Cristi Balaj (53 de ani), președintele CFR Cluj, a anunțat că gruparea ardeleană a cerut Ligii Profesioniste de Fotbal amânarea meciului din etapa #7 din Superliga.

Echipa pregătită de Dan Petrescu (57 de ani) se confruntă cu probleme legate de accidentări, din cauza volumului ridicat de meciuri.

Dacă solicitarea celor de la CFR Cluj va fi aprobată de LPF, partida cu Oțelul Galați, programată pe 24 august, de la ora 16:15, va fi reprogramată.

Ardelenii ar avea astfel o săptămână liberă între turul și returul play-off-ului din Europa League sau Conference League.

CFR vrea să amâne meciul cu Oțelul: „Avem mulți jucători accidentați”

„Suferim în urma accidentărilor. Avem o situație excepțională. Suntem angrenați în cupele europene și avem mulți jucători accidentați, unii dintre ei pe aceleași poziții.

Având această situație excepțională, am trimis o adresă la Ligă pentru a amâna un meci, cu Oțelul Galați.

E partida între meciurile din play-off. Sunt date când e pauza pentru echipele naționale”, a declarat Cristi Balaj, la Digi Sport.

Fiind important pentru fotbalul românesc să avem o echipă în cupele europene, considerăm că ar fi oportun să se amâne această partidă Cristi Balaj

După înfrângerea cu 1-2 din meciul tur, care a fost jucat pe teren propriu, ardelenii speră la o revenire spectaculoasă pe terenul lusitanilor, ceea ce i-ar trimite în play-off-ul Europa League.

Partida Braga – CFR Cluj este programată astăzi, de la ora 21:30.

Meciul va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport

În cazul unei eliminări din Europa League, CFR Cluj va continua în play-off-ul Conference League, ultima șansă de a accede în grupele unei competiții europene în acest sezon.

Clubul a amânat deja partida cu Csikszereda, din etapa #5, care a fost reprogramată pentru 16 octombrie 2025.

Cum ar fi arătat calendarul CFR Cluj în august fără amânarea partidei cu Csikszereda și fără eventuala reprogramare a duelului cu Oțelul:

3 august: CFR - Craiova 2-3

7 august: CFR - Braga 1-2

10 august: Csikszereda - CFR (amânat)

14 august: Braga - CFR (21:30)

16 august: CFR - Botoșani

21 august: Play-off Conference League / Europa League

24 august: Oțelul - CFR (clujenii au cerut amânarea)

28 august: Play-off Conference League / Europa League

30 august: CFR - FCSB

