Edi Iordănescu, ofertat de FCSB Gigi Becali a dezvăluit discuția purtată cu antrenorul liber de contract: „El decide tot!”

Gigi Becali (68 de ani), patronul FCSB, a dezvăluit că i-a propus lui Edi Iordănescu (48 de ani) să antreneze echipa roș-albastră.

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Tehnicianul este liber de contract din 31 octombrie 2025, de când s-a despărțit de Legia Varșovia, după numai patru luni petrecute pe banca formației poloneze.

De atunci, Iordănescu a avut discuții cu mai multe cluburi, dar nu a revenit în antrenorat.

Gigi Becali l-a chemat pe Edi Iordănescu la FCSB

Marius Baciu ar putea fi demis de la FCSB dacă echipa sa nu va câștiga derby-ul cu U Craiova de sâmbătă. În acest sens, conducerea clubului a căutat mai multe variante de înlocuitori.

Printre numele despre care s-a vorbit se numără Marius Șumudică, Florin Maxim, Ianis Zicu și Andrei Prepeliță. Acum Gigi Becali a dezvăluit că a luat în calcul și varianta Edi Iordănescu.

„M-am întâlnit cu Edi (Iordănescu). I-am zis: «Ce faci?». A răspuns: «Sunt șomer». I-am mai spus: «Fii atent! Vii, nu îți dau niciun ban. Că nu concep să mănânci bătaie și să iei bani și risc un an cu tine. Tu vii și nu iei niciun ban».

Și dacă tu ești un antrenor deștept, înseamnă că tu trebuie să câștigi. Și atunci i-am zis: «Nu îți dau bani acum, dar îți dau dublu la performanță. Tu cât ceri, eu îți dau dublu la performanță».

Și el decide tot. La final îi adaug și salariu și prime duble”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport.

Edi Iordănescu nu este străin de FCSB. Antrenorul a mai pregătit echipa roș-albastră în perioada august - noiembrie 2021.

A rezistat doar 12 meciuri pe banca echipei, având un bilanț de 8 victorii, 2 remize și 2 înfrângeri.

De-a lungul carierei sale, Iordănescu Jr. le-a mai pregătit pe Târgu Mureș, Pandurii, CSKA Sofia, Astra Giurgiu, CFR Cluj, Gaz Metan Mediaș și Legia Varșovia. A fost și selecționerul României între 2022 și 2024.

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