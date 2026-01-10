Totul pentru Trump  Emmanuel Macron a modificat data summitului G7 pentru ca președintele SUA să poată organiza lupte MMA la Casa Albă

Emmanuel Macron (48 de ani), președintele Franței, a modificat datele pentru organizarea summitului G7 pentru a evita o neconcordanță cu agenda liderului american Donald Trump (79 de ani).

Summitul G7 fusese stabilit inițial pentru perioada 14-16 iunie la Évian-les-Bains, în Franța. Ca urmare a deciziei lui Macron, acesta va fi decalat cu o zi.

Dorința lui Trump de organiza lupte MMA la Casa Albă a modificat data summitului G7

Emanuel Macron a luat decizia de a modifica datele summitului pentru ca președintele Donald Trump să poată fi prezent la eveniment.

Dacă s-ar fi păstrat datele inițiale, 14-16 iunie, Trump nu ar fi putut ajunge la eveniment. Motivul? Liderul american va organiza pe 14 iunie, zi în care acesta aniversează 80 de ani, o gală MMA chiar la Casa Albă.

„Deoarece este liderul lumii libere, partenerii noştri au considerat că participarea preşedintelui Trump la summitul G7 era esenţială.

Au modificat cu amabilitate datele pentru a ține cont de agenda președintelui american” , a declarat responsabilul de rang înalt al Casei Albe, conform news.ro.

Cum s-a ajuns la organizarea galei UFC de la Casa Albă

Donald Trump este un mare fan MMA, fiind prezent la galele UFC înainte, dar și după preluarea celui de-al doilea mandat ca președinte.

Pentru a marca într-un mod grandios aniversarea a celor 80 de ani, președintele Statelor Unite a contat pe prietenia sa de peste două decenii cu șeful celei mai mari ligi de arte marțiale mixte, Dana White, pentru a-și pune planul în aplicare.

„N-am cerut eu, el a venit cu ideea la mine”, mărturisea White la Impaulsive, podcastul influencerului Logan Paul, luptător de wrestling în acest moment.

Pe 14 iunie anul viitor, vom avea o mare luptă UFC la Casa Albă, chiar la Casa Albă. declara Donald Trump pe 6 octimbrie, odată cu aniversarea zilei Marinei americane

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport