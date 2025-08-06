Simona Halep (33 de ani) va reveni pe iarba de la Wimbledon, în anul 2026.

va reveni pe iarba de la Wimbledon, în anul 2026. Campioana din 2019 a anunțat că va face echipă cu Horia Tecău în proba de dublu mixt rezervată legendelor.

Simona Halep și Horia Tecău vor face echipă din postura de membri ai All England Club. Simona a obținut acest statut în anul 2019, când a devenit campioană în proba de simplu, în timp ce Horia s-a impus în anul 2015, la dublu.

De altfel, fostul lider mondial a dezvăluit ca a fost invitată să participe și la ediția din acest an, dar a considerat că este prea devreme pentru ea să joace într-un turneu al legendelor. Halep s-a retras în luna februarie, după ce a fost eliminată de la Transylvania Open.

Simona Halep: „Am hotărât ca la anul să jucăm împreună dublu mixt”

„Am fost invitată şi acum să joc, dar am simţit că nu e încă momentul şi nu e timpul să fiu legendă. E prea devreme după retragere. Am vorbit cu Horia şi am hotărât ca la anul să jucăm împreună dublu mixt .

Nu m-am interesat de reguli, dar va trebui să mă antrenez, încă nu sunt pregătită mental, dar cu siguranţă o să ne motivăm unul pe altul. Să joci la Wimbledon e ceva, înseamnă mult.

În tenis plănuieşti peste o săptămână, lună, chiar şi peste un an. Aşa era rutina mea mentală, tot timpul plănuiam ceva. Acum mă gândesc la ziua de azi, să trăiesc azi la maximum şi să las un pic şi viaţa să mă surprindă” a declarat Simona Halep, potrivit as.ro.

Horia Tecău: „Vreau să joc de două ori în competiția legendelor”

În urmă cu câteva zile, Tecău își exprima dorința de a juca, alături de Halep, în proba de dublu mix rezervată legendelor.

„Mai vreau să joc de două ori în competiţia asta a legendelor. Mai vreau să joc o dată cu Jean-Julien Rojer şi să retrăim parteneriatul nostru jucând la acest turneu.

Mai târziu, nu ştiu exact când, vreau să joc cu Simona. E şi competiţie de mixt. Mi-ar plăcea să trăiesc experienţele astea.I-am zis deja Simonei, m-am şi întâlnit cu ea la finala feminină. Ea ştie de dorinţa mea şi să vedem în anii următori, să vedem ce se mai întâmplă.

E frumos să fii competitiv în meciurile astea, chiar dacă este un sistem de distracţie şi de fun, nu e serios competitiv.

Mai ales că se întâmplă acolo, la Wimbledon, un turneu atât mare, unde îţi place să revii”, a declarat și Horia Tecău, potrivit sursei citate.

Horia Tecău (stânga), campion la Wimbedon, în proba de dublu, alături de Jean-Julien Roger/ Foto: IMAGO

