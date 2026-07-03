Contract pe 4 ani, cu clauză de reziliere Andrei Nicolescu, detalii în premieră despre ultimele mutări de la Dinamo: „Tot timpul am spus-o”

Andrei Nicolescu, președintele clubului Dinamo, a vorbit în premieră despre contractul său cu echipa alb-roșie.

Oficialul a dezvăluit și câte acțiuni mai deține în societatea care conduce clubul Dinamo.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

În luna februarie a anului 2023, compania Red&White 2022 Management a intrat în posesia a peste 72% din acțiunile clubului Dinamo de la firma Lotus, societate care era administrată de Dorin Șerdean. S-a plătit atunci jumătate de milion de euro.

Andrei Nicolescu: „Acum cred că mai am 2% sau ceva de genul ăsta”

În 2023, Nicolescu deținea 60% din Red&White, iar Eugen Voicu avea 40%. Cotele în societate au suferit modificări după cooptarea altor acționari, astfel că procentele lui Nicolescu și Voicu au fost diminuate.

Acum, președintele actual al lui Dinamo a precizat câte acțiuni mai deține în societatea care conduce clubul.

„Tot timpul am spus în perioada asta și cine a vrut să înțeleagă a înțeles: eu am fost un deținător de acțiuni în vederea deservirii investitorilor care vin la Dinamo!

Am spus de atunci că puterea mea financiară nu mă califică pentru a deține 10-15% din acțiunile de la Dinamo.

Prin înțelegerea pe care am făcut-o, mai ales după ce a ieșit domnul Voicu din acționariat, acelea să fie împărțite la majorările succesive de capital către acționarii care, la momentele respective, își aduseseră aportul. Acum cred că mai am 2% sau ceva de genul ăsta”, a spus Nicolescu, conform prosport.ro.

Cum arată Red&White în prezent, conform ultimelor date înregistrare la Registrul Comerțului:

RNV Sport – 48%

Ioan Ovidiu Andrieș – 16%

Lusson Holdings APS (Gelu Sulugiuc)– 16%

Acționari tip listă – 20% (în această categorie sunt însumate acțiunile Certinvest, Team Sport (Bogdan Pavel), Dan Gătăianțu Jr., Andrei Nicolescu)

Din 2023, atunci când Red&White a preluat pachetul majoritar de acțiuni al clubului, compania a împrumutat Dinamo cu aproximativ 20 de milioane de euro.

Cum este împărțit acționariatul de la Dinamo:

Red&White 2022 Management – 80,77%

Asociația Peluza „Cătălin Hîldan” – 12,06%

Asociația Clubul Sportiv Fotbal Club Dinamo – 7,03 %

Lotus Perfect (Dorin Șerdean) – 0,1%

Asociația Dinamo- Socios – 0,024%

Cionca Andrei Valentin – 0,0068%

Sorin Preda – 0,0068%

Andrei Nicolescu, despre înțelegerea sa cu Dinamo: „E un contract pe patru ani, cu clauză de reziliere”

Nicolescu a vorbit în premieră și despre contractul său cu Dinamo.

„Eu nu am avut contract la Dinamo. Am fost administrator special neremunerat până la ieșirea din insolvență. Din septembrie anul trecut am contract.

E un contract pe patru ani, cu clauză de reziliere. Iar acum sunt remunerat”, a adăugat președintele clubului.

Oficialul a mai explicat că poate fi înlăturat din funcția pe care o ocupă dacă Dinamo nu-și îndeplinește obiectivele la finalul sezonului:

„Mandatul meu este tot timpul pe masa acționarilor. Dacă nu le convine ceva sau este ceva nealiniat cu principiile pe care le avem, asta se discută în interior și se ia o decizie”.

În prima etapă a sezonului viitor, echipa antrenată de Nuno Campos va juca cu Petrolul, duminică, 19 iulie, de la ora 19:30.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport