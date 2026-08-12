PSG e supercampioana Europei Francezii au învins Aston Villa și și-au apărat trofeul câștigat anul trecut

PSG a cucerit Supercupa Europei, după ce a învins Aston Villa, scor 2-1.

Francezii au reușit, astfel, să-și apere trofeul cucerit anul trecut.

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PSG și Aston Villa au oferit un duel spectaculos pe „Red Bull Arena” din Salzburg.

PSG e supercampioana Europei pentru al doilea an consecutiv

Formația antrenată de Unai Emery a început curajos partida, în ciuda faptului că în această vară i-a pierdut pe doi dintre cei mai importanți jucători ai săi: Morgan Rogers, transferat la Chelsea, și Youri Tielemans, ajuns la Manchester United.

Francezii au ieșit și ei la joc și au lovit la prima mare ocazie avută la poarta lui Bizot. Kvaratskhelia a deschis scorul cu un șut năpraznic din interiorul careului. Era minutul 20.

PSG a preferat să se retragă în defensivă, iar acest lucru a costat-o. Pe finalul primei reprize, englezii au pus presiune constantă pe careul advers, iar în cele din urmă au restabilit egalitatea.

Aruncat în premieră în luptă de Unai Emery, Brian Madjo (17 ani) l-a învins pe Safonov. Înainte de a-și trece numele pe tabelă, tânărul atacant englez mai ratase câteva ocazii importante.

Prima șansă de gol a reprizei secunde i-a aparținut lui McGinn, care a încercat să-l învingă pe Safonov cu un șut de la marginea careului, dar portarul rus al francezilor a fost la post.

PSG a reușit să dea lovitura în minutul 61. Scăpat singur spre poartă, Doue a reușit să-l învingă pe Bizot.

Inițial, golul a fost anulat pentru ofsaid, dar, după consultarea VAR, arbitrul Omar Artan a arătat centrul terenului.

Reluările TV au arătat că Matty Cash a fost cel care l-a ținut în joc pe fotbalistul francez.

S-a terminat 2-1 pentru PSG, iar francezii au reușit să-și apere trofeul cucerit anul trecut tot în fața unei echipe din Anglia, Tottenham.

Formația de pe Parc des Princes a devenit a 12-a echipă din istorie care câștigă de două ori sau mai mult Supercupa Europei, după:

Real Madrid (6)

FC Barcelona/ AC Milan (5)

Liverpool (4)

Atletico Madrid/ Ajax (3)

Chelsea / Bayern Munchen / Valencia / Juventus / Anderlecht (2)

PSG - Aston Villa 2-1

Au marcat: Kvaratskhelia ('20), Doue ('61) / Madjo ('45+1)

Min.90+5 - Final de meci la Salzburg! PSG își apără trofeul cucerit anult trecut.

Repriza secundă va fi prelungită cu minimum 5 minute

Min.75 - Dublă schimbare la PSG: ies Nuno Mendes și Joao Neves, intră Fabian Ruiz și Lucas Hernandez.

Min.74 - Alysson pătrunde pe partea dreptă, centrează, Safonov respinge în față, mingea ajunge la Bogard, care șutează, însă Zaire - Emery se aruncă eroic și respinge.

Min.72 - Triplă schimbare la Aston Villa: ies Madjo, McGinn și Kamara, intră Abraham, Alysson și Bogarde.

Min.71 - Nuno Mendes șutează puternic de la marginea careului, dar Bizot intervine.

Min.64 - Joao Gomes vede cartonașul galben după o intrare dură asupra lui Doue.

Min.63 - Șansă uriașă pentru Aston Villa! Bunedia l-a luat la țintă pe Safonov dintr-o poziție favorabilă.

Min.61 - GOL PSG, 2-1! Doue primește o minge în adâncime, scapă singur cu Bizot și îl învinge pe acesta. Inițial reușita a fost anulată pe motiv de ofsaid, dar după verificarea VAR arbitrul somalez a arătat centrul terenului.

Min.51 - McGinn șutează de la marginea careului, dar Safonov se întinde și respinge. La faza imediat următoare, Pau Torres vede cartonașul galben pentru un fault tare asupra lui Doue.

Min.46 - Start în repriza secundă. Luis Enrique face prima schimbare: iese Akliouche, intră Dembele.

Min.45+3 - Final de primă repriză la Salzburg.

Prima repriză este prelungită cu minimum 2 minute

Min.45+1 - GOL Aston Villa, 1-1! McGinn centrează de pe partea dreaptă, Madjo câștigă duelul cu Pacho și reia cu latul sub transversală.

Min.44 - O nouă ratare semnată de Madjo! Atacantul de 17 ani îl dezechilibrează pe Pacho, șutează din interiorul careului, dar mingea lovește bara.

Min.42 - Defensiva lui PSG se clatină serios. Marquinios și Safonov au respins in extremis la încercările lui Lindelof și Kamara.

