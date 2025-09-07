Telenovela Tudose continuă Bogdan Andone intervine în cazul transferului: „100% va pleca undeva” + Dani Coman nu dă înapoi: „Hotărârea e luată”

Bogdan Andone (50 de ani), antrenorul celor de la FC Argeș, a oferit propria perspectivă cu privire la transferul lui Mario Tudose (20 de ani) la FCSB.

Mutarea a întâmpinat dificultăți care au dus la tensiuni între oficialii celor două echipe.

Andone e de părere că Tudose va pleca, într-un fel sau altul, de la FC Argeș, fiind un tânăr de perspectivă, indiferent că mutarea se va realiza acum sau mai târziu.

Bogdan Andone: „Tudose va pleca 100%

„Am vorbit cu el în urmă cu două zile, seara, vreo 30 de minute după meciul cu Kosovo. Era confuz, își închisese telefonul, voia să evite orice discuții. Voia să fie concentrat la meciul contra lui Kosovo.

Nu e simplu la 20 de ani să te afli în situația asta. I-am spus și eu câteva opinii, păreri din cariera mea. E decizia lui, el știe cât de pregătit e fizic și mental pentru că FCSB este o echipă mare, cu presiune. El știe dacă poate face față.

Și dacă va rămâne la FC Argeș, în iarnă sau în vară va pleca la o echipă mare din România sau din afară 100%. Nu își va schimba atitudinea, îl cunosc destul de bine.

Nu ne-am gândit și plănuit să mai aducem alt junior în perioada asta. Avem 3-4 soluții, vom vedea ce reușim. Cel mai simplu e să găsești tot un fundaș central care joacă stânga, dar putem și dreapta. Sper să se rezolve duminică pentru ca și noi să găsim o soluție”, a spus Bogdan Andone, potrivit digisport.ro.

Mario Tudose în duel Denis Alibec, în FCSB - FC Argeș 0-2

Dani Coman: „Hotărârea e luată. Orice jucător e de vânzare la prețul corect”

Președintele argeșenilor rămâne ferm pe poziții în privința sumei cerute de club pentru Tudose, după ce sâmbătă a intrat în conflict cu Mihai Stoica pe tema negocierilor.

Tot sâmbătă, Dani Coman a confirmat că suma de transfer stabilită pentru Tudose se ridică la un milion de euro .

„Azi sau mâine până se termină perioada de transferuri se va lua o hotărâre. Din punctul nostru de vedere hotărârea e luată. Oricare jucător e de vânzare, dar la prețul cerut de noi. Cel pe care îl considerăm corect pentru valoarea jucătorului.

Suntem pregătiți să punem ceva în loc. Eu am trăit multe în viața asta, și în fotbal și în afară. Nu mă impresionează și nu sunt ranchiunos. E posibil orice în orice moment, da. Azi mă cert, mâine mă împac. Dar să nu mă deranjeze.

Noi am stabilit un preț. Nici nu am apucat să dialogăm și să le spunem prețul pe care îl vrem. Nu era mult mai mare față de ce ofereau ei. Nu am mai apucat să negociem.

Discuția s-a terminat când le-am spus că vrem să negociem. A fost prețul pus de domnul Becali, iar într-o negociere nu există doar o parte”, a declarat Dani Coman.

