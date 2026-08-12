PSG e supercampioana Europei Francezii au învins Aston Villa și și-au apărat trofeul câștigat anul trecut
PSG e supercampioana Europei pentru al doilea an consecutiv/ Foto: IMAGO
Campionate

PSG e supercampioana Europei Francezii au învins Aston Villa și și-au apărat trofeul câștigat anul trecut

alt-text Ștefan Neda , Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 12.08.2026, ora 22:00
alt-text Actualizat: 13.08.2026, ora 00:19
  • PSG a cucerit Supercupa Europei, după ce a învins Aston Villa, scor 2-1.
  • Francezii au reușit, astfel, să-și apere trofeul cucerit anul trecut.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

PSG și Aston Villa au oferit un duel spectaculos pe „Red Bull Arena” din Salzburg.

Altă infuzie de bani publici la UTA Gură de oxigen în plin concordat preventiv:  30% din suma alocată pentru 93 de proiecte județene!
Citește și
Altă infuzie de bani publici la UTA Gură de oxigen în plin concordat preventiv: 30% din suma alocată pentru 93 de proiecte județene!
Citește mai mult
Altă infuzie de bani publici la UTA Gură de oxigen în plin concordat preventiv:  30% din suma alocată pentru 93 de proiecte județene!

PSG e supercampioana Europei pentru al doilea an consecutiv

Formația antrenată de Unai Emery a început curajos partida, în ciuda faptului că în această vară i-a pierdut pe doi dintre cei mai importanți jucători ai săi: Morgan Rogers, transferat la Chelsea, și Youri Tielemans, ajuns la Manchester United.

Francezii au ieșit și ei la joc și au lovit la prima mare ocazie avută la poarta lui Bizot. Kvaratskhelia a deschis scorul cu un șut năpraznic din interiorul careului. Era minutul 20.

PSG a preferat să se retragă în defensivă, iar acest lucru a costat-o. Pe finalul primei reprize, englezii au pus presiune constantă pe careul advers, iar în cele din urmă au restabilit egalitatea.

Aruncat în premieră în luptă de Unai Emery, Brian Madjo (17 ani) l-a învins pe Safonov. Înainte de a-și trece numele pe tabelă, tânărul atacant englez mai ratase câteva ocazii importante.

Prima șansă de gol a reprizei secunde i-a aparținut lui McGinn, care a încercat să-l învingă pe Safonov cu un șut de la marginea careului, dar portarul rus al francezilor a fost la post.

PSG a reușit să dea lovitura în minutul 61. Scăpat singur spre poartă, Doue a reușit să-l învingă pe Bizot.

Inițial, golul a fost anulat pentru ofsaid, dar, după consultarea VAR, arbitrul Omar Artan a arătat centrul terenului.

Reluările TV au arătat că Matty Cash a fost cel care l-a ținut în joc pe fotbalistul francez.

S-a terminat 2-1 pentru PSG, iar francezii au reușit să-și apere trofeul cucerit anul trecut tot în fața unei echipe din Anglia, Tottenham.

Formația de pe Parc des Princes a devenit a 12-a echipă din istorie care câștigă de două ori sau mai mult Supercupa Europei, după:

  • Real Madrid (6)
  • FC Barcelona/ AC Milan (5)
  • Liverpool (4)
  • Atletico Madrid/ Ajax (3)
  • Chelsea / Bayern Munchen / Valencia / Juventus / Anderlecht (2)

PSG - Aston Villa 2-1

  • Au marcat: Kvaratskhelia ('20), Doue ('61) / Madjo ('45+1)

Min.90+5 - Final de meci la Salzburg! PSG își apără trofeul cucerit anult trecut.

Repriza secundă va fi prelungită cu minimum 5 minute

Min.75 - Dublă schimbare la PSG: ies Nuno Mendes și Joao Neves, intră Fabian Ruiz și Lucas Hernandez.

Min.74 - Alysson pătrunde pe partea dreptă, centrează, Safonov respinge în față, mingea ajunge la Bogard, care șutează, însă Zaire - Emery se aruncă eroic și respinge.

