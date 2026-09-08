„A fost la 10 minute de Craiova” De ce a picat  transferul lui Cordea în Bănie: „Mi-a spus toate detaliile contractului” » CFR, mesaj ironic

Marius Șumudică (55 de ani) a dezvăluit discuțiile purtate cu Andrei Cordea luni seară, cu câteva minute înainte de închiderea ferestrei de transferuri.

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CFR Cluj și U Craiova ajunseseră la un acord în privința transferului, însă oltenii nu au reușit să bată palma și cu fotbalistul ardelenilor.

Marius Șumudică: „Cordea a fost la 10 minute de Craiova”

Tehnicianul a transmis că atacantul său i-a cerut sfatul în privința transferului, chiar cu câteva minute înainte de miezul nopții.

„Da, Cordea este jucătorul nostru, rămâne la CFR Cluj cel puțin până în iarnă. Sperăm să aibă evoluțiile de până acum, să mai marcheze niște goluri. Probabil, în iarnă, CFR va intra la discuții și vor apărea discuții, pentru că este un jucător vandabil.

A stârnit interes și în Arabia Saudită, nu doar la Craiova și sunt tatonări și în China, pentru că în două luni ei își fac planuri pentru noul sezon. Cordea a fost la 10 minute de Craiova.

La ora 12 fără 10 minute vorbeam cu el și îmi spunea toate detaliile contractului, îmi cerea și un sfat și i-am spus că decizia este la el, știe cel mai bine. E un caracter deosebit.

Înainte să semneze sau să se înțeleagă cu un club și mai erau șapte minute ca să parafeze înțelegerea, iar el stătea la telefon cu antrenorul său, asta nu-mi denotă decât respect și nu pot decât să-i ofer același respect”, a declarat Marius Șumudică, potrivit fanatik.ro.

Unde s-ar fi blocat transferul? La salariul fotbalistului. U Craiova i-ar fi oferit lui Cordea 23.000 de euro pe lună, cu 2.000 mai puțin decât încasează la CFR Cluj, oltenii încercând să profite de problema restanțelor salariale din Gruia.

Totodată, fotbalistul ar fi urmat să încaseze și o primă de instalare, plătită în două tranșe, mai susține sursa citată.

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