Min.41 - Madjo este găsit excelent în apropierea careului de 6 metri, cu o centrare de pe partea dreaptă, însă reia cu capul puțin peste poartă.

Min.35 - Madjo pătrunde în careu, dar șutează puțin pe lângă poartă.

Min.20 - GOL PSG, 1-0! Kvaratskhelia primește o minge la marginea careului, pătrunde și șutează puternic la colțul scurt, fără șansă pentru Bizot.

Min.13 - Kamara își încearcă norocul de la distanță, însă șutul său trece mult pe lângă poarta lui Safonov.

Min.11 - Kvaratskhelia încearcă să-l depășească pe Cash, dar este blocat de fundașul polonez.

Min.3 - Maatsen are o incursiune frumoasă pe flancul stâng, driblează un adversar, pătrunde în careu și centrează la firul ierbii, dar mingea este respinsă în corner.

Min.1 - Start de meci la Salzburg.

Echipele de start:

PSG: Safonov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes - Joao Neves, Vitinha, Zaire-Emery, Akliouche, Doue, Kvaratskhelia

Safonov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes - Joao Neves, Vitinha, Zaire-Emery, Akliouche, Doue, Kvaratskhelia Rezerve: Chevalier - Lucas Beraldo, Zabarnyi, Fabián Ruiz, Dembélé, Digne, L. Hernández, Mayulu, Dro Fernández, Barcola, Ndjantou, Mbaye

Chevalier - Lucas Beraldo, Zabarnyi, Fabián Ruiz, Dembélé, Digne, L. Hernández, Mayulu, Dro Fernández, Barcola, Ndjantou, Mbaye Antrenor: Luis Enrique

Luis Enrique Aston Villa: Bizot - Cash, Lindelof, Pau Torres, Maatsen - McGinn, Joao Gomes, Kamara, Hemmings - Buendia, Madjo

Bizot - Cash, Lindelof, Pau Torres, Maatsen - McGinn, Joao Gomes, Kamara, Hemmings - Buendia, Madjo Rezerve: Wright, Asemota - Mings, Barkley, Abraham, Bogarde, Nedeljković, Rowe, Alysson, Cisse, Burrowes, Lynch

Wright, Asemota - Mings, Barkley, Abraham, Bogarde, Nedeljković, Rowe, Alysson, Cisse, Burrowes, Lynch Antrenor : Unai Emery

: Unai Emery Stadion: Red Bull Arena (Salzburg)

Red Bull Arena (Salzburg) Arbitru: Omar Artan (Somalia). Asistenți: Liban Ahmed (Djibouti), Stephen Yiembe (Kenya). VAR: Marco Di Bello (Italia), AVAR: Guillermo Cuadra Fernandez (Spania)

Luis Enrique: „Nu am jucători la dispoziție”

Tehnicianul spaniol s-a arătat îngrijorat de forma jucătorilor săi, care au revenit la lot treptat după Cupa Mondială.

„Este primul meci oficial al sezonului și este important pentru noi. Sper să reușim la fel ca anul trecut, să fim competitivi și să ne luptăm pentru Supercupă.

M-am odihnit practic toată vara. Suntem odihniți și bucuroși că ne-am întors. Ne recuperăm jucătorii pas cu pas. Începem sezonul cu o finală, iar asta înseamnă că am făcut o treabă bună anul trecut. Obiectivul nostru este să dăm tot ce avem mai bun.

În meciurile de pregătire am avut multe absențe. Este greu de prevăzut cine va juca. Pentru orice echipă este important să câștige un trofeu european, iar miercuri vom vedea ce fel de meci vor reuși să ofere ambele echipe.

Nu am jucători la dispoziție. Unii s-au întors luni, alții s-au întors săptămâna trecută. Încercăm să ne pregătim cât mai bine posibil. Nu știu în ce stare fizică se vor afla jucătorii mei”, a declarat Enrique, potrivit as.com.

Unai Emery: „Vrem mai mult, nu ne oprim aici”

Deși performanța de a cuceri Europa League a fost una uriașă pentru Villa, antrenorul echipei își dorește și mai mult în noul sezon.

„Sunt la Aston Villa de patru ani. Sunt mulțumit de modul în care reacționăm și de modul în care reacționează jucătorii.

Jucătorii ne-au urmat și au respectat tot ceea ce încercăm să stabilim ca standarde. Vrem să ne construim propria mentalitate. Le suntem recunoscători jucătorilor. Dar vrem mai mult. Nu ne oprim aici.

Efortul rămâne același. Clubul depune un efort cu adevărat uriaș. Clubul se îndreaptă în aceeași direcție în care încerc și eu să merg.

Ne mărim bugetul grație rezultatelor bune de pe teren și prin vânzarea unor jucători. Aston Villa poate avea acum o imagine mai bună, având în vedere modul în care progresăm. Este o responsabilitate uriașă pentru mine și pentru jucători”, a spus Emery, conform straitstimes.com.

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