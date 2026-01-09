Ryan Lochte (41 de ani), fostul campion american la înot, a decis să scoată la licitație trei dintre cele șase medalii olimpice de aur câștigate în cariera sa.

Fostul sportiv a explicat că această decizie face parte dintr-un parcurs personal de terapie și transformare după divorțul de fosta soție, Kayla Reid, iar medaliile vândute au adus aproximativ 350.000 de euro.

Ryan Lochte și-a vândut trei din cele șase medalii olimpice de aur: „Fac un efort enorm pentru a mă desprinde de trecut”

Cea mai valoroasă medalie, vândută pentru aproximativ 156.500 de euro, a fost cea obținută la ștafeta 4x200 m liber de la Jocurile Olimpice de la Beijing 2008, conform gazzetta.it.

Celelalte două medalii, câștigate la ștafetele de la Rio 2016 și Atena 2004, au fost vândute pentru 104.000 de euro, respectiv 75.900 de euro.

17.000 de euro a fost prețul de pornire al licitației, iar ofertele au crescut semnificativ

Într-o postare recentă pe Instagram, Lochte a explicat gestul său:

„Aș dori să clarific vânzarea medaliilor mele. Nu am înotat niciodată pentru medaliile de aur. Pasiunea mea a fost întotdeauna să fiu unul dintre cei mai buni înotători din lume. Medaliile? Ele au fost doar cireașa de pe tortul unui parcurs incredibil.

Cu 90 de medalii internaționale, inclusiv de la Jocurile Olimpice, am avut norocul să realizez mai mult decât orice alt înotător. Dar ceea ce contează cel mai mult pentru mine este ceea ce am făcut cu ele: am dăruit medalii fanilor și copiilor din tribune, pentru că niciodată nu a fost vorba doar despre mine.

Este vorba despre a inspira următoarea generație și a-i ajuta să-și urmărească visurile. Amintirile, munca grea și legătura cu voi toți sunt cele pe care le prețuiesc cel mai mult”, a notat sportivul, pe rețelele de socializare.

Acest parcurs mă ajută să descopăr aspecte ale mele pe care înainte le neglijam. Fac un efort enorm pentru a mă desprinde de trecut, pentru că am mers cu adevărat mai departe. Îmi pare profund rău că am provocat dezamăgiri oamenilor din viața mea, inclusiv mamei copiilor mei. Aș minți dacă aș spune că am fost un soț bun, nu am fost. Lucrez la mine în fiecare zi. Ryan Lochte, fost înotător

Medaliile obținute de Ryan Lochte la Jocurile Olimpice

Jocurile Olimpice de la Rio 2016

Aur – Ștafeta 4x200 m liber

Argint – 200 m mixt individual

Jocurile Olimpice de la Londra 2012

Aur – Ștafeta 4x200 m liber

Argint – 200 m mixt individual

Argint – 200 m spate

Bronz – Ștafeta 4x100 m liber

Jocurile Olimpice de la Beijing 2008

Aur – 400 m mixt individual

Aur – Ștafeta 4x200 m liber

Aur – 200 m spate

Argint – 200 m mixt individual

Jocurile Olimpice de la Atena 2004

Aur – Ștafeta 4x200 m liber

Argint – 200 m mixt individual