Min.72 - Triplă schimbare la Aston Villa: ies Madjo, McGinn și Kamara, intră Abraham, Alysson și Bogarde.

Min.71 - Nuno Mendes șutează puternic de la marginea careului, dar Bizot intervine.

Min.64 - Joao Gomes vede cartonașul galben după o intrare dură asupra lui Doue.

Min.63 - Șansă uriașă pentru Aston Villa! Bunedia l-a luat la țintă pe Safonov dintr-o poziție favorabilă.

Min.61 - GOL PSG, 2-1! Doue primește o minge în adâncime, scapă singur cu Bizot și îl învinge pe acesta. Inițial reușita a fost anulată pe motiv de ofsaid, dar după verificarea VAR arbitrul somalez a arătat centrul terenului.

Min.51 - McGinn șutează de la marginea careului, dar Safonov se întinde și respinge. La faza imediat următoare, Pau Torres vede cartonașul galben pentru un fault tare asupra lui Doue.

Min.46 - Start în repriza secundă. Luis Enrique face prima schimbare: iese Akliouche, intră Dembele.

Min.45+3 - Final de primă repriză la Salzburg.

Prima repriză este prelungită cu minimum 2 minute

Min.45+1 - GOL Aston Villa, 1-1! McGinn centrează de pe partea dreaptă, Madjo câștigă duelul cu Pacho și reia cu latul sub transversală.

Min.44 - O nouă ratare semnată de Madjo! Atacantul de 17 ani îl dezechilibrează pe Pacho, șutează din interiorul careului, dar mingea lovește bara.

Min.42 - Defensiva lui PSG se clatină serios. Marquinios și Safonov au respins in extremis la încercările lui Lindelof și Kamara.

Min.41 - Madjo este găsit excelent în apropierea careului de 6 metri, cu o centrare de pe partea dreaptă, însă reia cu capul puțin peste poartă.

Min.35 - Madjo pătrunde în careu, dar șutează puțin pe lângă poartă.

Min.20 - GOL PSG, 1-0! Kvaratskhelia primește o minge la marginea careului, pătrunde și șutează puternic la colțul scurt, fără șansă pentru Bizot.

Min.13 - Kamara își încearcă norocul de la distanță, însă șutul său trece mult pe lângă poarta lui Safonov.

Min.11 - Kvaratskhelia încearcă să-l depășească pe Cash, dar este blocat de fundașul polonez.

Min.3 - Maatsen are o incursiune frumoasă pe flancul stâng, driblează un adversar, pătrunde în careu și centrează la firul ierbii, dar mingea este respinsă în corner.

Min.1 - Start de meci la Salzburg.

Echipele de start:

  • PSG: Safonov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes - Joao Neves, Vitinha, Zaire-Emery, Akliouche, Doue, Kvaratskhelia
  • Rezerve: Chevalier - Lucas Beraldo, Zabarnyi, Fabián Ruiz, Dembélé, Digne, L. Hernández, Mayulu, Dro Fernández, Barcola, Ndjantou, Mbaye
  • Antrenor: Luis Enrique
  • Aston Villa: Bizot - Cash, Lindelof, Pau Torres, Maatsen - McGinn, Joao Gomes, Kamara, Hemmings - Buendia, Madjo
  • Rezerve: Wright, Asemota - Mings, Barkley, Abraham, Bogarde, Nedeljković, Rowe, Alysson, Cisse, Burrowes, Lynch
  • Antrenor: Unai Emery
  • Stadion: Red Bull Arena (Salzburg)
  • Arbitru: Omar Artan (Somalia). Asistenți: Liban Ahmed (Djibouti), Stephen Yiembe (Kenya). VAR: Marco Di Bello (Italia), AVAR: Guillermo Cuadra Fernandez (Spania)

Luis Enrique: „Nu am jucători la dispoziție”

Tehnicianul spaniol s-a arătat îngrijorat de forma jucătorilor săi, care au revenit la lot treptat după Cupa Mondială.

