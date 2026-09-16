„M-au luat transpirațiile, tremuratul” Dinamovistul remarcat de Hagi, despre cum a reacționat când s-a văzut pe listă

Andrei Mărginean, 25 de ani, este una dintre surprizele lui Gheorghe Hagi pe lista extinsă a convocărilor pentru această toamnă

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Mijlocașul central al lui Dinamo povestește cum a reacționat la această veste și ce așteptări are.

Andrei Mărginean: „Când am văzut, nu am știut cui să spun”

„Chiar da, e o bucurie. Nu am văzut pe internet, dar am primit o poză pe WhatsApp. M-au luat transpirațiile, tremuratul. Am zis că nu știu ce se întâmplă.

E un sentiment pe care nu îl pot descrie, e ceva wow pentru mine, mai ales uitându-mă în spate la ce s-a întâmplat.

Nu am știut să reacționez. Când am văzut, nu am știut cui să spun. I-am sunat pe părinții mei, am sunat un prieten bun, i-am zis și prietenei mele.

N-am putut să mă abțin. Le-am zis: «Vă rog frumos să stați și voi calmi». Trebuie să rămân cu picioarele pe pământ și să muncesc în continuare.

Ar fi un vis devenit realitate să ajung la echipa națională. Până atunci, mai avem un meci duminică și să vedem ce se va întâmpla", a spus Andrei Mărginean, conform sport.ro.

Cei 48 de jucători de pe lista convocărilor preliminare sunt următorii:

PORTARI

Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 2/0), Valentin COJOCARU (Pogon Szczecin | Polonia, 0/0), Laurențiu POPESCU (Universitatea Craiova, 0/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 5/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 1/0), Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 25/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 30/1), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 3/0), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Alexandru PAȘCANU (FC Rapid 1923, 1/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 10/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 46/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 2/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei BORZA (Çorum | Turcia, 2/0), Lisav EISSAT (Bristol City, 4/0), Raul OPRUȚ (Dinamo, 5/0);

MIJLOCAȘI

Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 14/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 8/0), Marius MARIN (Al Nasr | EAU, 35/0), Andrei MĂRGINEAN (Dinamo, 0/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 75/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 87/15), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 2/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 8/0), David MATEI (Universitatea Craiova, 2/0), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 39/4), Constantin GRAMENI (FC Rapid 1923, 0/0);

ATACANȚI

Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11), Darius OLARU (Union Saint-Gilloise | Belgia, 28/0), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 18/1), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 7/0), David MICULESCU (FCSB, 8/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 54/8), Florin TĂNASE (Omonia | Cipru, 28/5), Valentin MIHĂILĂ (Çaykur Rizespor | Turcia, 36/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 6/1), Rareș ILIE (Mantova | Italia, 0/0), Ianis STOICA (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 22/3), Denis DRĂGUȘ (FCSB, 28/7), Louis MUNTEANU (D.C. United | SUA, 6/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 9/2), Denis ALIBEC (Farul Constanța, 45/6), Alexandru MUSI (Dinamo, 0/0).

Programul României în Nations League

25 septembrie, 21:45. Suedia - România (Strawberry Arena, Solna)

28 septembrie, 21:45. România - Bosnia (Arena Națională)

2 octombrie, 21:45. Polonia - România (Stadion Narodowy, Varșovia)

5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)

14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)

17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

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