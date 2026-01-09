Andrei Coubiș, oficial la U Cluj „Studenții” l-au prezentat pe fundașul crescut de AC Milan

Andrei Coubiș (22 de ani) a fost prezentat oficial de noua sa echipă, Universitatea Cluj.

Fundașul central se află la prima experiență în fotbalul românesc, el fiind crescut în Italia, acolo unde a făcut și junioratul în academia celor de la AC Milan.

După ce a ajuns în cantonamentul „studenților” din Antalya în urmă cu două zile, Andrei Coubiș a fost prezentat la formația ardeleană.

Fundașul ajunge la U sub formă de împrumut de la Sampdoria, dar „șepcile roșii” au opțiunea de a-l cumpăra definitiv, dacă acesta se va impune.

„Bine ai venit, Andrei Coubiș!

Clubul nostru a ajuns la o înțelegere cu Sampdoria pentru împrumutul, cu opțiune de cumpărare, al fundașului cu dublă cetățenie, română și italiană, Andrei Coubiș (22 de ani)”, a transmis Universitatea Cluj.

În prima parte a acestui sezon, Andrei Coubiș a fost legitimat la Sampdoria, formație din Serie B, acolo unde nu a reușit să bifeze niciun minut.

100.000 de euro este cota lui Andrei Coubiș, conform Transfermarkt

Andrei Coubiș: „E o etapă foarte importantă în cariera mea”

Miercuri, după ce a ajuns în Antalya, Coubiș a vorbit despre ce va urma pentru el la Universitatea Cluj, dar și despre motivele pentru care a ales să vină în România.

„Am venit pentru că mă gândesc că e o etapă foarte importantă în cariera mea și sper să ajut cât pot de mult echipa. N-a fost o alegerea grea. Am venit cu gândul să joc și să o fac cât mai bine.

Am văzut și eu pe internet că m-ar fi dorit Dinamo, dar, practic, a fost doar U Cluj și atât. Vreau să câștig cât de mult se poate și să-mi recapăt forma”, a declarat Coubiș, în urmă cu două zile, atunci când a ajuns în cantonamentul „studenților”.