„Este primul meci oficial al sezonului și este important pentru noi. Sper să reușim la fel ca anul trecut, să fim competitivi și să ne luptăm pentru Supercupă.

M-am odihnit practic toată vara. Suntem odihniți și bucuroși că ne-am întors. Ne recuperăm jucătorii pas cu pas. Începem sezonul cu o finală, iar asta înseamnă că am făcut o treabă bună anul trecut. Obiectivul nostru este să dăm tot ce avem mai bun.

În meciurile de pregătire am avut multe absențe. Este greu de prevăzut cine va juca. Pentru orice echipă este important să câștige un trofeu european, iar miercuri vom vedea ce fel de meci vor reuși să ofere ambele echipe.

Nu am jucători la dispoziție. Unii s-au întors luni, alții s-au întors săptămâna trecută. Încercăm să ne pregătim cât mai bine posibil. Nu știu în ce stare fizică se vor afla jucătorii mei”, a declarat Enrique, potrivit as.com.

Unai Emery: „Vrem mai mult, nu ne oprim aici”

Deși performanța de a cuceri Europa League a fost una uriașă pentru Villa, antrenorul echipei își dorește și mai mult în noul sezon.

„Sunt la Aston Villa de patru ani. Sunt mulțumit de modul în care reacționăm și de modul în care reacționează jucătorii.

Jucătorii ne-au urmat și au respectat tot ceea ce încercăm să stabilim ca standarde. Vrem să ne construim propria mentalitate. Le suntem recunoscători jucătorilor. Dar vrem mai mult. Nu ne oprim aici.

Efortul rămâne același. Clubul depune un efort cu adevărat uriaș. Clubul se îndreaptă în aceeași direcție în care încerc și eu să merg.

Ne mărim bugetul grație rezultatelor bune de pe teren și prin vânzarea unor jucători. Aston Villa poate avea acum o imagine mai bună, având în vedere modul în care progresăm. Este o responsabilitate uriașă pentru mine și pentru jucători”, a spus Emery, conform straitstimes.com.

Citește și

„E foarte greu cu atitudinea asta” Cosmin Olăroiu a răbufnit după umilința de la debut. Își atacă jucătorii: „N-au înțeles. Gata, s-a terminat!”
Campionate
15:28
„E foarte greu cu atitudinea asta” Cosmin Olăroiu a răbufnit după umilința de la debut. Își atacă jucătorii: „N-au înțeles. Gata, s-a terminat!”
Citește mai mult
„E foarte greu cu atitudinea asta” Cosmin Olăroiu a răbufnit după umilința de la debut. Își atacă jucătorii: „N-au înțeles. Gata, s-a terminat!”
De ce a lăsat Italia pentru România Matthias Verreth a dezvăluit ce l-a convins să semneze cu Dinamo + Soția lui a fost sceptică inițial
Superliga
15:14
De ce a lăsat Italia pentru România Matthias Verreth a dezvăluit ce l-a convins să semneze cu Dinamo + Soția lui a fost sceptică inițial
Citește mai mult
De ce a lăsat Italia pentru România Matthias Verreth a dezvăluit ce l-a convins să semneze cu Dinamo + Soția lui a fost sceptică inițial

