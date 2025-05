Andrei Mărginean (23 de ani) va continua la Dinamo și în sezonul următor, după ce clubul din Ștefan cel Mare a decis să-l transfere definitiv de la Sassuolo.

„Câinii” au achitat clauza și pentru un alt jucător împrumutat, Raul Opruț.

Mijlocașul central, împrumutat inițial în vara anului trecut, s-a impus rapid ca un jucător important și polivalent pentru antrenorul Zeljko Kopic.

Mărginean, prima reacție după transferul definitiv în Superliga: „Am arătat că pot juca la Dinamo”

„Am aflat și eu ieri. Am fost foarte fericit, am vorbit și cu părinții mei, s-au bucurat și ei. Pentru asta am tras, am muncit, să arăt că sunt un jucător bun pentru Dinamo.

E o satisfacție destul de mare. Am muncit pentru asta. Chiar dacă la început nu am jucat atât de mult pe cât mi-am dorit, am înțeles situația și am arătat că pot juca la Dinamo.

Nu cred că a fost un play-off neapărat dezamăgitor pentru noi, dar înfrângerile cu FCSB au fost dure, când vedeam că e 3-0 la pauză (n.r. în returul din play-off), mă simțeam umilit”, a declarat Mărginean, conform digisport.ro.

A fost o decizie foarte bună să vin la Dinamo, mă felicit. Avem încredere pentru sezonul viitor, cu Craiova ne dorim să câștigăm și să lăsăm o impresie bună Andrei Mărginean

Pe lângă postul său principal, Mărginean a fost folosit și pe poziția de fundaș central în nouă din cele 32 de partide jucate.

Înainte de transferul în Superliga, Mărginean a mai evoluat la echipe precum Messina și Novara în Serie C, dar și în Serie B, unde a jucat pentru Ternana.

250.000 de euro valorează Mărginean, conform transfermarkt.com. Atât a plătit și Dinamo pentru a-l transfera definitiv

