ar urma să câștige Andrei Cordea în China, cu tot cu bonusuri. Salariul de bază ar fi de 800.000 de euro pe sezon

Andrei Cordea a ajuns gratis la CFR Cluj în vara anului 2025, după despărțirea de Al Tai (Arabia Saudită).

El s-a impus rapid ca titular în tricoul „feroviarilor” și a devenit unul dintre cei mai importanți fotbaliști ai grupării din Gruia.

FOTO. CFR Cluj - Dinamo 2-2

În acest sezon, atacantul a bifat 18 meciuri în tricoul celor de la CFR Cluj. A marcat 6 goluri și a reușit 4 pase decisive.

Novara, FC Hermannstadt, Academica Clinceni, FCSB, Al-Tai, CFR Cluj sunt echipele pentru care a jucat Andrei Cordea de-a lungul carierei.

3.000.000 de euro este cota lui Andrei Cordea, potrivit transfermarkt.ro

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