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Denise Rifai pleacă, după doar șase luni, din emisiunea de la Antena 1. „Pentru mine, aventura Furnicuțele ajunge la final”
Denise Rifai pleacă, după doar șase luni, din emisiunea de la Antena 1. „Pentru mine, aventura Furnicuțele ajunge la final”
Denise Rifai pleacă, după doar șase luni, din emisiunea de la Antena 1. „Pentru mine, aventura Furnicuțele ajunge la final”
Aston Villa Supercupa Europei PSG Luis Enrique unai emery
Știrile zilei din sport
„Am pus presiune pe mine” Popovici, prima reacție după aurul cucerit la 100 m liber: „Știam că rusul e mai bun pe prima jumătate”
Înot
12.08
„Am pus presiune pe mine” Popovici, prima reacție după aurul cucerit la 100 m liber: „Știam că rusul e mai bun pe prima jumătate”
Citește mai mult
„Am pus presiune pe mine” Popovici, prima reacție după aurul cucerit la 100 m liber: „Știam că rusul e mai bun pe prima jumătate”
Pleacă Filipe Coelho? VIDEO. Răspuns ferm al antrenorului Craiovei când a fost întrebat despre demitere, dacă va fi eliminat de KuPS
Europa League
12.08
Pleacă Filipe Coelho? VIDEO. Răspuns ferm al antrenorului Craiovei când a fost întrebat despre demitere, dacă va fi eliminat de KuPS
Citește mai mult
Pleacă Filipe Coelho? VIDEO. Răspuns ferm al antrenorului Craiovei când a fost întrebat despre demitere, dacă va fi eliminat de KuPS
Popovici și Kornev, dialog savuros Provocare lansată după finala de 100m : „Vino în Rusia, o să-ți arăt eu cum trebuie să conduci!”
Înot
12.08
Popovici și Kornev, dialog savuros Provocare lansată după finala de 100m: „Vino în Rusia, o să-ți arăt eu cum trebuie să conduci!”
Citește mai mult
Popovici și Kornev, dialog savuros Provocare lansată după finala de 100m : „Vino în Rusia, o să-ți arăt eu cum trebuie să conduci!”
LPF despre Dinamo - FCSB Anunțul făcut de oficialul Ligii cu privire la disputarea partidei la Cluj: cele două condiții care trebuie îndeplinite
Superliga
12.08
LPF despre Dinamo - FCSB Anunțul făcut de oficialul Ligii cu privire la disputarea partidei la Cluj: cele două condiții care trebuie îndeplinite
Citește mai mult
LPF despre Dinamo - FCSB Anunțul făcut de oficialul Ligii cu privire la disputarea partidei la Cluj: cele două condiții care trebuie îndeplinite
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:50
Popovici și Kornev, dialog savuros Provocare lansată după finala de 100m: „Vino în Rusia, o să-ți arăt eu cum trebuie să conduci!”
Popovici și Kornev, dialog savuros Provocare lansată după finala de 100m : „Vino în Rusia, o să-ți arăt eu cum trebuie să conduci!”
00:14
Scene obscene la Supercupă FOTO. Un fan a renunțat la inhibiții după golul favoriților. Imaginile necenzurate s-au văzut la TV!
Scene obscene la Supercupă  FOTO. Un fan  a renunțat la inhibiții după golul favoriților. Imaginile necenzurate s-au văzut la TV!
21:08
„Am pus presiune pe mine” Popovici, prima reacție după aurul cucerit la 100 m liber: „Știam că rusul e mai bun pe prima jumătate”
„Am pus presiune pe mine” Popovici, prima reacție după aurul cucerit la 100 m liber: „Știam că rusul e mai bun pe prima jumătate”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!

Dan Udrea: Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!

Dan Udrea: Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!
Când începe și unde se termină filmul?

Cristian Geambașu: Când începe și unde se termină filmul?

Cristian Geambașu: Când începe și unde se termină filmul?
Unde UEFA are 110% dreptate

Cătălin Tolontan: Unde UEFA are 110% dreptate

Cătălin Tolontan: Unde UEFA are 110% dreptate
Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!

Dan Udrea: Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!

Dan Udrea: Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!
Una bucată pasă filtrantă

Cristian Geambașu: Una bucată pasă filtrantă

Cristian Geambașu: Una bucată pasă filtrantă
Ciorba noastră

Radu Naum: Ciorba noastră

Radu Naum: Ciorba noastră
Sarcina lui Matei

Cristian Geambașu: Sarcina lui Matei

Cristian Geambașu: Sarcina lui Matei
„E ce trebuie, fratello?”

Dan Udrea: „E ce trebuie, fratello?”

Dan Udrea: „E ce trebuie, fratello?”
Cu drag, despre lachei

Cu drag, despre lachei

: Cu drag, despre lachei
Nistor și declarația „Bine că n-am ajuns la FCSB”

Dan Udrea: Nistor și declarația „Bine că n-am ajuns la FCSB”

Dan Udrea: Nistor și declarația „Bine că <span>n-am</span> ajuns la FCSB”
Continuă rușinea!

