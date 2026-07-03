Fotbalul ieșean se pregătește de încă o mare reorganizare.

CSM Iași 2020, clubul aflat în subordinea Primăriei Municipiului Iași, este pregătit să preia dreptul de participare în Liga 2 de la ACSM Politehnica Iași, aflată în insolvență.

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La aproape un an de la intrarea în insolvență a ACSM Politehnica Iași, club de drept privat finanțat în ultimii ani din fonduri publice, este pe punctul de a-și ceda locul din Liga 2 către CSM Iași 2020, clubul de drept public nou-înființat de Primăria Municipiului Iași.

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Poli Iași cesionează locul în Liga 2 către CSM Iași 2020, clubul Primăriei

Documentele analizate de GOLAZO.ro arată însă că cesiunea nu presupune doar transferul dreptului de participare în campionat.

Clubul Primăriei va trebui să preia atât obligațiile rezultate din activitatea fotbalistică a Politehnicii Iași, cât și datoriile către jucători, antrenori, personal tehnic și auxiliar, alte cluburi și asociații sportive, precum și obligațiile față de AJF, FRF, LPF și cele rezultate din hotărâri FIFA sau TAS.

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Potrivit tabelului definitiv al creanțelor depus la instanță, pe 1 aprilie 2026, ACSM Politehnica Iași înregistrează datorii totale de 19.475.657,08 lei, aproape 4 milioane de euro.

Decizia de a cesiona locul în Liga 2 vine după ce instanța a aprobat în aprilie celor de la ACSM Politehnica Iași planul de reorganizare judiciară pentru următorii trei ani.

Ziua decisivă: 9 iulie

Adunarea creditorilor ACSM Politehnica Iași a fost convocată pentru 9 iulie, având pe ordinea de zi un singur punct cu miză majoră: aprobarea cesiunii dreptului de participare în Liga 2 către CSM Iași 2020, clubul de drept public al Primăriei.

Propunerea a fost formulată de administratorul special al debitoarei, Florin Briaur.

Convocatorul publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență, analizat de GOLAZO.ro, invocă prevederile Regulamentului de Organizare a Activității Fotbalistice (ROAF).

Acesta permite cesionarea locului din campionat de la un club de drept privat la unul de drept public din aceeași localitate, dacă autoritatea publică demonstrează că a finanțat clubul privat și că a înființat clubul care preia dreptul de participare.

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Potrivit tabelului definitiv al creanțelor depus în dosarul de insolvență și analizat de GOLAZO.ro, masa credală a clubului se ridică la 19.475.657,08 lei, circa 3.895.131 de euro.

Datoria totală este structurată în patru categorii principale:

Creanțe salariale (jucători și staff tehnic) - 4.838.235,73 lei

Creanțe garantate (ANAF) - 13.266.553 lei

- Creanțe bugetare (Consiliul Județean Iași) - 63.750 lei

Creditori chirografari - 1.307.118,35 lei

Fotbaliștii cu cele mai mari datorii

Dintre foștii jucători ai Politehnicii Iași, cea mai mare creanță individuală îi aparține internaționalului albanez Florian Kamberi, în timp ce mai mulți fotbaliști străini și români figurează cu sume importante în tabelul de insolvență.

Florian Kamberi – 306.159 lei

– Boben Matija – 221.510,65 lei

– Goncalo Filipe Carmo Teixeira – 214.830 lei

– Nicolas Samayoa – 202.693,89 lei

– Adama Diakhaby – 171.580,08 lei

– Marchioni Garobbio – 164.398,28 lei

– Tailson Pinto Goncalves – 149.098,43 lei

Guilherme Araujo Soares – 145.278,47 lei

Alin Roman – 147.261,45 lei

Mihai Bordeianu – 138.598,53 lei

Printre creditorii se află și foști foștii antrenori Tony Da Silva (79.880 lei) și Vasile Miriuță (119.398,75 lei), precum și Silviu Lung (42.275 lei), Fernandez Collado Jesus (127.139,65 lei) sau Rareș Ispas (129.318,63 lei).

Florin Briaur: „Singura variantă legală prin care mai putem avea fotbal de Liga 2 la Iași”

Florin Briaur, administratorul special al ACSM Politehnica Iași, susține că varianta cesiunii dreptului de participare către CSM Iași 2020 reprezintă singura soluție legală pentru ca Iașiul să mai poată avea fotbal de Liga 2 în sezonul următor.

„Deocamdată, suntem în faza în care așteptăm decizia Consiliului Local Iași în vederea cesiunii dreptului de participare în Liga 2 către CSM Iași 2020.

Este singura variantă legală prin care mai putem avea fotbal de ligă secundă la Iași. Această cesiune este extrem de importantă și pentru Academia Politehnicii Iași, dar și pentru întreaga mișcare fotbalistică locală.

Întotdeauna am spus că Poli este echipa comunității și avem obligația cu toții să facem tot ceea ce depinde de noi pentru a oferi comunității ieșene șansa de a fi reprezentată în eșaloanele superioare ale competițiilor naționale”, a declarat Briaur pentru Liga2.ro.

Primarul Mihai Chirica susține cesiunea: „Protejează investițiile făcute din bani publici”

Întotdeauna am spus că Poli este echipa comunității și avem obligația cu toții să facem tot ceea ce depinde de noi pentru a oferi comunității ieșene șansa de a fi reprezentată în eșaloanele superioare ale competițiilor naționale”, a declarat Briaur pentru Liga2.ro.Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, susține cesiunea

Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, susține cesiunea pentru ca Iașul să aibă în continuare echipă în Liga 2.

„După cum se știe, Asociația Club Sportiv Municipal Politehnica Iași are, în urma rezultatelor sportive obținute în sezonul competițional 2025–2026, dreptul de participare în Campionatul Național Liga a II-a.

În același timp, clubul traversează o situație economico-financiară deosebit de dificilă, fiind supus procedurii generale de insolvență și desfășurându-și activitatea în baza unui plan de reorganizare judiciară.

Astfel, în lipsa soluției prevăzute de acest proiect de hotărâre, există riscul real ca Municipiul Iași să își piardă reprezentarea în fotbalul profesionist.

Pe de altă parte, CSM Iași 2020 are capacitatea administrativă necesară dezvoltării unei secții de fotbal și asigurării continuității activității sportive la nivel profesionist.

Astfel, preluarea activității sportive de către CSM Iași 2020 este soluția legală și rațională, pentru că permite menținerea orașului pe harta fotbalului profesionist românesc, asigură continuitatea unei tradiții sportive și protejează investițiile făcute din bani publici”, a declarat Chirica potrivit sursei citate.

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