Bogdan Andone, luat la țintă Atac fără menajamente după victoria lui FC Argeș cu Dinamo: „E o porcărie, nu te ajută cu nimic” +34 foto
FC Argeș. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Superliga

Bogdan Andone, luat la țintă Atac fără menajamente după victoria lui FC Argeș cu Dinamo: „E o porcărie, nu te ajută cu nimic”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 07.11.2026, ora 11:17
alt-text Actualizat: 07.11.2026, ora 11:19
  • FC Argeș - Dinamo 2-1. Comentatorul sportiv Bogdan Cosmescu a reacționat dur la adresa piteștenilor, după victoria de vineri din Superligă.
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Echipa lui Bogdan Andone a câștigat primul meci după 10 etape consecutive fără succes, însă comentatorul TV a contestat jocul acesteia, care se bazează pe un stil foarte defensiv.

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Bogdan Cosmescu: „Zeul fotbalului a dormit astăzi. Nu este fotbal”

„Este o nedreptate profundă. Nu e bine să câştigi jucând cu cinci fundaşi centrali, doi laterali şi doi prin faţă. Zeul fotbalului a dormit astăzi (n.r. vineri). Nu este fotbal.

Nu te ajută cu nimic. Ai luat trei puncte la Craiova făcând la fel. Nu poţi face asta tot timpul. Asta nu e ciuguleală. Este «nejucat».

Apără-te mai sus! A băgat toţi fundaşii centrali. Intra şi Bogdan Andone dacă era fundaş central. Şi dacă făceau egal, era mult. Fantastic! Fotbalul este un sport ciudat. În niciun alt sport colectiv, FC Argeş nu câştiga. Lua de la 30 în sus. Aici a bătut, a luat trei puncte.

Nu e bine că se întâmplă aşa, pentru că nu e un fotbal care duce la progres. Este porcărie, nu fotbal. Degeaba iei licenţe. Nu te învaţă nimeni asta”, a spus Cosmescu, la Prima Sport.

FC Argeș - Dinamo Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg
FC Argeș - Dinamo Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg

Galerie foto (34 imagini)

FC Argeș - DInamo Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg FC Argeș - DInamo Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro .jpeg FC Argeș - DInamo Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg FC Argeș - DInamo Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg FC Argeș - DInamo Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg
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FC Argeș a urcat pe locul 11 în Liga 1, cu 15 puncte adunate după 15 etape, însă cu un meci în plus față de multe dintre echipele din jur.

Locurile de play-off sunt încă departe de gruparea lui Bogdan Andone, care anul trecut încheia sezonul regulat pe locul 6.

VIDEO. Golul victoriei marcat de Mendy Mamadou

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