Cristian Geambașu: Continuă rușinea!

Cristian Geambașu: Continuă rușinea!
Cât va mai supraviețui Baciu?

Cristian Geambașu: Cât va mai supraviețui Baciu?

Cristian Geambașu: Cât va mai supraviețui Baciu?
Nu clădiri pierdem, ci oameni

Cătălin Tolontan: Nu clădiri pierdem, ci oameni

Cătălin Tolontan: Nu clădiri pierdem, ci oameni
Cum ar arăta FCSB fără Becali

Dan Udrea: Cum ar arăta FCSB fără Becali

Dan Udrea: Cum ar arăta FCSB fără Becali
Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!

Dan Udrea: Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!

Dan Udrea: Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!
Teatralul și emotivul

Cristian Geambașu: Teatralul și emotivul

Cristian Geambașu: Teatralul și emotivul
Infantino ne face o ofertă de nerefuzat

Cătălin Tolontan: Infantino ne face o ofertă de nerefuzat

Cătălin Tolontan: Infantino ne face o ofertă de nerefuzat
Libero

Cristian Geambașu: Libero

Cristian Geambașu: Libero
Microuniversul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Microuniversul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Microuniversul nostru
Tupeul lui Coelho

Cristian Geambașu: Tupeul lui Coelho

Cristian Geambașu: Tupeul lui Coelho
Top stiri
Xavi, primul străin după 48 de ani! Surpriză în Țările de Jos. Xavi e noul selecționer.  De ce el: „Sunt fiul fotbalului olandez”
Campionate
12.08
Xavi, primul străin după 48 de ani! Surpriză în Țările de Jos. Xavi e noul selecționer. De ce el: „Sunt fiul fotbalului olandez”
Citește mai mult
Xavi, primul străin după 48 de ani! Surpriză în Țările de Jos. Xavi e noul selecționer.  De ce el: „Sunt fiul fotbalului olandez”
David e Goliat! Popovici a luat aurul în finala de 100m liber, la Europene! Imagini de la Paris: semnul făcut de român după cursă
Înot
12.08
David e Goliat! Popovici a luat aurul în finala de 100m liber, la Europene! Imagini de la Paris: semnul făcut de român după cursă
Citește mai mult
David e Goliat! Popovici a luat aurul în finala de 100m liber, la Europene! Imagini de la Paris: semnul făcut de român după cursă
U Craiova s-a decis  Echipa din Liga 2 cu care campioana României a încheiat un parteneriat 
Superliga
12.08
U Craiova s-a decis Echipa din Liga 2 cu care campioana României a încheiat un parteneriat
Citește mai mult
U Craiova s-a decis  Echipa din Liga 2 cu care campioana României a încheiat un parteneriat 
FOTO | Eclipsa totală de Soare de diseară: unde la noi se vede cel mai bine, unde nu se vede deloc și cum te poți bucura de spectacolul cosmic, în ciuda neajunsului geografic
B365
12.08
FOTO | Eclipsa totală de Soare de diseară: unde la noi se vede cel mai bine, unde nu se vede deloc și cum te poți bucura de spectacolul cosmic, în ciuda neajunsului geografic
Citește mai mult
FOTO | Eclipsa totală de Soare de diseară: unde la noi se vede cel mai bine, unde nu se vede deloc și cum te poți bucura de spectacolul cosmic, în ciuda neajunsului geografic

Echipe/Competiții

fcsb 48 CFR Cluj 29 dinamo bucuresti 19 rapid 24 Universitatea Craiova 18 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 15 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
Culisele afacerii Trump - Infantino Care era scopul final comun al președinților SUA și FIFA. Toți ochii pe miliardele Mondialului
Campionatul Mondial
10.08

Culisele afacerii Trump - Infantino Care era scopul final comun al președinților SUA și FIFA. Toți ochii pe miliardele Mondialului

Citește mai mult
Culisele afacerii Trump - Infantino Care era scopul final comun al președinților SUA și FIFA. Toți ochii pe miliardele Mondialului
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share